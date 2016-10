Talentele şi industriile creative, susţinute de Alexandru György

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a consilierii judeţeni desemnaţi în urma alegerilor locale din acest an, care îşi vor desfăşura activitatea în mandatul 2016-2020. Episodul de astăzi este dedicat liberalului Alexandru György, membru al Comisiei de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentaţi în câteva cuvinte cititorilor Zi de Zi.

Alexandru György: Sunt de profesie jurist şi am obţinut o diplomă de master în management financiar. Activitatea mea profesională s-a axat în special pe zona IT, însă am o expertiză semnificativă şi în administraţie. Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie, Casa de Asigurări de Sănătate, Consiliul Judeţean sau Aquaserv sunt instituţiile care mi-au permis o dezvoltare profesională importantă. Însă, dacă ar fi să mă definesc într-un cuvânt, acela ar fi antreprenor. Îmi place să formez echipe şi să cresc, alături de colegii mei, proiecte îndrăzneţe.

Rep.: Ce v-a determinat să vă doriţi să ajungeţi consilier judeţean şi ce v-aţi propus să realizaţi din prisma acestei funcţii?

A.G.: Am avut, deseori, în discuţiile cu prietenii mei, tendinţa să îi îndemn să intre în viaţa publică şi să se implice, prin politică şi administraţie, în rezolvarea problemelor comunităţii. Până în acest, an nici măcar eu însumi nu am făcut însă acest pas. Cred că în viaţă este important să iei anumite decizii în legătură cu viitorul tău, atunci când te simţi pregătit să o faci. În luna mai, am acceptat propunerea de a fi unul dintre candidaţii Partidului Naţional Liberal pe lista de consilieri judeţeni, din două motive: cred că am acumulat destulă experienţă profesională şi de viaţă, astfel încât să pot spune că o pot aplica în interesul public. Pe de altă parte, m-am regăsit într-o echipă tânără, care şi-a propus proiecte îndrăzneţe şi de perspectivă. Am şi un proiect personal, agreat de colegii mei liberali, prin care voi susține transformarea Târgu-Mureșului într-un spațiu al experimentelor culturale digitale. Lucrez la strategia pentru crearea unui hub al industriilor creative, care va fi un agregator al talentelor locale și din regiune, orientat spre performanță și inovare. Prin acest proiect, Târgu-Mureșul poate fi locul care va crea și va susține performanța locală, un spațiu în care tinerii se vor specializa în artele vizuale, în arhitectură, în design, în producțiile audio și video. Vom stimula astfel crearea de locuri de muncă și vom determina soluții concrete, prin care tinerii vor rămâne să muncească în județul Mureș, devenind apoi formatori pentru generațiile următoare.

Rep.: Care consideraţi că sunt principalele trei priorităţi ale judeţului Mureş?

A.G.: Principala prioritate a judeţului trebuie să fie dezvoltarea infrastructurii de transport, cu o viziune integrată în scopul dezvoltării infrastructurii de business. Trebuie să facem în aşa fel încât să maximizăm prezenţa Autostrăzii în judeţul Mureş, prin prelungirea Căii Sighişoarei până la Metro, astfel încât să degrevăm oraşul de traficul greu. De asemenea, susţinem proiectul de reabilitare a drumului Ungheni – Acăţari şi legarea acestuia cu Autostrada, din aceleaşi motive. După rezolvarea problemei pistei, Aeroportul Internaţional „Transilvania2 va trebui să creeze zona cargo, fapt care care va duce la dezvoltarea acestuia ca principal pilon de evoluţie economică a judeţului Mureş. Urcarea pe Autostradă direct din Aeroport va fi un beneficiu pe care va trebui să îl exploatăm şi să îl includem într-o strategie unitară, pe care să o explicăm şi să o ofertăm către potenţialii parteneri. Odată atinse aceste obiective, va fi necesar să ne concentrăm pe zona Ungheni – Sânpaul. Nu trebuie să uităm că acolo avem de puţin timp o staţie de mare putere electrică, care poate alimenta încă trei parcuri industriale de dimensiunea celui existent. În acest sens, proiectul de hub al industriilor creative despre care v-am vorbit mai devreme, poate fi locul în care se vor crea locuri de muncă, în care vor veni investitori şi care va dezvolta semnificativ judeţul Mureş. Dezvoltarea integrată a turismului în judeţul Mureş este, de asemenea, unul dintre proiectele noastre prioritare. Avem în lucru acest material, a cărui esenţă constă în materializarea ideii de turism de destinaţie, printr-o strategie unitară de exploatare a unor nişe în turism, pe care noi mureşenii le avem şi care ne creează un statut unic la nivelul regiunii şi chiar al ţării. Este nevoie de o unitate de management pentru implementarea acestui proiect, a cărei înfiinţare o vom susţine, ca proiect prioritar al judeţului Mureş.

Rep.: Cum au fost pentru dumneavoastră primele şedinţe de plen la care aţi participat şi ce înseamnă calitatea de membru în Comisia de Servicii Publice?

A.G.: Partidul Naţional Liberal este în opoziţie, fiind cunoscută majoritatea PSD-UDMR din Consiliul Judeţean. Vom face o opoziţie constructivă şi vom susţine proiectele de dezvoltare a judeţului. Însă, atât în comisiile de specialitate, cât şi în plen, dezbaterile nu vor trebui simulate, de dragul respectării Regulamentului. Contextul politic creat la nivelul Consiliului Judeţean, precum şi alianţa PSD-UDMR vor trebui să pună pe prim plan dezvoltarea echilibrată a judeţului şi nu satisfacerea unor interese electorale ale celor două formaţiuni. Colegii de la PSD şi UDMR trebuie să îi respecte şi pe zecile de mii de mureşeni care au votat Partidul Naţional Liberal, chiar dacă, vremelnic, formează o majoritate. Mandatul 2012-2016 a fost un exemplu de comunicare cu toate formaţiunile prezente în Consiliul Judeţean, exemplu concretizat în susţinerea proiectelor bune, indiferent de cine le-a promovat.

Rep.: De ce fel de proiecte credeţi că ar mai avea nevoie Judeţul Mureş?

A.G.: Cred că în anul 2020, la finalul acestui mandat, va trebui să fim un judeţ al secolului 21. Dacă eforturile de până acum au făcut ca la finalul anului 2016 să nu mai avem drumuri de pământ, la fel, în următorii patru ani, trebuie să ne propunem să nu mai avem gospodării nealimentate cu apă sau neracordate la canalizare. Va trebui să devenim un mediu prietenos pentru investitorii români şi străini, dar şi să muncim strategic şi cu viziune pentru eliminarea barierelor de orice fel între mureşeni şi să transformăm interculturalitatea care ne defineşte în principalul nostru avantaj competitiv.

A consemnat Alex TOTH