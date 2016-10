Documentarul ”Docuanimal” și performance-ul ”All over your face” pe scena Teratrului Studio

După o vară de experimente, participanții la prima ediție Fresh Start – rezidențe de creație merg în deplasare. Cele două producții create de tineri absolvenți de teatru la Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca vor avea în octombrie reprezentații la București (Macaz), Târgu Mureș (Universitatea de Arte) și Iași (Teatru Fix). Spectacolele sunt realizate în urma unor întâlniri de lucru sub mentoratul lui David Schwartz și Ferenc Sinkó, prin tehnici specifice teatrului documentar (Docuanimal), respectiv performance-ului (All over your face). Sâmbătă, 22 octombrie la Teatrul Studio se va juca Docuanimal, un spectacol despre conviețuirea oamenilor cu animalele. Regizat de Olga Macrinici spectacolul îi are în distribuție pe Andreea Ajtai, Oana Nemeș și Paul Sebastian Popa Sunt animalele ființe inferioare oamenilor? Știm întotdeauna care sunt necesitățile animalelor noastre? Le acordăm suficientă atenție? Care este motivația noastră reală atunci când ne alegem un șarpe, o iguană sau un câine ca și animal de companie?Acestea sunt câteva dintre întrebările la care spectacolul Docuanimal încearcă să răspundă, surprinzând atitudinea și poziția oamenilor în relație cu animalele pe care le întâlnim în fiecare zi. Realizat în urma unui proces de documentare, spectacolul s-a construit pe baza materialelor obținute în interviuri cu persoane a căror activitate implică direct animalele: medici veterinari, terapeuți, angajați la pet shop, instructori canini, biologi și activiști în domeniul protecției animalelor, precum și din poveștile oamenilor de lângă noi, a căror viață s-a schimbat odată cu apariția unui animal de companie.

All over your face, despre lucrurile mărunte ale vieții

O zi mai târziu, duminică, 23 octombrie vine rândul spectacolului All over your face, în regia lui Nagy Botond. ”Am fi putut să facem un spectacol în care să vorbim despre violență, moartea unui întreg popor, despre dragoste și singurătate. Teme vaste. Și apoi am început să vorbim despre lucrurile mărunte ale vieții. Despre fricile, visele, familiile, bucuriile, poveștile de zi cu zi. Și, fără să vrem, am vorbit despre noi înșine. Este un studiu pe tema tinereții, a relațiilor pe care le purtăm cu noi toată viața… povești din tinerețe cu o bătaie de inimă spre viitor, cu un vibe sau o liniște în prezent și totodată o revoltă împotriva decepției de viață. Un living room. Niște microfoane. Un pahar de vin, paradă haute-couture. Sinceritate, libertatea clipei. A spune povești. Dar ce, noi vrem neapărat să facem teatru? „Haideți fetelor, dansăm, dansăm!” Sau doar Spune-mi că mă iubești”, afirmă echipa spectacolulșui care îi are în distribuție pe Paula Rotar, Denisa Blag și Ioana-Maria Repciuc. Ambele spectacole se vor juca la Sala Studio începând cu ora 19:00.