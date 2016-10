FOTO: Sărbătoarea Mărului, cinstită la Batoș

Primăria şi Consiliul Local Batoş alături de Asociaţia ”Mărul de Aur” şi Grupul Producătorilor de Mere Dedrad-Batoş au organizat duminică, 9 octombrie, cea de a XV-a ediţie a Sărbătorii Mărului, eveniment de tradiţie la nivelul comunei situată pe Valea Luţului. Sărbătoarea tradițională a comunei a fost precedată de competiţiile sportive cu întreceri de tenis de masă, şah şi tradionala Cupa „Mărul de Aur” la fotbal găzduite sămbătă de sala și terenul de sport din comuna Batoș. ”Ne aflăm într-o zi frumoasă de toamnă când sărbătorim recolta, dar mai cu seamă îi cinstim pe cei care au făcut posibilă această recoltă, pe cei care trudesc în livezi, în zootehnie sau în orice alt domeniu al agriculturii. Vreau să le mulțumesc acestor truditori pentru faptul că, în ciuda uneori a condițiilor meteorologice nefavorabile, uneori în ciuda condițiilor care li se oferă pentru a face agricultură, ei continuă să muncească, și cu dăruire ceea ce ați putut vedea la standurile lor, mere, struguri, must, vin, legume, chiar produse prelucrate și o întreagă gamă de produse agroalimentare pe ca cei din zonă și vizitatorii le pot procura la prețurile de producător”, a precizat, în dechiderea Sărbătorii Mărului, Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Premize pentru dezvoltarea pomiculturii

”Festivalul Mărului este o sărbătoare care a devenit tradiție, iată suntem la a 15-a ediție a acestui eveniment care nu se putea organiza în altă parte decât aici la Batoș, ea fiind una dintre cele mai renumite zone pomicole ale județului. Zona Batoș dispune de condițiile pedoclimatice necesare cultivării în special a mărului. Cred că acest sector trebuie revigorat, cel al producerii fructelor autohtone, iar legea care oferă posibilitatea producătorilor autohtoni să-și vândă produsele în supermarketuri este una binevenită. Avem producători care știu cu ce se mănâncă pomicultura, avem și programul de reconversie al livezilor, astfel că sunt premize pentru revigorarea culturii mărului.”

Dr. Lucian Goga, prefectul județului Mureș

Mărul, cel mai sănătos fruct

”Sincer să fiu, de mult nu am mai fost aici la Batoș, de pe vremea când umblam la cules de mere în perioada liceului. Îmi pare bine să fiu prezent aici la acest festival al mărului care a devenit un obicei, unul extrem de frumos dat fiind faptul că a ajuns la ediția a 15-a, prilej cu care vreau să felicit organizatorii în frunte cu domnul primar, că an de an oferă celor din zonă prilejul de a se întâlni la Batoș cu ocazia Festivalului Mărului. Există o zicală care spune că dacă în fiecare zi consumăm un măr, vom sta departe de doctori și de medicamente. Eu vă doresc să produceți multe mere, să vă țină Dumnezeu departe de doctori și medicamente, pentru mărul este unul din cel mai sănătos fruct. Iar Batoșul și împrejurimile lui reprezintă cea mai bună zonă unde mărul este cea mai mare avuție.”

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

Sprijin din partea Consiliului Județean

”Revin de fiecare dată cu mare plăcere în locurile natale ale unuia dintre părinții mei. Faptul că revin cu mare plăcere se datorează și primarului Dinu Cotoi, față de care în urmă cu patru ani vă îndemnam să aveți încredere în el că va aduce comuna la un alt nivel de dezvoltare. Vă spuneam atunci că pentru a putea să-l ajutăm, trebuie să ne ajutați și pe noi ca la rândul nostru să-l putem ajuta. Același lucru vi-l spun și astăzi. Faptul că întreaga conducere executivă a Consiliului Județean se află astăzi la Batoș, înseamnă din nou o susținere a Consiliului Județean în ce privește proiectele de infrastructură pe care le are comuna.”

Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

Aduceri aminte de practica agricolă

”Revin cu drag în aceste locuri , prima dată fiind prezent aici în perioada liceului în acea cunoscută practică agricolă, când veneam la recoltatul merelor. Ulterior de-a lungul celor 25 de ani din instituția din care recent am terminat raporturile de serviciu am fost prezent frecvent în această localitate, în momente plăcute și mai puțin plăcute alături de acești oameni deosebiți și pricepuți în ale culturii mărului. Mărul este sărbătorit aici la Batoș, dar de fapt existența și calitatea lui se datorează oamenilor deosebiți ai acestor locuri care din tată-n fiu s-au îndeletnicit cu cultura mărului, a viei și cu alte activități agricole.”

Alexandru Cîmpean, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș

Punerea în valoare a simbolului comunei

”Mă bucur să fiu din nou alături de locuitorii comunei Batoș. Faptul că e 15-a ediție a sărbătorii mărului. Și noi la Reghin am organizat ”Ziua Recoltei”, unde am ajuns în acest an la ediția a 14-a și pot spune că ne-am inspirat de la cei din Batoș, care sunt la cea de a 15-a ediție a sărbătorii mărului. Mi-aș dori ca la fiecare ieșire și intrare din comună să fie un măr ca și simbol, atât de specific comunei Batoș.”

Vasile Gliga, deputat

Diplome de Aur pentru familiile Man și Barna

Festivitatea de deschidere a continuat cu premierea Cuplurilor de Aur care în acest au împlinit 50 de ani de căsătorie, respectiv familiile Ioan și Ema Matei, Barna Albert și Olga care au primit Diploma de Aur.

Programul artistic a debutat cu Grupul multietnic din Batoș completat de Ansamblul Rosenkranz, Ansamblul Hodăceana, Ansamblul Dedrețeana, Grupul Dăscălițele din Batoș, Ansamblul Flori de pe Mureș, Ansamblul folcloric Maris, precum și de soliștii Maria Suciu, Simona Friciu, Larisa Cotoi, Dorina Oprea, Bianca Pop, Elena Violeta Man Alexia Aștelian și Cristian Pomohaci.

Printre cele mai aplaudate soliste pe scena sărbătorii mărului de la Batoș a fost și Alexia Aștelian, prezentă pentru a treia oară pe scena tradiționalei sărbători de la Batoș, loc drag tinerei soliste din Reghin, bunica sa fiind de loc din Dedrad. ”Particip pentru a treia oară ca și solistă la sărbătoarea mărului de la Batoș. Aici mă simt exact ca și acasă, este un sentiment superb să pot cânta consătenilor mei, în locul de unde se trage și bunica mea, de la Dedrad. Mă simt extraordinar când le cânt dedrețenilor, tuturor celor din aceste locuri minunate. Le-am pregătit celor care au venit la Sărbătoarea Mărului o surpriză, un colaj de melodii foarte frumoase la care am muncit foarte mult și în care am pus mult suflet. Chiar dacă am mai cântat și în alte părți, să cânți acasă celor dragi este cel mai plăcut lucru. Fac totul din plăcere și sunt foarte plăcut impresionată de oamenii care mă ascultă. Ca și planuri de viitor îmi doresc să ajung la Liceul de Artă din Târgu Mureș, la secțiunea canto popular”, a spus Alexia Aștelian.