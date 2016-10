„Arta – Puntea către inovație”, la Continental, în cadrul INTER-ENG 2016

Expoziția „Art – Bridge to the Innovation” (Arta – Puntea către inovație) a fost vernisată în cadrul Conferinței INTER-ENG 2016 -„Interdisciplinarity in Engineering” (6 – 7 octombrie 2016), organizată de Universitatea „Petru Maior”. Vernisajul a avut loc miercuri, 5 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Aman a hotelului Continental din Tîrgu-Mureș.

Au fost prezentate lucrări realizate de cursanții programului Castelul Cunoașterii, dezvoltat de Asociația Podium, dar și picturi semnate de Teodora Chira, fondatoarea Asociației. Cursurile de pictură de la Castelul Cunoașterii se adresează copiilor și adulților în aceeași măsură, aspect marcat și cu ocazia expoziției. De asemenea, în cadrul evenimentului copiii cei care participă la cursurile de chitară ale „Castelului” au susținut un mic concert împreună cu profesoara lor, Veronica Ilie.

Culoare, sunet și bucurie

„La Castelul Cunoașterii este culoare, sunet și bucurie. Sperăm că este un loc de unde toată lumea rămâne cu amintiri foarte frumoase”, a spus Teodora Chira în deschiderea evenimentului. Apoi a mulțumit Universității „Petru Maior” pentru colaborarea cu Asociația Podium și Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș pentru sprijinul acordat programului Castelul Cunoașterii.

Expoziția a fost prezentată de artistul plastic și arhitectul Ana-Maria Crișan, care a apreciat felul în care se lucrează la „Castel”. „În cadrul atelierului mereu se practică dialogul și membrii au valoare egală și sunt de egală importanță. Sunt categorii diferite spre care se îndreaptă membrii cercului plastic. Există o idee de bază între terestru și celest, de la pământ la cer, pentru că e vorba despre ascensiune, de aspirație, de ideal și de pragmatism. Între aceste drumuri sigur că există noțiunea divină, noțiunea perfecțiunii”, a spus Ana-Maria Crișan.

„Este un lucru minunat că acești copii și acești adulți, în loc să abuzeze de mijloacele electronice care ne înconjoară să-și găsească relaxare și plăcere în pictură”, a mai spus artistul plastic. Apoi, Ana-Maria Crișan s-a apropiat de grupul de copii și a înfiripat câte un mic dialog cu fiecare despre pictura pe care au adus-o în cadrul expoziției.

Evenimentul s-a încheiat cu concertul copiilor de la cursurile de chitară ale Veronicăi Ilie.