Un nou eșec cu campioanele

În etapa a III-a a Superligii Feminine de fotbal, ASA Târgu-Mureș a cedat duminică oe teren propiu cu scorul de 1-5 (1-3) În fața campioanei ultimilor șase an, Olimpia Cluj. Pentru mureșence a înscris Balazs (min. 40), iar clujencele au punctat prin Ciolacu (min. 12), Havriștiuc (min. 53) și Popa (min. 60, 85 și 90). Scorul nu reflectă realitatea din teren. În fața echipei care a cucerit atât campionatul, cât și Cupa României după 2010 și are majoritatea componentelor lotului în reprezentativa României, care îl are ca antrenor tocmai pe tehnicianul clujencelor Mirel Albon, mureșencele au dominat în mare parte jocul. Numeroasele schimbări din cadrul lotului pregătit de Seches Carol și indisponibilitățile, printre care și renunțarea la principala maractoare, sârboaica Bradic, care nu a primit drept de transfer din cauza datoriilor clubului, au adus la o evoluție mult sub așteptări a roș-albastrelor. Cu toate acestea, mureșencele au avut inițiativa, dar greșelile comise în apărare le-a costat. În minutul 12 Ciolacu a profitat de o nesincronizare și a deschis scorul. ASA a avut inițiativa, dar lipsa unei viziuni asupra jocului nu le-a permis să-și creeze faze cu ade4vărat periculoase la poarta clujencelor. Abia intrată în teren în locul lui Ambrus, Balazs a restabilit egalitatea în minutul 40 și la pauză s-a intrat cu un rezultat de egalitate, care dezavantaja evident formația gazdă.

Căderea psihică de la final a adus un scor aparent categoric

Partea doua a avut din nou echipa gazdă cea care a impus ritmul. ASA s-a avântat în atac, dar a fost surprinsă la scurt timp de o contră rapidă materializată de Havriștiuc. După doar câteva minute, intrată după pauză, Popa a reușit să adcă desprinderea pentru echipa sa în minutul 60. Cu o jumătate de oră la dispoziție pentru a încerca întoarcerea rezultatului, mureșencele au controloat jocul la mijlocul terenului, dar lipsa unui vârf autentic a făcut ca acțiunile să se stingă în preajma careului advers. Acțiunile individuale s-a dovedit ineficiente, iar continuările s-au oprit în blocajele apărării clujencelor. Cu mai puțin de un sfert de oră rămas de joc, un henț evident în careu comis de clujence nu a fost sancționat, după care mureșencele au cedat inițiativa, în primul rând din punct de vedere psihic. Acest lucru s-a materializat și pe tabela de marcaj în mnutul 85. O eroare în defensivă a adus-o pe marcatoare golului trei în poziție de unu la unu cu portarul, a trecut de aceasta și a trimis în poarta goală. În loc de a reveni la 2-3 s-a ajuns la 1-4 și mureșencele așteptau mai degrabă fluierul de final. Înainte de acesta, o altă greșeală defensivă a adus-o din nou pe Popa în situație de gol, iar clujeanca nu a iertat și a realizat „tripla”. O victorie categorică a campioanei, dar una care trage un semnal de alarmă asupra perspectivelor reprezentativei României, care va avea de susținut pentru calificarea la Europenele de anul viitor din Olanda un baraj cu Portugalia. O posibilă calificare poate aduce în schimb o evoluție „jenantă” la Europene. Speranțe se mai pun în jucătoarele din lot care evoluează în campionate în care fotbalul feminin are și susținere.

Au evoluat formațiile:

ASA: Drăguș – Roca, Olar, Nikolic, Gorea, Jahn (61 Meleacă), A. Boroș, Barabasi (73 Vigh), Ambrus (26 Balazs), M. Boroș, Sandu

Olimpia: Oprea – Giurgiu, Vătafu, Meluță, Havriștiuc, Lunca, Borțan, Voicu, Ciolacu, (46 Popa), Cordunean (69 Indrei)