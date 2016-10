INCREDIBIL: Concursul de la Şcoala Fărăgău, sabotat de primar?!?

Inspectorul şef al judeţului Mureş, prof. Ştefan Someşan, a declarat luni, 10 octombrie, pentru cotidianul Zi de Zi, că în judeţul Mureş există o singură unitate administrativ-teritorială, respectiv comuna Fărăgău, la nivelul căreia autorităţile locale nu şi-au desemnat reprezentanţii în comisia de organizare a concursului pentru postul de director şi director adjunct al şcolii din localitate.

Comisia, blocată de refuzul primarului

Potrivit şefului Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, în pofida demersurilor realizate, primarul comunei Fărăgău, Ioan Milăşan, a refuzat în mod constant să numească doi reprezentanţi ai autorităţilor locale în respectiva comisie. „La nivelul Primăriei din Fărăgău nu au fost încă numiţi cei doi membri ai autorităţilor locale în comisia de concurs. Este de-a dreptul ilar. Acum am fost la Fărăgău, pe primar nu l-am găsit, dimineaţă directorul şcolii a fost la el să mai încerce o dată o tentativă de a-l convinge să desemneze reprezentanţi în comisie, am depus încă o hârtie oficială şi din partea Inspectoratului, deşi hârtiile trebuie depuse din partea şcolii către primării, dar la Fărăgău nu a avut nici un efect. Primarul refuză, ostentativ, orice demers pe tema aceasta. În urmă cu aproximativ două săptămâni l-am informat şi pe prefectul judeţului Mureş despre această situaţie”, a afirmat prof. Ştefan Someşan. „Conform metodologiei concursului, se prevede la un articol şi structura comisiei de concurs, care e compusă dintr-un inspector care e coordonator, doi membri ai Consiliului de Administraţie din şcoală şi doi membri desemnaţi de către Primărie. Primarul trebuie să desemneze din aparatul lui. Scrie că trebuie să fie persoane cu studii superioare, dar se mai specifică faptul că dacă nu are personal cu studii superioare, poate desemna şi personal din aparatul propriu cu studii medii sau chiar din rândul consilierilor locali”, a mai explicat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

În cazul în care situaţia nu va fi soluţionată în termen real, cazul de la Fărăgău ar putea ajunge în instanţă. „Problema poate ajunge şi în instanţă pentru că dacă omul vine la concurs şi nu îl poţi evalua din cauză că nu am comisie. În clipa aceea, omul se întoarce împotriva vinovaţilor”, a menţionat prof. Ştefan Someşan.

Ioan Milăşan, „plecat la Reghin”

Contactat pentru a-şi exprima punctul de vedere vis a vis de situaţia relatată de inspectorul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, edilul şef al comunei Fărăgău, Ioan Milăşan, a fost de negăsit atât la numărul de la telefonul mobil, cât şi la numărul de fix de la sediul Primăriei, de unde ni s-a spus că primarul „este plecat la Reghin”.

Alex TOTH