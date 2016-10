VIDEO, FOTO: Ansamblul „Mureşul”, „o minune de la Dumnezeu”

Peste 700 de spectatori au participat, duminică seară, la Gala aniversară organizată de Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul” din Târgu-Mureş, cu ocazia împlinirii a şase decenii de activitate. Spectacolul a avut loc în Sala mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureş şi a reconfirmat faptul că echipa de artişti ai Ansamblului „Mureşul” se află în elita ansamblurilor artistice din România.

Folclor maghiar, românesc, săsesc şi ţigănesc

În deschiderea galei aniversare, Barabási Attila-Csaba, directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” s-a adresat spectatorilor, prilej cu care a transmis mulţumiri tuturor celor care au fost alături, de-a lungul anilor, de ansamblul pe care îl conduce. „Este o onoare pentru noi, ca în această săptămână am avut ocazia să sărbătorim 60 de ani. Da, am avut ce să sărbătorim, şi circa 3.000 de spectatori au venit în această săptămână la sărbătoarea noastră, să fie alături de noi. Înseamnă că oamenii ne iubesc, ne au în inima lor şi ne respectă”, a afirmat Barabási Attila-Csaba. „Vreau să le mulţumesc foştilor mei colegi care au participat la viaţa Ansamblului „Mureşul” o perioadă, ani, decenii sau chiar o viaţă întreagă. Aceşti oameni care s-au lansat în această activitate au făcut-o cu mândrie, contribuind la promovarea folclorului tradiţional, nu contează că vorbim despre folclor maghiar, românesc, săsesc sau ţigănesc”, a completat directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”.

Valorile culturale, duse peste mări şi ţări

De la aniversarea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” nu putea lipsi corul mixt al Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş – care până în anul 1970 a funcţionat sub egida Ansamblului – dirijat de Vasile Cazan, care a oferit spectatorilor un recital de excepţie. „Vă mulţumesc că participaţi alături de noi la Ansamblul Profesionist „Mureşul” şi de corul mixt al Filarmonicii la acest eveniment extraordinar, şase decenii de la înfiinţare a Ansamblului şi desigur implicit a corului mixt al Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş. Colegul meu, domnul Barabási Attila-Csaba, a spus că am fost şi suntem o familie. Aşa este, pentru că artiştii din toată lumea sunt o familie. A fost o minune de la Dumnezeu, şi bine că s-a întâmplat aşa, în 1956, când aici în oraşul nostru a luat fiinţă acest ansamblu care duce peste mări şi ţări aş zice mândria, folclorului, a valorilor culturale autentice pe care le avem în acest spaţiu spiritual şi cultural mureşean, şi oriunde au fost, indiferent că e vorba de Ansamblul Profesionist „Mureşul” cu trupele lui, sau a fost vorba de corul mixt al Filarmonicii, a fost o cinste pentru că au făcut cinste acestui loc minunat care este Valea Mureşului”, a precizat Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş.

Pilonul culturii din judeţul Mureş

Merituoşii artişti ai Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” au fost felicitaţi de conducerea Consiliului Judeţean Mureş, instituţie reprezentată de preşedintele Péter Ferenc şi vicepreşedintele Alexandru Cîmpeanu.

În alocuţiunea sa, Péter Ferenc a apreciat rolul extrem de important avut atât de corul mixt al Filarmonicii de Stat Târgu-Mureş cât şi de Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul” în dezvoltarea fenomenului cultural din judeţul Mureş, dar şi din regiune. „Mă bucură foarte mult că aceste două instituţii e cultură prestigioase au decis să sărbătorească aniversarea împreună, aici, în Palatul Culturii. Cu 60 de ani în urmă, aceste două instituţii au pornit de la rădăcini comune. La începutul activităţii, corul mixt al Filarmonicii de Stat Târgu-Mureş a avut în repertoriu multe lucrări muzicale care s-au inspirat din cântece populare. Astăzi, corul are un repertoriu extrem de bogat şi are succes atât în ţară, cât şi în străinătate. Cultura are o forţă de coeziune pentru comunitatea respectivă, care a creat-o. Din punctul meu de vedere, este important să nu ne gândim la cultura populară şi tradiţiile noastre ca la nişte muzee, ci să păstrăm cât mai viu această moştenire. În acest proces, Ansamblul Artistic „Mureşul” are un rol cheie, deoarece această instituţie lucrează în mod continuu, de la înfiinţarea sa până în prezent, pentru a pune în valoare cultura populară, tradiţională din Transilvania. Acum, la aniversarea a 60 de ani de activitate, pot spune mândru că Ansamblul Artistic „Mureşul” în parcursul acestor ani a devenit şi sper că va rămâne pilonul culturii din judeţul Mureş. Astăzi, şi în politica internaţională se pune accent pe conservarea identităţii locale, a regiunilor mai mici, păstrând caracteristicile specifice, ale unei regiuni. Noi, aici în judeţul Mureş, suntem mândri de diversitatea culturală a judeţului şi de instituţiile noastre multiculturale şi ne propunem să păstrăm judeţul Mureş şi Târgu-Mureş pe locul său de drept pe harta culturală a României. Ansamblul Artistic „Mureşul” ne este un partener în această străduinţă”, a subliniat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

60 de ani de activitate intensă

Foştii şi actualii componenţi ai Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” au fost felicitaţi şi de Alexandru Cîmpeanu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. „Vorbim despre 60 de ani de activitate intensă a unor adevăraţi profesionişti care încă de la înfiinţare au preluat tradiţiile şi porturile populare tradiţionale şi le-au dus până în zilele noastre, nealterate. Sunt în măsură astăzi să reprezinte la cel mai înalt nivel acele obiceiuri, tradiţii populare, cultură în ansamblul ei, acum după şase decenii de activitate”, a transmis Alexandru Cîmpeanu. „Ansamblul „Mureşul” are un colectiv de artişti, dansatori şi interpreţi de marcă. Nu întâmplător, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul” se află la nivel naţional, pe harta culturală despre care vorbea şi domnul preşedinte, printre primele trei ansambluri la nivel naţional”, a mai spus Alexandru Cîmpeanu.

Distincţii aniversare

Din programul serii nu a lipsit tradiţionalul moment de oferire a unor distincţii aniversare celor care în decursul anilor au sprijinit activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”. „Avem nişte distincţii pregătite pentru oameni care au contribuit la munca şi la reuşita Ansamblului „Mureşul”, a precizat Barabási Attila-Csaba.

Astfel, au primit distincţii aniversare (sau doar aplauze în cazul celor absenţi): Mihail Artimon Mircea, Janosi Jozsef, Emilia Lateş, Pavai Istvan, Iosif Titi Boantă – foşti directori ai Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”, Lokodi Edit Emoke – fost președinte al Consiliului Judeţean Mureş, maeştrii coregrafi Novak Ferenc, Konczei Arpad, Marin Barbu, dirijorul Zoltan Bambo, Moldovan Horvath Istvan, coregrafii Florin Cerghedi şi Fuzesi Albert, Péter Ferenc – actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Vasile Cazan – directorul Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş şi maestrul coregraf Theodor Vasilescu. „Vă transmit La Mulţi Ani şi vă doresc să aveţi în continuare aceeaşi vigoare şi talent pentru promovarea valorilor şi culturii populare din zonă şi pretutindeni”, a transmis Mihail Artimon Mircea.

De asemenea, şi preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a oferit plachete aniversare directorului Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş, Vasile Cazan, şi echipei de conducere a Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”, respectiv directorului Barabási Attila-Csaba şi directorului adjunct Teodor Ţogorean.

„Toată lumea ştie, nea Marin şi Ansamblul „Mureşul”

Printre spectatori s-au aflat şi dr. Csige Sándor Zoltán, consulul conducător al Consulatului Principal al Ungariei din Miercurea Ciuc, precum şi alte personalităţi ale spaţiului public: deputatul UDMR Borbély László şi soţia sa, Borbély Melinda, Brassai Zsombor – preşedintele UDMR Mureş, Mártha Orsolya – şefa Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, Vass Levente – candidat UDMR la Camera Deputaţilor, Biro Zsolt – liderul PCM Mureş şi candidat UDMR la Camera Deputaţilor, şi nu în ultimul rând maestrul Marin Barbu. „Transmit şi eu La Mulţi Ani Ansamblului „Mureşul” pentru cei 60 de ani şi să ştiţi că şi eu împlinesc o vârstă frumoasă de când colaborez cu ansamblul, 10 ani. Dacă mă vor ruga să vin în continuare să ştiţi că voi veni cu mare drag, pentru că eu am spus-o şi o repet: aici este familia mea mai mare. Mă simt foarte bine între ei şi de fiecare dată când am avut ocazia dumneavoastră aţi văzut că am făcut tot posibilul pentru a vă promova, de la „Dansez pentru tine”, „Românii au talent” şi peste tot unde am putut, acest ansamblu a fost lângă mine. Toată lumea ştie, nea Marin şi Ansamblul „Mureşul”. Vă mulţumesc!”, a afirmat maestrul Marin Barbu.

