VIDEO: Rolul valorilor în administraţie, punctat de Péter Ferenc

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a vorbit miercuri, 5 octombrie, despre „Rolul valorilor în administraţie”, cu ocazia conferinţei cu tema „Summitul de Integritate pentru Prosperitate”, găzduită de Sala Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş şi organizată de Transparency International România, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, Rotary Club Târgu-Mureş şi Griffiths School Management, prin intermediul programului „Collective Action for Business Integrity”.

Percepţia negativă şi ştirile

În alocuţiunea sa, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a radiografiat cu realism situaţia actuală din administraţia publică, domeniu a cărei imagine este din ce în ce mai şifonată în ochii opinie publice. „Consider că în societatea noastră una din problemele cele mai mari este chiar lipsa de încredere a populaţiei în reprezentanţii aleşi şi în funcţionarii publici. Dacă încercăm să găsim răspuns la această întrebare, cred că s-a ajuns la această situaţie de neîncredere şi percepţie negativă faţă de funcţionarii publici din mai multe motive, cum ar fi birocraţia excesivă care îngreunează chiar şi rezolvarea unor probleme minore ale populaţiei, lipsa de transparenţă decizională care generează neîncredere din partea societăţii civile. Putem chiar să enumerăm că unii funcţionari publici încalcă legea, alţii sunt nepregătiţi profesional sau indiferenţi la problemele comunităţii şi întâlnirea cu un astfel de funcţionar generează neîncredere faţă de toţi reprezentanţii instituţiilor publice. Ambiguitatea legilor care creează, iarăşi, foarte multe probleme de incompatibilitate. Să fim sinceri, cineva dacă a făcut parte, un primar sau viceprimar, din Consiliul Director al unei şcoli este incompatibil. Sunt nişte chestiuni unde ajungem deja în penibil la discutarea acestor legi. Numeroasele ştiri din media despre acuzaţiile aduse împotriva funcţionarilor publici pentru abuzuri în serviciu şi corupţie creează impresia că toţi aceşti angajaţi din sfera public sunt corupţi sau nepregătiţi. Este o luptă pentru ştiri negative, există o tendinţă de a prezenta cât mai multe ştiri negative, şi nu este bine. Poate o prezentare paralelă, pozitivă şi negativă, ar crea o altă viziune şi poate această încredere mult mai uşor s-ar putea recâştiga”, a precizat Péter Ferenc.

Lobby pentru modernizarea administraţiei publice

De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a subliniat că militează pentru redarea demnităţii funcţionarilor publici şi în acelaşi timp pentru modernizarea administraţiei publice. „Consider că reprezentanţii administraţiei publice nu sunt nici mai buni şi nici mai răi decât societatea din care provin, societatea din care fac parte. Putem vorbi despre întreaga societate şi la alte niveluri, tot aceleaşi probleme le întâlnim şi această încredere nu o putem recâştiga de pe o zi pe alta, cum nici reforma în administraţia publică nu se poate de pe o zi pe alta. Toate aceste lucruri se realizează în timp”, a afirmat Péter Ferenc. „Trebuie să redăm demnitatea profesiei, demnitatea funcţionarului public, şi aici aş mai puncta puţin, pentru a creşte încrederea în angajaţii administraţiei publice. Bineînţeles, avem nevoie de funcţionari care merită şi câştigă încrederea populaţiei datorită faptului că acţionează în mod profesional în folosul comunităţii. Consider că modernizarea administraţiei publice locale are două componente: una instituţională şi una cultural-valorică. Prima ar presupune adoptarea unor legi, înfiinţarea unor noi structuri şi departamente, introducerea unor noi programe de dezvoltare. A doua componentă ar presupune adoptarea unor noi mentalităţi, a unor seturi de valori, principii şi norme care să orienteze comportamentele în administraţie. Bineînţeles că în România au fost elaborate o mulţime de legi, strategii, ghiduri de bune practici, care abordează şi eficientizarea administraţiei publice. Aceste ghiduri există, noi trebuie să le punem în aplicare şi depinde de noi acest lucru”, a adăugat Péter Ferenc.

Trei soluţii pentru reformare

Din prezentarea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nu au fost omise valorile definite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi trei măsuri pentru schimbarea în bine a condiţiilor de muncă din administraţia publică. „Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici defineşte foarte frumos o mulţime de valori, pe care le enumăr: legalitatea, adică datoria de a respecta Constituţia şi legile ţării, transparenţa actului administrativ – transparenţa nu înseamnă numai o informare corectă, ci şi încurajarea cetăţeanului să participe la procesul decizional, integritatea în exercitarea funcţiei publice, prevenirea actelor de corupţie, respectul faţă de cetăţean, profesionalismul şi inovaţia în exercitarea funcţiei publice, imparţialitatea şi obiectivitatea în activitatea funcţionarilor publici, cinstea şi corectitudinea”, a menţionat Péter Ferenc. „Funcţionarul public în primul rând trebuie să fie de bună credinţă şi în acest scop aş enumera trei măsuri: una este formarea profesională continuă a funcţionarilor publici, pentru ca aceştia să fie bun profesionişti şi să îşi însuşească valorile principiilor de etică şi integritate de care trebuie să ţină cont în munca de zi cu zi. Într-adevăr, este nevoie şi de o schimbare de mentalitate şi pot să spun că ar fi nevoie nu doar de o schimbare de mentalitate a politicilor de integritate, ci dintr-o abordare combativă, axată pe frica de pedeapsă spre o abordare pozitivă bazată pe răsplata pentru performanţă şi respectarea unor valori etice. Motivarea mai bună a funcţionarilor. O mare parte a funcţionarilor publici au salarii sub limita de subzistenţă, ceea ce este neacceptabil la ora actuală. Aceste instituţii publice, administraţii publice locale, judeţene, întâmpină dificultăţi în angajarea specialiştilor buni în momentul de faţă şi aşteptăm oferirea unor servicii de calitate din partea unor oameni care nu sunt plătiţi echitabil. Aici puteam chiar să pornim o discuţie în care oameni care sunt angajaţi ai acestor instituţii cu studii superioare cu vechime, sunt la salariul minim pe economie. Avem angajaţi cu zece ani vechime care momentan sunt la salariul minim pe economie, sunt la salariul de muncitor necalificat în administraţia publică. Cum să redai demnitatea unui om dacă îl plăteşti la acest nivel? Aşteptăm ca oameni plătiţi cu 200-300 de euro să răspundă de proiecte de milioane de euro. Ştiu că aici am putea spune că integritatea nu are absolut nimic cu salariul… Cea de-a treia măsură pe care o propun este elaborarea unor legi clare, care să nu permită interpretări. Cred că asta e una din probleme mari şi funcţionarul public este pus în situaţia să nu ştie dacă a făcut bine niciodată, dacă a greşit sau nu a greşit. Nu ştiu dacă în alte ţări există aşa ceva, dar doar în Legea restituţiei care este foarte importantă se foloseşte „se poate” sau „de regulă”. Dacă se poate, atunci nu mai e lege, se poate şi aşa, se poate şi aşa, atunci unde mai este lege? Sunt foarte multe probleme şi la nivel legislativ şi ceea ce dorim toţi cei care suntem în administraţia publică locală sau centrală e să avem legi foarte clare”, a completat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Nevoia de integritate şi transparenţă

„M-am luptat întotdeauna, am făcut parte din Asociaţia Oraşelor din România, acum fac parte din Asociaţia Consiliilor Judeţene şi încercăm să ne întâlnim şi să punem o presiune cât mai mare ca să schimbăm această situaţie. Cu toţii dorim să facem acest pas şi cred că aici întreaga societate are o răspundere, să facem acest pas pentru a recâştiga încrederea şi a reda demnitatea acestei funcţii. După părerea mea, integritatea şi transparenţa în responsabilitatea administraţiei faţă de comunitate sunt elemente care fundamentează încrederea comunităţii în instituţii publice. Funcţionarii publici trebuie să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, numai aşa putem să redăm demnitatea profesiei, demnitatea funcţionarului public”, a mai afirmat Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Alex TOTH