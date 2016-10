Şedinţă extraordinară despre… nimic, în CL Târgu-Mureş. Două delegaţii în străinătate, anulate de consilierii POL şi PSD

Consilierii locali ai municipiului Târgu-Mureş au respins marţi, 11 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea sumei de 1.540 euro, 404 dolari şi 200 lei din bugetul local al municipiului pentru deplasarea a două delegaţii la Festivalul Folcloric ”Maleshevo cântă și dansează” – Mikrevo 2016 (Bulgaria), respectiv la „Hramul Chişinăului” (Republica Moldova).

Pentru deplasarea la cele două evenimente au votat 11 consilieri (8 de la UDMR – Bako Szabolcs, Csiki Zsolt, Furo Judita, Magyari Elod, Mozes Levente, Novak Csaba, Peti Andras şi Szaszgaspar Barnabas şi 3 de la PNL – Ioan Fărcaş, Dumitru Matei şi Vasile Miculi), înregistrându-se totodată 3 voturi împotrivă (Radu Bălaş, Gyorfi Julia şi Hermann Mark-Christian – toţi de la POL) şi 2 abţineri (Cristian Bratanovici şi Sergiu Papuc – ambii de la PSD). Pentru a trece, cele două proiecte ar fi avut nevoie de 12 voturi.

La şedinţă au participat iniţial 18 consilieri, doi părăsind şedinţa pe parcurs (Bakos Levente de la UDMR şi Daniela Ceană de la PSD), în timp ce pe lista absenţilor au figurat 5 aleşi locali: Theodora Benedek (PNL), Pavel Dumitru (PNL), Kovacs Lajos (UDMR), Sebastian Pui (PSD) şi Radu Todoran (PNL).

Consilierii PSD şi POL, nemulţumiţi

În debutul şedinţei, Bakos Levente (UDMR) şi-a manifestat nemulţumirea vis a vis de convocarea unei şedinţe extraordinare doar pentru aprobarea a două delegaţii, şi fără dezbaterea unor probleme reale ale comunităţii, cum ar fi situaţia gestionării deşeurilor din Târgu-Mureş, subiect aflat iniţial pe ordinea de zi a şedinţei, dar retras ulterior. Aceeaşi idee a fost transmisă, ulterior, şi de doi reprezentanţi ai POL, Hermann Mark-Christian şi Radu Bălaş, precum şi de social democratul Cristian Bratanovici. „Am venit aici bine intenţionat, dar trebuie să învăţăm, atât Executivul, cât şi noi, să ne respectăm. Eu zic că convocarea acestei şedinţe doar pentru deplasarea a două delegaţii mi se pare un pic cam mult şi aş vrea să ţineţi cont de părerea noastră şi în principiu vă comunicăm că ori de câte ori veţi iniţia astfel de proceduri la care nici măcar nu suntem consultaţi, ni se pun aşa de dragul de a trece, daţi-mi voia ca în numele reprezentanţilor PSD Mureş să ne abţinem la vot, chiar dacă suntem în asentimentul celor care vor face această deplasare”, a spus Cristian Bratanovici.

Discursul consilierilor locali ai POL a fost şi mai incisiv. „Nu voi fi niciodată de acord ca o delegaţie din Târgu-Mureş să se deplaseze într-un alt oraş pentru a mânca şi a dansa. Nu cred că delegaţiile care pleacă din Târgu-Mureş trebuie să plece pentru asta. Eu cred că trebuie să plecăm în delegaţii ca să învăţăm ceva, pentru a facilita anumite legături economice, de durată care să aibă aplicabilitate directă pentru Târgu-Mureş. Dacă mergem în delegaţii, bem, chefuim şi dănţuim, asta nu aduce nimic bun Târgu-Mureşului”, a susţinut Radu Bălaş.

A urmat momentul propunerilor şi al votului, pentru evenimentul din Bulgaria nedorind niciun consilier local să participe, în timp ce pe lista delegaţilor pentru Chişinău se aflau Valentin Constantin Bretfelean, un conducător auto şi consilierii locali UDMR Kovacs Lajos şi Furo Judita.

Replica lui Valentin Constantin Bretfelean

La finalul şedinţei, directorul executiv al Poliţiei Locale Târgu-Mureş şi-a manifestat nemulţumirea faţă de abordarea avută de consilierii POL şi PSD şi a precizat că prin participarea la „Hramul Chişinăului” ar fi făcut reclamă pozitivă municipiului Târgu-Mureş. „Vreau să le aduc la cunoştinţă celor care privesc superficial aceste relaţii cu oraşele înfrăţite că lucrurile nu se întâmplă aşa cum au fost prezentate în Consiliul Local de către unii dintre consilierii locali şi vreau să fac referire exclusiv la delegaţiile la care am fost eu. Anul trecut, am susţinut în aula Institutului de Ştiinţe Administrative a Republicii Moldova o prelegere privind instituţia Poliţiei Locale din România, studiu de caz despre Poliţia Municipiului Târgu-Mureş, deoarece suntem instituţie etalon pe ţară, iar lucrarea mea a fost publicată în Anuarul de Ştiinţe al Academiei din Republica Moldova. De asemenea, anul trecut am reuşit să obţin susţinerea primarului Chişinăului pentru candidatura municipiului Târgu-Mureş la titlul de Capitală Culturală Europeană. Nicio altă capitală nu ne-a susţinut în acest demers, decât Chişinăul. Mai multe decât atât, împreună cu administraţia sectorului Rîşcani, care este mai mare ca număr de populaţie decât Târgu-Mureş, se lucrează acum împreună cu pretorul Tudor Călugăreanu la legislaţia privind înfiinţarea Poliţiei Locale în Republica Moldova, unde din nou Poliţia Locală Târgu-Mureş a fost luată ca etalon”, a declarat Valentin Constantin Bretfelean.

Ce evenimente s-au ratat

Festivalul Folcloric ”Maleshevo cântă și dansează” – Mikrevo 2016 (Bulgaria) are loc în perioada 21-23 octombrie, iar delegaţia municipiului Târgu-Mureş urma să fie alcătuită din patru persoane, pe baza unei reciprocităţi, delegaţia de la Strumyani fiind prezentă la Târgu-Mureș la toate edițiile Zilelor Târgumureșene. Potrivit expunerii de motive, bugetul propus pentru această deplasare se cifra la 1.548 euro și 200 lei.

„Hramul Chișinăului” va avea loc în perioada 13-15 octombrie 2016, iar delegaţia de patru persoane a municipiului Târgu-Mureş urma să fie condusă de Valentin Constantin Bretfelean, directorul executiv al Poliţiei Locale Târgu-Mureş. Pentru acest eveniment, solicitarea de la bugetul local era de 404 dolari.

Alex TOTH