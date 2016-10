Muzicanții din Corund, oaspeții Sărbătorii Mărului de la Batoș

Printre oaspeții prezenți duminică, 9 octombrie la cea de a XV-a ediție a Sărbătorii Mărului de la Batoș s-a numărat și Fanfara din comuna Corund , județul Harghita, prezentă încă din primul moment pe scena sărbătorii de la Batoș, asistată îndeaproape de primarul Katona Mihály și viceprimarul Ravasz Ferenc. ”Avem o colaborare de peste 10 ani cu comuna Batoș, prin intermediul consilierului local Balogh Vilmos din Batoș. Ne-am întâlnit o dată la Șumuleu Ciuc și atunci am întreținut această frumoasă relație de prietenie între Batoș și Corund. Relația nu se rezumă doar la administrațiile celor două comune, ea fiind și una de suflet între cele două comunități. La Sărbătoarea Mărului de la Batoș am venit cu copii de la Școala de Fanfară din Corund, unde avem peste 70 de copii, din care au venit cam 40. După ce au cântat aici la Batoș, ei vor avea un alt eveniment acasă la Corund, unde are loc tot în această zi Balul Strugurilor”, ne-a declarat Katona Mihály, primarul comunei Corund, județul Harghita.

Tradiție de peste un secol

Tradiția fanfarei din Corund are în spate peste un secol, readusă la viață în 1990 de Szasz Janos, și mai apoi de actualul conducător al fanfarei Molnar Andor. ”În ce privește fanfara din Corund avem o tradiție de peste un secol, ea fiind reînființată în anul 1990. Am avut un profesor care se ocupa de fanfară, Szasz Janos care din păcate nu mai este printre noi, a murit acum patru ani. Munca lui a fost continuată de Molnar Andor, profesor de muzică în comuna Corund, care se ocupă de pregătirea elevilor, iar partea financiară este asigurată de Primăria, Consiliul Local și Consiliul Județean Harghita. La orice eveniment organizat în comună fanfara este prezentă, plus că organizăm anual un festival al fanfarelor. Anul acesta am avut peste 300 de copii la acest eveniment, care se ține în fiecare a doua sâmbătă și duminică din luna august. La acest eveniment invităm oaspeți din jurul comunei, din județ, plus invitați din străinătate, grație colaborării cu orașele Makó și Kiskunfelegyhaza din Ungaria care au o importantă școală de muzică”, a precizat primarul Katona Mihály.

Muzica, mod de ecucație a tinerilor

La buna desfășurare a activității fanfarei o contribuție importantă îi revine atât Primăriei și Consiliului Local Corund cât și Consiliului Județean Harghita, la care se adaugă proiectele câștigate, ultimul dintre acestea având valoarea de 50.000 de euro destinat achițiției de instrumente și accesorii. ”Anul trecut am avut un proiect prin care am achziționat instrumente și accesorii în valoatre de peste 50.000 de euro. Există un program din partea consiliului local și al comunității din Corund prin care să scoatem copii din zona de confort, de la calculatoare și de la internet. Prin fanfară copii fac repeții, își perfecționează atât tehnica cât și cultura generală, plus că această activitate contribuie la factorul educațional al copilului. Pe lângă fanfară avem și un ansamblu de dansuri populare, înființat de curând, de vreo trei, patru ani. Încă sunt la început, și peste câțiva ani vom putea ieși și cu acest ansamblu, intitulat sugestiv ”Ansamblul olarilor din Corund”. Olăritul este sprecific comunei noastre, de acee orice eveniment îl organizăm trebuie să fie legat de acest meșteșug. La noi există 763 de mici meseriași autorizați, care duc mai departe acestă ,moștenire a olăritului primită din moși și strămoși”, a subliniat primarul comunei Corund.