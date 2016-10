FOTO, VIDEO: Femeile social-democrate, pregătite să ofere plusvaloare

Atragerea fondurilor europene şi pregătirea alegerilor parlamentare au constituit principalele teme dezbătute în perioada 7-8 octombrie, în incinta Hotelului „Continental” din Târgu-Mureş, de aproape 70 de femei social-democrate care deţin funcţia de primar sau viceprimar în 13 judeţe din Transilvania, Maramureş şi Banat. Şcoala Politică a fost organizată de Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD) Bucureşti, cu sprijinul filialei OFSD Mureş, şi face parte dintr-un turneu naţional demarat la Olt, continuat în judeţul Mureş şi în săptămânile care urmează şi în alte zone ale ţării.



„Avem un Guvern care ne-a adus zero fonduri europene”

Pe lista invitatelor s-a aflat şi europarlamentarul Viorica Dăncilă, preşedintele OFSD, care a susţinut sâmbătă, 8 octombrie, o conferinţă de presă, prilej cu care a oferit detalii despre agenda întâlnirii Şcolii Politice de la Târgu-Mureş. „Am avut aici la Târgu-Mureş o şcoală de pregătire pentru femeile primar şi viceprimar din cadrul Partidului Social Democrat, şcoală de pregătire care a inclus cunoaşterea Legii administraţiei publice locale, pentru că noi considerăm că ne-am sprijinit colegele pentru a candida şi a câştiga, dar pregătirea lor şi ajutorul pe care trebuie să îl acordăm trebuie să fie permanent. De asemenea, am avut discuţii, prin colega noastră de la Braşov, Roxana Mînzatu, despre accesarea fondurilor europene prin granturi europene, direct de la Bruxelles, pentru că suntem conştiente, ca toţi românii de altfel, că pentru noi ca şi ţară este o problemă accesarea fondurilor europene. Avem un Guvern care ne-a adus zero fonduri europene şi credem că acest lucru este foarte important pentru noi şi pentru comunităţile locale care şi-au propus prin programul de candidatură anumite proiecte, pe care până acum nu le pot îndeplini având în vedere lipsa de interes a Guvernului tehnocrat pentru accesarea de fonduri europene. Considerăm că singura oportunitate de dezvoltare pentru multe din localităţile din România o constituie fondurile europene şi de aceea granturile europene, accesarea fondurilor prin proiecte, direct de la Bruxelles, poate fi o soluţie în aceste condiţii. Îngrijorarea noastră este cu atât mai mare pentru că se apropie jumătatea mandatului la Bruxelles, iar eu, ca europarlamentar, şi ca lider al delegaţilor socialiştilor şi democraţilor europeni români în Parlamentul European nu ştiu ce voi spune pentru următoarea programare financiară, cum voi putea solicita fonduri suplimentare pentru România, în condiţiile în care noi avem 0% absorbţie de fonduri europene”, a afirmat europarlamentarul Viorica Dăncilă.

Promovarea femeilor, o necesitate

Totodată, preşedintele femeilor social-democrate din România a subliniat că Partidul Social Democrat a susţinut şi susţine în continuare prezenţa femeilor în funcţii politice şi administrative. „Consider că este necesară promovarea femeilor atât în politică, în administraţie, pentru că vedem că aceasta aduce un plus de valoare şi dacă ne uităm şi pe plan extern, european sau mondial, vedem cât mai multe femei care sunt implicate politic şi acolo unde sunt implicate aduc plusvaloare”, a menţionat europarlamentarul Viorica Dăncilă, care a transmis mulţumiri pentru ospitalitate atât liderului OFSD Mureş, Maria Precup, cât şi conducerii filialei PSD Mureş.

Exemplu de combativitate pentru bărbaţi

Ambiţia, seriozitatea şi puterea de muncă a femeilor, în special a celor patru femei-primar social-democrate din Mureş (Maria Precup – Reghin, Mariana Vlad – Băla, Lucreţia Cadar – Deda, Maria Moldovan – Beica de Jos), au fost subliniate de deputatul Vasile Gliga, preşedintele PSD Mureş, prezent la conferinţa de presă organizată cu prilejul încheierii Şcolii Politice de la Târgu-Mureş. „Faptul că am câştigat alegerile la nivel de Consiliu Judeţean poate să fie un plus de valoare adus de femeile PSD din judeţul Mureş. Totdeauna am contat pe ele, în primul rând frumuseţea femeilor ne fac şi pe noi mai frumoşi, mai ordonaţi, mai atenţi şi – de ce nu – poate că faptul că ele sunt mai îndrăzneţe şi mai curajoase şi trebuie să lupte mai mult pentru a ajunge lideri politici ne face să avem de învăţat de la ele”, a afirmat deputatul Vasile Gliga.