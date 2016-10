Supraviețuiorii. CIS GAZ, o afacere de familie, primul sfert de veac

Familia Călugăr – Ioan, tatăl, și Sebastian, fiul – CIS GAZ în industria de petrol și gaze, a aniversat, alături de parteneri, clienți, oficialitățile mureșene, angajați și prieteni, 25 de ani de când compania ființează și activează în piața românească. Prima parte a zilei a fost încărcată de emoțiile aniversării, iar cea de-a doua s-a concentrat pe parteneriatele pe care CIS GAZ le-a dezvoltat de-a lungul drumului de 25 de ani într-un mediu de afaceri cu multe provocări, pe perspectivele pieței românești de energie, pe prezentarea de noi tehnologii.

CIS GAZ s-a clădit pe cinci valori pe care, așa cum recunoșteau partenerii, seniorul și juniorul Călugăr le aplică în fiecare zi: familie, onoare, integritate, respect și siguranță. Așa cum a recunoscut și Sebastian Călugăr, care a preluat de câțiva ani frâiele afacerii pe care tătăl său a înființat-o în primul an după Revoluție.

“La începutul anilor 90’, tatăl meu, Ioan Calugăr, cu un deosebit curaj și fler a intrat în tumultoasa viață din sectorul privat al industriei de petrol și gaze din România. Spirit vizionar și inovativ, deschis la provocări, a parcurs pas cu pas traseul anevoios, plin de dificultăți și necunoscut, încercând să construiască o companie solidă, puternică. Nu s-a temut de noi încercări, a acționat întotdeauna în spiritul său de învingător. Uneori a supărat, alteori a fost admirat, în felul său a supraviețuit, a pus baze solide și a clădit ceea ce astăzi CIS GAZ. Nu i-a fost teamă să fie deschizător de drumuri, întotdeauna a căutat idei, soluții și inovații. Așa s-au născut parteneriate valoroase cu cele mai importante companii energetice naționale, cât și cu mari companii internaționale, pateneriate care au adus un plus valoare industrei de petrol și gaze din România”, a fost mesajul lui Sebastian Călugăr, care și-a asumat o mare onoare și o mare provocare de a se ridica la nivelul așteptărilor partenerilor CIS GAZ – furnizori sau beneficiari –, ale tatălui său și ale echipei pe care astăzi o conduce.

Ioan Călugăr, fondatorul companiei, și-a făcut o intrare spectaculoasă. Jovial și vizibil fericit a povestit despre începuturile CIS GAZ, a povestit despre Sebastian care încă de mic stătea pe lângă el, dar visa să devină fotbalist. “Am fost o vreme numărul 1, Sebastian nu s-a mai făcut fotbalist, acum el este numărul 1, iar eu sunt fericit să fiu pe locul al doilea”, a spus Ioan Călugăr în aplauzele auditoriului.

CIS GAZ este o afacere 100 % românească, de familie, care a activat la începuturile sale în sectorul serviciilor de construcții-montaj conducte gaze naturale. CIS GAZ și-a diversificat, în cei 25 de ani, afacerile. În 2006, CIS GAZ a obținut licența de furnizor de gaze naturale, devenind o alternativă la marii furnizori din România, atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei industriali.

În 2008, compania face un alt pas important și devine distribuitor exclusiv în România și Moldova a produselor și serviciilor companiei TD Williamson, urmând ca în 2011 să încheie un parteneriat cu societățile CGH Group și Polyflow, pentru distribuția exclusivă în România și Moldova, pentru Tehnologia Thermoflex RTP Pipes. În 2013, istoria companiei mai consemnează încă o reușită. CIS Energy, subsidiara a grupului CIS GAZ, devine producător licențiat și furnizor de energie electrică, începe operarea parcului fotovoltaic din localitatea Cuci.

Toate parteneriatele încheiate s-au bazat pe valorile companiei, drept dovadă a fost prezența la eveniment a managerilor de top ai firmelor din țară și străinătate.

Felicitați de oficialități

Sorin Savu, directorul Cancelariei Prefectului, a fost joi alături de CIS Gaz.

“Ați avut o dezvoltare frumoasă, ceea ce vă propuneți în viitor, o să faceți aici la noi, pentru județul dvs. și pentru oamenii din zonă. Sigur că industria gazelor, a energiei este una dintre cele mai importante din orice țară, guvernele care au fost și guvernul actual are o prioritate în dezvoltarea industriei energetice și sprijină cu tot ceea ce poate în acest moment această industrie. Eu vreau să vă adresez felicitări și La mulți ani!, să reușiți să vă duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus și să vă asigur de sprijinul prefectului și al Instituției Prefectului în tot ceea ce faceți”, a transmis Sorin Savu, directorul Cancelariei Prefectului.

Primul partener

Primul partener al nou-înființatei companii a fost cel mai important producător de gaze naturale din România. Mesajul companiei a fost adus la sărbătoarea CIS GAZ de către Marius Baciu, director tehnic ROMGAZ SA – Sucursala Tîrgu Mureș. „ROMGAZ a început colaborarea probabil în zilele de naștere ale CIS GAZ, undeva în anii 1990-1991, unul dintre primele contracte. Sigur, de-a lungul timpului, am continuat colaborarea noastră, firma CIS Gaz și-a diversificat serviciile, și-a diversificat produsele. În prezent avem un contract de mentenanță pe stațiile de uscare. Aș vrea să felicit firma CIS Gaz, să îi urez mult succes în continuare echipei, sper să avem o colaborare la fel cum am avut-o până acum”, a spus Marius Baciu, director tehnic ROMGAZ.

OMV Petrom – CIS GAZ, o colaborare de viitor

OMV Petrom este, de asemenea, un beneficiar al profesionalismului CIS GAZ, fapt subliniat de către Lucian Bădescu, reprezentantul companiei.

“Este loc de mai bine, avem nevoie de colaborarea cu CIS Gaz și partenerii dânșilor și sper în continuare într-o colaborare fructuoasă atât pentru dânșii cât și pentru noi. Vreau să le adresez La mulți ani, succes în continuare și parteneriate cât mai bune”, a spus Lucian Bădescu, Pipeline Integrity Manager OMV Petrom SA.

Valoarea o dau oamenii

Dumitru Chisăliță, expert judiciar gaze naturale Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă, ne-a purtat până în 1909, data la care au fost descoperite “gazele de pământ” în țara noastră, pentru a ne readuce în memorie principalele momente cheie din istoria industriei de gaze naturale din România. Apoi am înțeles de ce. “În această recurgere la istorie este importanța omului, toate aceste lucruri le-au făcut niște oameni, oameni care au avut curaj, care au avut dârzănie, care au riscat și au reușit. În acest context cred că merită să se înscrie și Călugăr senior, Călugăr junior, așa cum sunt denumiți ei în industria gazelor naturale, ca niște oameni care au încercat, au riscat, au renunțat la un confort personal de foarte multe ori și au ajuns aici după 25 de ani. În fapt, ceea ce este important și ceea ce se uită tot mai des în această industrie sunt importanța și valoarea omului. Ștampilele, siglele sunt trecătoare, oamenii sunt cei care fac lucrurile să meargă. La mulți ani, CIS Gaz, La mulți ani familiei Călugăr și la cât mai multe realizări!”, a fost mesajul specialistului.

Urări de la centenari

William Rees, Senior Director Europe TD Williamson, reprezintă tot o companie de familie, care peste doi ani va aniversa 100 de ani de la înființare. Ceea ce i-a dorit într-un mod amuzant și CIS GAZ. “Sunt aici pentru a celebra și a discuta cum vom merge mai departe în următorii 25 de ani. Sper ca peste 75 de ani, CIS Gaz să fie condusă de către nepoții lui Sebastian. Dar, Sebastian, înainte de a avea nepoți trebuie să începi cu copiii. (…) Unul dintre lucrurile de care sunt cel mai impresionat este faptul că este o afacere de familie, care are câteva valori pe care le și respectă zilnic și de asemenea sunt profesioniști, de aceea ne reprezintă pe piața din România. Acești 25 de ani în România au fost ani plini de provocări, au dovedit că este o companie flexibilă, au dovedit că societatea se poate adapta și potrivit unui englez, Charles Darwin, care spunea că nu vor supraviețui cei mai puternici, ci cei care se vor adapta. Aceasta este un lucru pe care îl respect că CIS s-a adaptat într-un mediu schimbător”, a subliniat William Rees.

Parteneri de încredere

CGH, tot o companie de familie, a fost reprezentată la evenimentul aniversar de către CEO Cris D’Hondt. „În 2008 am avut primul proiect la Petrom și ei ne-au prezentat unui partener de-al lor pentru lucrările de instalații. Așa i-am cunoscut pe cei de la CIS Gaz și din acel moment, imediat a fost clar că avem aceeași filosofie, avem același drum, aceeași voință și am devenit parteneri”, a fost mesajul lui Cris D’Hondt.

În semn de prețuire pentru colaborarea avută cu CIS GAZ, încă de pe vremea seniorului Călugăr, toți invitații din țară, dar și din străinătate au vorbit cu respect despre legăturile stabilite în acest sfert de veac, legături care s-au bazat pe latura profesională, dar s-au stabilit și prietenii. Au mai vorbit Kobor Mathe, Sales Manager Heat Group, Thorsten Preugschas – CEO Soventix and CIS Energy, Vitalie Șeptefraț, director dezvoltare Moldova Gaz, Ivan Gutierrez, Manager General OIL & Gas Corrosion, Remus Hîrceagă, CEO Țiriac Energy, David Saiz Olmo, Managing Director Eastern Europe & Middle East COPISA.

