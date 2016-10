Interact Club Târgu-Mureș recrutează tineri dedicaţi

Organizația non-guvernamentală este în căutare de tineri dornici să se implice în comunitate prin evenimente cu diferite tematici. Aplicațiile sunt deschise online până pe 20 octombrie, iar doritorii sunt invitați să completeze formularul de pe pagina oficială de Facebook a clubului, susțin membrii clubului. Cu acest prilej președintele clubului, Sile Suciu, ne-a oferi mai multe detalii.

Reporter: Ce este Interact și ce promovează?

Sile Suciu: Interact este un club de voluntariat destinat elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani. Are ca scop ajutarea comunității prin diferite evenimente, sau strângeri de fonduri care presupun donarea banilor adunați pentru o cauză nobilă. Prin evenimentele noastre promovăm sportul, cultura și educația. Fiind o voce a tinerilor târgumureșeni, Interactul reprezintă un prilej prin care aceștia se pot exprima in mediul public, oferindu-le posibilitatea de a dobândi calități organizatorice, de a-și îmbunătăți lucrul în echipă, totul prin dezvoltarea lor personală.

Rep.: Ce evenimente ați organizat de-a lungul timpului?

S.S.: Ne mândrim cu o gamă variată de evenimente din diferite domenii. Cel mai recent eveniment a fost ”We like to movie”, eveniment în cadrul căruia tinerii au avut posibilitatea de a-și exprime ideile într-un film de scurt metraj si de a-și arăta calitățile regizoriale. Un eveniment de mare avengură a fost Bromania Live Comedy Show, care a stârnit multe râsete in rândul tinerilor si nu numai. Totodată, am ajuns la a treia ediție de Laser Force Night și la a doua ediție de Street Ball, ambele promovând mișcarea și socializarea. Din evenimentele mai vechi ale clubului pot enumera Brain Quiz, un concurs de cultură generală, Talent Show (Concurs de talente) și The Sound Of Rock.

Rep.: Ce te-a motivat să ajungi președinte şi cum consideri întreaga experiență de până acum?

S.S.: Sunt membru Interact de trei ani, si de-a lungul timpului am reușit să adun destulă motivație, încredere și determinare pentru a fi președintele acestui club. Mi-am dorit mult să conduc această echipa de tineri dornici de a schimba ceva în comunitatea lor. Consider că întreaga experiență acumulată până acum în Interact mă va ajuta mereu în viitor pentru că am cunoscut mulți oameni noi, am întâmpinat multe probleme pe care le-am rezolvat și cu ajutorul cărora am reușit să îmi dezvolt abilitățile de comunicare și munca în echipă. Totuși, cea mai importantă calitate dobândită până acum cu ajutorul clubului este perseverența.

Rep.: Care este publicul țintă al recrutărilor?

S.S.: Pentru noi, publicul țintă e reprezentat de tinerii dornici să se implice in comunitatea lor, care pot veni cu o schimbare în bine, și care pot organiza evenimente în folosul altor oameni, în schimbul experienței si al calităților pe care pot să le dobândească. Elevii de clasa a IX-a prezintă un interes mai mare pentru noi, deoarece ei vor reuși să se integreze, acomodeze și să se formeze. Avem nevoie de elevi cât mai tineri și perseverenți, pentru a promova continuitatea clubului. În fiecare an Interact-ul recrutează 15 membri aspiranți, iar alți 10-15 – împlinind vârsta de 18 ani – își continuă drumul, activând în Rotaract.

A consemnat Ilinca BURDULEA