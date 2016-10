Numărul pacienților care se prezintă la UPU-SMURD, tot mai mare de la un an la altul

Numărul pacienților care se prezintă la unitățile de primire urgențe a crescut foarte mult în ultimii ani, astfel încât, la nivel național, o persoană din șase a vizitat, anul trecut, o unitate de primire urgențe, una dintre nemulțumirile pacienților fiind durata prea mare de așteptare. Afirmația a fost făcută de către dr. Puiu Popescu, medic primar în medicină de urgență la UPU-SMURD Târgu-Mureș, în cadrul Simpozionului Național „Prof. dr. Dimitrie Gerota”, care se desfășoară la Târgu-Mureș în perioada 13-15 octombrie.

„În unitățile de primire urgențe, volumul de muncă a crescut constant de-a lungul anilor, mai ales în ultimii ani. La nivelul unui an calendaristic, anul trecut, 3 milioane de persoane au fost pacienți în unitățile de primire urgențe. Dacă socotim că în țara noastră sunt aproximativ 20 de milioane de oameni, atunci o persoană din șase a vizitat cel puțin o dată unitatea de primiri urgențe. Referitor la creșterea numărului pacienților, sunt câteva măsuri care ne-ar ajuta să descreștem acest număr, și anume o gestiune mai bună a nevoilor care există în lumea medicală și în societate în general, folosirea la un nivel înalt a medicinei preventive și întoarcerea responsabilității financiare la pacient, în sensul în care dacă pacientul este pus într-o anumită formă să plătească actul medical, el are o reținere în a se prezenta la medic. Factorii care determină o creștere a volumului de pacienți în untitățile de primire urgențe sunt mult mai mulți, și anume vârsta înaintată a populației, care este într-o continuă creștere cât și afecțiunile cronice ale persoanelor în vârstă, lipsa unei asistențe medicale alternative sau nemulțumirea pacienților referitoare la prestanța medicului de familie, la timpii lungi de așteptare la medicul specialist. Toți acești factori au dus ca numărul de pacienți să crească”, a afirmat dr. Puiu Popescu.

„Multe dintre nemulțumirile pacienților se referă la durata de așteptare”

Medicul a susținut că numărul pacienților critici a rămas constant sau este într-o ușoară creștere, însă a crescut foarte mult numărul pacienților cu afecțiuni care s-ar putea trata la medicul de familie sau în policlinică.

„Partea cea mai mare a pacienților care se prezintă la unitățile de primire urgențe nu este reprezentată de cazurile cele mai grave. Pacienții critici sunt într-un număr relativ constant sau într-o ușoară creștere. În schimb, a crescut foarte mult adresabilitatea pacienților cu afecțiuni care s-ar putea trata la medicul de familie sau în policlinică. (…) Multe dintre nemulțumirile pacienților se referă la durata de așteptare. Cam 80% dintre pacienți reclamă că au așteptat prea mult la medic. Au fost pacienți care au fost 4, 6, 8 ore, în funcție de perioada anului și ora la care s-au prezentat. Dacă pacientul vine în primul sfert al zilei, în intervalul orar 00.00-06.00, el va aștepta 8 minute. Dacă vine în al treilea sfert al zilei, în special în intervalul orar 18.00-20.00, pacientul va aștepta în medie o oră și jumătate. În condițiile în care pacienții care se prezintă în acest interval sunt pacienți gravi, critici, de cod ușor, vă dați seama că cei care așteaptă pentru afecțiuni minore vor sta mult mai mult, ore întregi”, a arătat dr. Puiu Popescu.

Manifestarea de la Târgu-Mureş este organizată de Direcţia Medicală MAI Bucureşti, Spitalul de Urgenţă MAI „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti, Fundaţia „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti, Asociaţia „Aspemed „Sf. Nectarie”, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureş. În cadrul simpozionului au mai fost prezentate noile ghiduri de practică medicală europene și americane, prezentările medicale din mai multe specialități medicale având rolul de a demonstra că adevărata profesie de medic înseamnă colaborare și sprijin interdisciplinar.