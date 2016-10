Jaspul, vedeta ediției de toamnă Expo Mineralia

Muzeul de Etnografie și Artă Populară anunță ediția de toamnă a expoziţiei Mineralia. Evenimentul va avea loc în perioada 14-16 octombrie, iar vedeta acestui sezon va fi o piatră care uimeşte prin varietatea de culori, structuri sau tipuri de prelucrare, denumită în legendele antichităţii “Mama tuturor pietrelor”, Jaspul .

Dintre jaspurile monocrome, cele mai cunoscute sunt roşu opac, galben sau maroniu, potrivit informațiilor furnizate de Angela Săplăcan muzeograf geolog. Jasp heliotrop este verde cu puncte roşii. Jaspul zebră are o structură rubanată, jaspul mookait din Australia are “pete” de culoare roşie, galbenă şi alb, iar jaspul dalmaţian este gri cu pete negre. Jaspul oceanic din Madagascar, o piatră intrată relativ recent în bijuterii, are culori diverse şi structura orbiculară sau în benzi.

Jaspul a fost utilizat din timpuri străvechi ca piatră preţioasă. Din jasp se confecţionau inele, sigilii, se sculptau sau se gravau numeroase piese. Multe monumente istorice străvechi sunt decorate cu plăci şlefuite de jasp. Datorită diversităţii uimitoare de culori şi modele care arată foarte modern, jaspul oferă numeroase posibilităţi în crearea bijuteriilor din timpurile noastre.

În cadrul expoziției se vor putea observa şi compara diferitele trepte de calitate sau valoare ale unei pietre, se vor primi informaţii despre modul de recunoaştere al pietrelor veritabile şi vor fi prezentate tipuri de şlefuire sau tăiere al pietrelor din bijuterii.