Premieră medicală europeană la Clinica de Neurochirurgie a Spitalului de Urgență Târgu-Mureș

Șeful Clinicii de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș, dr. Adrian Bălașa, medic primar neurochirurg, a anunțat marți, 11 octombrie, într-o conferință de presă, că echipe formate din medici ai colectivului și patru tehnicieni din partea companiilor medicale Leica și Brainlab, au efectuat, în premieră europeană, în perioada 3-7 octombrie, cinci intervenții pe creier cu ajutorul unui sistem performant de neuronavigaţie de ultimă generație. Procedura a constat în injectarea de imagini cu ajutorul acestui sistem direct în microscopul operator, iar intervențiile reprezintă o colaborare în cercetare.

Dr. Adrian Bălașa a afirmat că procedura s-a putut efectua grație unui microscop operator de ultimă generaţie existent în cadrul clinicii, achiziționat de conducerea SCJU Târgu-Mureș în luna decembrie a anului trecut, care a fost dotat cu un sistem de neuronavigaţie ce permite transmiterea unei imagini de realitate virtuală din calculator către ocularele microscopului.

„Este o mare plăcere pentru mine să prezint o premieră națională medicală, care s-a desfășurat în cadrul blocului operator al Clinicii de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, în perioada 3-7 octombrie. Premiera constă în injectarea de imagini cu un sistem foarte performant direct în microscopul operator. Cum funcționează practic? Este o conexiune între sistemul de neuronavigaţie, practic un computer în care neurochirurgul își pregătește în mod virtual preoperator toți timpii intervenției chirurgicale, și microscopul operator. Așadar, premiera constă în injectarea, trimiterea, proiectarea acestor imagini de realitate virtuală direct în ocularele microscopului, astfel încât neurochirurgul știe în orice moment unde sunt limitele procesului patologic, a unei tumori cerebrale, spre exemplu, care sunt structurile importante vitale ale creierului care trebuie protejate în timpul intervenției chirurgicale. Acest sistem novator asigură o rezecabilitate cât mai bună a procesului patologic în condiții de siguranță pentru pacient”, a declarat dr. Adrian Bălașa, în cadrul conferinței de presă.

Clinica de Neurochirurgie utilizează de ani de zile un sistem de neuronavigaţie, ce a fost produs în anul 1996, însă este necesar un sistem modern, precum este această tehnologie avangardistă în domeniul neurochirurgei.

„În perioada 3-7 octombrie, am avut ca parteneri două companii extrem de importante: Leica Microsystems, lider mondial în optică medicală, și Brainlab, lider incontestabil pe piața sistemelor de neuronavigaţie din lume. Avem un microscop nou-nouț Leica achiziționat anul trecut, în decembrie. După negocieri de câteva luni cu Brainlab, am reușit să aducem acest sistem de neuronavigaţie în clinica noastră, din păcate doar pentru o săptămână. Doresc să subliniez că această colaborare nu a atras niciun fel de cost din partea spitalului, este o colaborare a noastră în cercetare cu cele două companii. Alături de noi a fost o echipă internațională de tehnicieni de la Leica și Brainlab, așa încât s-a format o echipă multinațională care ne-a sprijinit în intervențiile chirurgicale. Au fost operați cinci pacienți cu procese expansive, dar și malformații arterio-venoase cerebrale, cazuri extrem de complexe, iar rezultatul a fost excelent în fiecare dintre acestea. Momentan, doar un singur pacient se mai află internat în clinică, ceilalți patru fiind externați”, a menționat dr. Adrian Bălașa.

Potrivit medicului, sistemul de injecţie de imagine, denumit CaptiView, implementat de compania Leica în urmă cu șase luni, a fost folosit pentru prima dată la New York, la unul dintre cele mai importante centre medicale din lume, iar acum Leica a ales Clinica de Neurochirurgie ca prim partener european căreia i-a furnizat acest sistem de injecţie de imagine.

„Microscopul a fost lansat de firma Leica la începutul anului 2015 și achiziționat de către spital în luna decembrie a anului trecut. El are o mulțime de caracteristici, însă aș vrea să subliniez acest modul de injecție de imagine CaptiView. Acest modul este integrat în optica microscopului și este capabil să preia imagini virtuale de la diverse computere și să le injecteze în mod direct în ocularul microscopului. Ca multe alte tehnologii în medicină, această tehnologie a fost preluată din aviația militară. (…) Ce face acest microscop? Modulul respectiv de injecție de imagine este integrat perfect în partea optică a microscopului și este important ca microscopul să fie cuplat printr-o conexiune specială cu un computer, cu sistemul de neuronavigaţie. Neuronavigaţia este în mod simplist un GPS pe care neurochirurgul îl folosește atât pentru planificare și urmărire, cât și pentru stabilirea unei traiectorii virtuale, astfel încât intervenția chirurgicală să fie una minim invazivă și precizia atacării unei tumori cerebrale sau a unei malformaţii vasculare intracraniene să fie perfectă. Acesta este sistemul de neuronavigaţie furnizat de compania Brainlab, împrumutat practic pentru proiectul nostru”, a explicat dr. Adrian Bălașa.

La prezentarea intervenţiilor a participat şi dr. Rareş Chinezu, medic specialist neurochirurg, care s-a implicat activ în demersurile privind colaborarea dintre clinică și cele două companii medicale.

Managerul SCJU Târgu-Mureș, dr. Claudiu Puiac, a declarat, în cadrul conferinței de presă, că activitatea sa managerială s-a bazat de la început pe un efort susținut din punct de vedere financiar, pentru ca secțiile spitalului să fie dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță.

„Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș este principalul spital din regiune și unul dintre principalele spitale din România. De când sunt manager al acestui spital, am încercat să ofer medicilor care lucrează aici aparatură medicală de înaltă performanță, astfel încât să putem intra în competiție nu numai cu sistemul medical din România, ci și cu sistemele medicale din Vest, mult mai performante. Avem oameni de înaltă valoare și de înalt profesionalism. Întreaga mea activitate managerială s-a bazat pe un efort susținut din punct de vedere financiar, pentru ca secțiile spitalului să fie dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță. În cursul acestui an, Clinica de Neurochirurgie a beneficiat de o dotare cu un microscop operator de înaltă performanță, unul dintre cele mai performante din țară”, a declarat dr. Claudiu Puiac.