Europenele de Triathlon și Duathlon 2017, la Târgu-Mureș

În urma organizării ireproșabile a Europenelor de Duathlon din acest an, o premieră pentru România, la Târgu-Mureș, forul european al disciplinei a acordat „Orașului florilor” organizarea ediției și pentru anul viitor. Mai mult, Târgu-Mureșul va găzdui în perioada 18-23 iulie nu doar competiția de duathlon, ci și cea de triathlon, care cuprinde toate cele trei probe ale disciplinei: înot, ciclism și cros. Astfel, Târgu-Mureșul se aliniază unor mari orașe din Germania, Austria și Elveția, care au găzduit ultimele trei ediții, la Stuttgart, Salzburg și Geneva. Această onoare se datorează în special implicării președintelui clubului târgumureșean Master Ski & Bike și secretar general al Federației Române de Triatlon, după cum afirma Claudiu Maior, consilierului primarului Dorin Florea.

„Merită felicitări în primul rând Klosz Péter, care a dovedit încă o dată că este un luptător, așa cum îl știm dintotdeauna. România și Târgu-Mureșul a câștigat organizarea celui mai puternic concurs european datorită lui. Acest lucru dovedește că ceea ce s-a făcut la Târgu-Mureș în acești ani a fost apreciată de străini, altfel nu ni s-ar fi acordat organizarea unei noi ediții și chiar a uneia de mai mare amploare. Acest lucru presupune participarea a cel puțin 1000 de participanți, pe lângă care vor mai fi câteva mii de străini. Problema este rezolvarea locurilor de cazare, deoarece sunt convins că în ceea ce privește competiția propriu-zisă organizarea va fi impecabilă”, a afirmat Claudiu Maior.

Klosz Péter: „O realizare cu care ne putem mândri”

În continuarea prezentăriii evenimentului, Klosz Péter a prezentat modul de desfășurare a competiției și a ținut să sublinieze importanța acordării organizării unei întreceri de o asemenea anvergură.

„Mulțumesc pentru aprecieri, dar țin să subliniez și faptul că fără sprijinul Primăriei nu s-ar fi ajuns la organizarea unor astfel de evenimente la noi. Fiind vorba despre o competiție continentală, avem și avantajul Aeroportului internațional, deoarece mulți sportivi și delegați vor veni cu avionul, dar și infrastructura necesară, cu realizări deosebite la Complexul Weekend și Platoul Cornești, două locuri care au primit aprecieri din partea străinilor veniți la noi. Este o realizare cu care ne putem mândri, candidatura fiind mult influențată de felul în care am organizat în acest an întrecerea, de mesajul despre Târgu-Mureș transmis de participanți. Va fi un eveniment dublu pe parcursul celor cinci zile, la care vor participa elitele europene. Dacă am avut participanți din 21 de țări în acest an la duathlon, probabil la întrecerile de anul viitor vor veni sportivi din toate țările afiliate la Federația Europeană, 30 sau 31 la număr”, a adăugat Klosz Péter.

Competiția va avea loc în zona Weekend, iar în paralel cu întrecerile categoriei Elite, bineînțeles cea mai atractivă, se vor desfășura și întreceri pentru juniori, tineret și amatori. Secretarul general al Federației a mai specificat faptul că se intenționează să fie amenajat lacul de la Weekend, cel cunoscut ca „bazinul pentru bărci” pentru proba de înot, sau aceasta ar urma să se desfășoare pe râul Mureș. Cele trei probe se vor desfășura pe distanțele de 1 kilometru, proba de înot, 28-30 de kilometri la ciclism și 6,5-7 kilometri de alergare, în funcție de dificultatea traseului ales. Aceste distanțe se referă la categoria Elite, dar reduse pentru juniori.