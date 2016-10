Centrul Medical Dora Medicals, 15 ani de performanță pe piața serviciilor medicale private

În urmă cu 15 ani, într-un apartament din Târgu-Mureș se înființa un laborator de analize medicale, o mică de afacere de familie, în fruntea căreia se aflau doi tineri medici ambițioși, energici și muncitori, soț și soție, care își propuseseră să le ofere pacienților servicii medicale de înaltă calitate, punând în centrul preocupărilor lor pacientul, înțelegerea și satisfacerea continuă a nevoilor acestuia.

În anul 2016, Centrul Medical Dora Medicals numără 77 de angajați și colaboratori și dispune de o reţea de centre de diagnostic şi tratament în trei locații din județ: Târgu-Mureș, Reghin, Miercurea Nirajului, asigurând aceleași servicii de înaltă calitate în 22 de specialități medicale, printre care servicii de laborator, radiologie-imagistică, consultații medicale de specialitate, oftalmologie, tratamente stomatologice și de fizio-kinetoterapie.

Din dorința de a satisface cele mai exigente și mai complexe solicitări din domeniul medical, Dora Medicals s-a dezvoltat în permanență, s-a investit în aparatură medicală de ultimă generație, a existat mereu preocupare pentru instruirea personalului medical, s-au creat cele mai bune condiții de lucru și s-au dezvoltat servicii noi tocmai pentru a răspunde nevoilor pacienților.

La ceas aniversar, dr. Kristály Mária Dóra, managerul Centrului Medical Dora Medicals, ne-a acordat un interviu în care mărturisește cum a început povestea Dora Medicals, care sunt valorile și principiile centrului medical și cât de important este ca o familie întreagă fie implicată în bunul mers al activității.

Reporter: Centrul Medical Dora Medicals din Târgu-Mureș împlinește, anul acesta, 15 ani de existență pe piața serviciilor medicale private. Cum a început povestea și cum se desfășoară în prezent activitatea medicală?

Dr. Kristály Mária Dóra: În anul 1982, am absolvit, împreună cu soțul meu, Universitatea de Medicină și Farmacie, după care au urmat trei ani de stagiatură și rezidențiat. Soțul meu a fost șef de promoție, iar eu m-am situat printre primii, motiv pentru care am reușit să rămânem în județ, pe Valea Mureșului, în Stânceni, respectiv Răstolița. Ne-a plăcut foarte mult, deși condițiile au fost foarte grele, aveam și doi copii mici. Pe vremea aceea erau puține specialități la examenul de specialitate. Soțul meu a ales neurochirurgia, iar eu medicina de laborator. După rezidențiat, am activat la Policlinica 2, am învățat foarte mult, am urmat stagii de pregătire în clinici universitare din țară și din străinătate, împreună cu soțul meu. Am fost șef de Laborator la Spitalul Municipal, iar la vremea respectivă ne gândeam că putem face mai mult. Am avut ambiție și energie pentru a începe ceva în privat. Astfel, în anii 2000-2001 am deschis un laborator cu cinci angajați, într-un apartament cu trei camere, pe strada Vișeului, unde funcționează în prezent un punct de fizioterapie. Pe vremea aceea, în Târgu-Mureș mai existau încă vreo trei astfel de laboratoare. A fost o activitate dorită și necesară, am avut de la început foarte mulți pacienți. Am crescut treptat, am investit în aparatură, numărul angajaților a crescut, astfel că era necesar să ne mutăm într-un loc mai mare. Ne-am mutat aici, am reconstruit casa, care, spre norocul nostru, fusese construită de un inginer pentru familia sa, deci a fost bine gândită. De atunci, am mai ridicat o nouă clădire, cu trei nivele. Și acum construim și ne extindem pentru a ne desfășura în condiții cât mai bune activitatea medicală. În urmă cu cinci-șase ani, am început activitatea la Reghin, unde am avut un punct de recoltare și un cabinet, iar în prezent avem un laborator acreditat, trei cabinete, un spațiu elegant amenajat și o activitate medicală din ce în ce mai bogată. La Miercurea Nirajului, există un cabinet de consultații și punct de recoltare. Mai mult decât atât, avem colaborări cu alte unități și colegi, care ne-au ales datorită serviciilor medicale de înaltă calitate pe care le putem asigura.

Rep.: Ați pornit la drum cu cinci angajați. Câți membri are în prezent echipa Centrului Medical Dora Medicals și care sunt serviciile pe care le oferiți pacienților?

Dr. Kristály Mária Dóra: În prezent, avem 22 de specialiăți medicale și dacă la început eu eram singurul medic de laborator, astăzi suntem patru medici de laborator. Avem 55 de angajați, o bună parte medici în ambulatoriu, dar și peste 20 de colaborări cu medici specialiști. Astfel, avem 77 de angajați și colaboratori. În ultimii cinci ani, am avut în laborator 180.000 de pacienți, dintre care aproximativ un sfert au beneficiat de servicii medicale gratuite prin Casa de Asigurări de Sănătate. Am efectuat peste 800.000 de analize în cinci ani, dintre care peste 35.000 de teste pentru determinarea nivelului de colesterol.

Rep.: Copiii dumneavoastră v-au urmat exemplul? Au ales să profeseze în domeniul medical?

Dr. Kristály Mária Dóra: Copiii noștri ne-au urmat exemplul, iar aceasta este o mare satisfacție pentru noi. Fiul cel mare, Zoltán Madaras, este medic primar oftalmolog, doctor în medicină și a fost șef de promoție. El profesează la Clinica de Oftalmologie, unde efectuează foarte multe intervenții și este foarte apreciat. În plus, lucrează alături de noi, în cadrul Clinicii Dora Optics. Are o sală de operație, unde s-au efectuat, anul acesta, peste 800 de intervenții. Are și o parte de optică, unde au fost pregătiți în acest an peste 3.000 de ochelari. Ne este de mare ajutor și în conducerea firmei, deoarece în multe probleme el este omul de bază. Fiul cel mic, Balázs, este medic stomatolog și el a fost șef de promoție, lucrează aici, are două cabinete. Din fericire, îmi văd zilnic copiii. Deși au fost de mai multe ori în străinătate la stagii de pregătire și în vacanțe, au decis să rămână acasă, alături de noi. Totodată, trebuie să menționez că și soțiile lor, medic endocrinolog, respectiv tehnician dentar, lucrează în această clinică. Sperăm că și cei trei nepoți vor rămâne tot aici.

Rep.: Cât de greu a fost să mențineți standardele ridicate în cei 15 ani de activitate într-un domeniu al serviciilor medicale private care se dezvoltă din ce în ce mai mult?

Dr. Kristály Mária Dóra: Având pregătire și cunoștințe de specialitate în domeniul standardelor europene în privința activității de laborator și diplomă de auditor în laborator, am reușit să acredităm primii laboratorul medical din județul Mureș, iar acest aspect a fost foarte bine punctat la vremea respectivă la Casa de Asigurări de Sănătate. Acreditarea înseamnă obligativitatea de asigurare a calității, iar asigurarea calității înseamnă controale zilnice interne și externe ale aparatelor, controale ale cunoștințelor angajaților, validarea tuturor rezultatelor analizelor si multe altele. În procesul de eliberare a unui rezultat trebuie să respecți anumite reguli, iar tocmai datorită acestui lucru am fost determinați să devenim din ce în ce mai buni. Sigur, greșeli se pot întâmpla, dar respectarea unui standard înseamnă că dacă observi o greșeală, trebuie să cauți motivele, ca să poți rezolva acea neconformitate.

Rep.: La ceas aniversar, organizați o serie de evenimente pentru public. Ce le-ați pregătit vizitatorilor?

Dr. Kristály Mária Dóra: Dorim să invităm pacienții-vizitatori la Ziua Porților Deschise, care va avea loc sâmbătă, 15 octombrie, în intervalul orar 9.00-13.00. Se vor putea vizita sala de operații de la oftalmologie, cabinetele de consultații, echipamentele medicale. La radiologie-imagistica, vom prezenta aparatul de radiologie de ultimă generație, digital,primul din Târgu-Mureș în sistemul privat de sănătate. Doamna doctor va prezenta avantajele aparatului pentru pacienți. De asemenea, va fi prezentat mamograful, dar și aparatul de osteodensitometrie. În laborator, la microbiologie, vom pregăti o mică expoziție de microbi, bacterii, ciuperci și lame microscopice. Vom organiza și un concurs de desene pentru copii. Spre exemplu, după ce a văzut laboratorul, copilul poate realiza un desen – cum arată un bacil -, pe care să ni-l trimită nouă, iar noi vom acorda premii. Avem și surprize pentru angajați. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care sunt lângă noi, celor care lucrează cu noi, celor care ne apreciază munca, dar și celor care ne transmit câte o vorbă bună. Feedback-ul pacienților este cea mai mare satisfacție pentru noi.

Foto grup: Csaba Toth