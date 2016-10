Anna Fellini, mai mult decât un stil de viaţă

În anul 1992 apărea în peisajul economic reghinean firma Com Impex Dalin SRL înființată de Toma Cotoi în vederea producerii de elemente pentru mobilier, parte din grupul de firme Dalin, împreună cu firma Mobila Dalin SRL, producătoare de mobilă și elemente din lemn.

În 2007 Cotoi Monica, nora administratorului afacerii, schimbă domeniul de activitate a firmei Com Impex Dalin și începe producerea și comercializarea genților și poșetelor din piele sub brandul Marocco. Anul 2009 marchează lansarea pe piaţă a unui nou brand 100% românesc – Anna Fellini, care vine cu colecţii ce sparg tiparele prin croi, culorile îndrăzneţe, texturile de piele şi combinaţiile folosite. “Poşetele marca Anna Fellini vorbesc cu succes despre atitudinea şi stilul de viaţa al femeii care le poartă. Anna Fellini este brand-ul cu care compania se bucură de succes în ţară şi reprezintă cu mândrie România la târgurile internaţionale. Din 2010 participăm la MIPEL, un târg care se desfășoară la Milano de 2 ori pe an. Tot în 2010 am participat la două ediții ale târgului „Leather and Shoes” din Kiew, precum şi la Next Season – târg organizat de Asociația Sfera Factor, Asociația Producătorilor de Încălțăminte și Marochinărie, care este singurul târg de contractări din România și se desfășoară la București. De asemenea în 2013 am participat la Zoom by Fatex – ediţia din februarie care se desfășoară la Paris”, spune Monica Cotoi, managerul companiei.

Creaţie şi îndemânare

Anna Fellini este brandul care îmbină tradiţia unui meşteşug cu inovaţia. Toate produsele sunt confecţionate din piele naturală, material ce conferă amestecul perfect între formă şi funcţionalitate, odată cu abilitatea sa unică de a deveni mai plină de personalitate odată cu trecerea timpului. ”Tot ceea ce creem se înscrie şi se ghidează după valorile în care credem şi pe care le transpunem în tot ceea ce facem: suntem mai mult decât producători, suntem creatori de poşete. Succesul nostru se datorează acestei împletiri între creaţie şi îndemânare, calitatea fiecărui produs în parte. Acordăm cea mai mare atenţie detaliilor şi ne asigurăm de calitatea produselor noastre care reprezintă distincţia şi măiestria acestui meşteşug, ne străduim să fim cei mai buni. Încercăm întotdeauna să ne lărgim orizonturile, să îmbunătăţim constant calitatea muncii noastre şi să venim mereu cu idei noi. Filozofia companiei noastre precum şi seriozitatea cu care ne facem meseria, ne-a adus colaborări cu care ne mândrim şi pe care dorim să le extindem acolo unde găsim parteneri interesaţi. Compania are încă de la început o colaborare foarte bună cu brandul Feromoda din Italia, cu Il Passo şi Steilmann, Bocci 1910 pentru care produce poşete respectând standardele impuse si termenele de livrare”, afirmă managerul Com Impex Dalin SRL.

Poşeta, reflecţie a statutului femeii şi a respectului de sine

Monica Cotoi, omul din spatele brandului, este astăzi un antreprenor de succes şi datorită faptului că a înţeles importanţa acestui accesoriu vital – poşeta. „Poate mulţi dintre noi nu ştim, sau nu ne-am gândit niciodată la asta, însă acest accesoriu, care mai târziu ajunge să fie numit poşetă, a fost la început purtat de bărbaţi. Grecii îl foloseau pentru a depozita monede. Abia în anii ’20 poșeta s-a transformat în simbolul independenţei femeii. Femeia care purta o poşetă putea să meargă oriunde dorea fără a mai avea nevoie de un bărbat alături care să îi ducă lucrurile. În zilele noastre, poşeta are aproape un statut de vedetă în lumea modei. Un accesoriu practic, de nelipsit din garderoba niciunei femei, aceasta şi-a luat în ultimii 50 de ani rolul de simbol, o reflecţie a statutului femeii şi a respectului de sine. Astăzi există o poşetă pentru fiecare rol pe care femeia îl are sau doreşte să îl aibă, pentru fiecare imagine pe care a visat vreodată să o proiecteze despre sine. Poşetele pot fi astăzi, pentru noi femeile, biroul nostru cu laptop, telefon şi documente, ele pot să „ascundă” secretele de frumuseţe care ne transformă din profesionistul impecabil în femeia glamour şi seducătoare. Ne însoţesc pretutindeni, de la birou la un week-end cu prietenii, de la o întâlnire de afaceri la o zi în parc cu familia, de la un eveniment social la o seară cu fetele. Sunt întotdeauna cu noi. Iar prin produsele noastre exact asta încercăm, şi credem noi, reuşim să facem: să creem poşete cu personalitate, de calitate şi la preţuri accesibile tuturor. Pornind de la vorbele designerului Nathalie Hambro care spunea că geanta este piesa clasică ce susţine orice haină, iţi maschează nesiguranţa şi iţi flatează vanitatea, îmi doresc ca poşetele Marocco & Anna Fellini să le facă pe clientele noastre sa fie tot timpul încrezătoare în sine şi convinse că în fiecare zi pot cuceri lumea”, afirmă Monica Cotoi.