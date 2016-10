Scenariu special, la Balul Bobocilor de la ”Unirea”

Colegiul Național ”Unirea” din Târgu-Mureş le spune bun venit noilor clase de liceu printr-o nouă ediție a Balului Bobocilor, așteptat cu nerăbdare de către organizatori și participanți deopotrivă. Evenimentul va avea loc joi, 13 octombrie, începând cu ora 17.00, în Sala Mare a Teatrului Național, iar petrecerea va demara la ora 21.00, în Gallery Wedding Garden. Mai multe despre procesul organizatoric ne va povesti Cristian Tătar, elev în clasa a XII-a D, iar despre experiența participanților, Bianca Călușer, elevă în clasa a IX-a D.

Reporter: Ce dificultăți ați întâmpinat pe parcursul organizării?

Cristian Tătar: Prima dificultate pe care am întâlnit-o a fost startul organizării, fiind greu să ne mobilizăm toate clasele de a 12-a, dar, într-un final am făcut-o și am reușit să demarăm organizarea. Alte probleme pe care le-am întâlnit au fost legate de stabilirea temei balului și de artistul care urma să concerteze la after party. Fiind aproximativ 35 de persoane în comitetul de organizare, au fost multe propuneri, dar nu am putut să îi mulțumim pe toți și astfel am ales tema cea mai votată, iar în privința artiștilor am făcut o înțelegere și am ales să avem doi invitați speciali. Cu toate acestea, cea mai mare dificultate a fost alegerea bobocilor, înscriindu-se inițial un număr destul de mare de boboci la preselecții, astfel nouă ne-a revenit rolul de a-i alege pe cei mai buni dintre cei buni.

Rep.: Ce aduce nou această ediție a balului față de cele precedente?

C.T.: Noi de la bun început am dorit să ieșim din tiparul balurilor clasice, să nu folosim banala introducere a probelor la care sunt supuși bobocii, astfel că am căzut de comun acord să creăm o iluzie de poveste. Am adus câteva elemente de noutate scenariului pe care nu le pot divulga, dar care sperăm că vor fi apreciate și pe care vă invităm să le descoperiți în seara balului. O altă noutate ar fi faptul că am decis să avem două concerte la after party, susținute de către Ruby și Vescan.

Rep.: Cum ați structurat întregul proces de pregătire?

C.T.: Încă din vară ne-am împărțit în mai multe comitete – agendă, finanțe, sponsorizări, marketing și teatru – fiecare având sarcini diferite, dar toți contribuind în mod egal la bunul demers al întregului bal. Până la începutul noului an școlar ne-am ocupat mai mult de aspectele organizatorice, urmând ca, odată cu începerea școlii, să ne putem ocupa doar de boboci și de momentele artistice pe care aceștia le au de pregătit. De asemenea am avut și ajutoare de nădejde, o fostă elevă a Colegiului Național „Unirea”, Diana Luca, împreună cu partenerul ei Horațiu Emilian Tudoran, care au realizat coregrafiile bobocilor, dar și actorul Rareș Budileanu care ne-a ajutat la partea scenografică.

Reporter: Ce te-a facut sa participi la Balul Bobocilor?

Bianca Călușer: Motivul pentru care am decis să particip la Balul Bobocilor este dorința de a avea parte de experiențe noi, de a-mi cunoaște mai bine colegii și, nu în ultimul rând, de a-mi începe frumos o nouă etapă a vieții.

Rep.: Ți s-au împlinit așteptările în legătură cu acest eveniment?

B.C.: Mi s-au împlinit așteptările în legătură cu acest eveniment datorită faptului că organizatorii au făcut tot posibilul pentru ca noi, bobocii, să avem parte de o experiență de neuitat, ne-au primit cu brațele deschise ne-am simțit bine pe parcursul repetițiilor și sunt convinsă că și restul colegilor mei sunt de aceeași părere.

A consemnat Ilinca BURDULEA