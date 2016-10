Proiectul „România Educată”, prezentat la reuniunea CNR

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), găzduită de municipiul Târgu-Mureş, în perioada 7-9 octombrie, a prilejuit consilierului de stat la Departamentul Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, Ligia Deca, să facă unele precizări privind stadiul proiectului „România Educată”, proiect naţional demarat de preşedintele Klaus Iohannis.

„În acest an, am preferat să ne concentrăm pe viziune, pe imagine, unde dorim să ajungem la orizontul anului 2030, urmând ca la începutul anului viitor, la un an după lansarea proiectului avută loc pe 15 februarie, să putem lansa o discuţie mai concretă despre strategie şi planuri de măsuri, să vedem unde dorim să ajungem şi să vedem cum ajungem acolo, care sunt măsurile necesare. Anul acesta am avut trei instrumente de consultare, consultarea online, deschisă până pe 15 octombrie, evenimente organizate de alte entităţi, respectiv universităţi, asociaţii de profesori, elevi, studenţi, părinţi şi ONG-uri. Al treilea instrument, probabil cel mai vizibil, a fost constituit de dezbaterile regionale. Ne-am propus să ajungem peste tot în ţară, în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Am avut bucuria să avem patru gazde extraordinare, la Craiova, Timişoara, Braşov şi Constanţa, la care se adaugă încă alte trei dezbateri planificate, la Iaşi, Bucureşti şi Cluj Napoca”, a spus Ligia Deca.

Echilibru şi consens

Potrivit consilieruluid de stat Ligia Deca, la reuşita proiectului vor trebui să participe atât factorii de decizie, cât şi întreaga societate, astfel încât acest proiect naţional să-şi atingă scopul. „Anul 2018 care este şi anul centenarului Marii Uniri va fi dedicat sprijinirii eventualelor modificări legislative care vor fi necesare. Preşedintele României nu are acest atribut, tocmai de aceea acest demers „România Educată” a fost conceput în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Consiliul Naţional al Rectorilor, Parlamentul României şi cu toţi ceilalţi actori relevanţi. Se doreşte un echilibru între consultarea directă, democratică a întregii societăţi, dar şi expertiza celor care s-au aplecat asupra subiectului. Ne vom întoarce către experţi şi către decizional în următoarea etapă tocmai pentru a configura cele mai bune soluţii pe care evident le reîntoarcem publicului pentru ca el să-şi poată exprima opinia vizavi de ele. Credinţa noastră este că niciun demers de consolidare a direcţiei în care ne dorim să meargă educaţia nu va avea succes fără o susţinere a opiniei publice, nu doar a mediului şcolar şi universitar, şi poate acest lucru ne va duce la un demers pe care îl dorim cu toţii”, a precizat consilierul de stat Ligia Deca.