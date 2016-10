Cercetășia, ”mişcare puternică, construită de tineri implicaţi”

Centrul Local Târgu-Mureș al Organizației Naționale „Cercetașii României” și-a deschis oficial poziții pentru noi membri adulți. Organizația încurajează implicarea în comunitate, printr-un sistem de valori ce țintește să motiveze dezvoltarea personală a participanților. Activarea în acest grup propune diferite activități de voluntariat, oportunități variate, evenimente tematice, acumularea de experiență în diverse domenii precum management, marketing, resurse umane sau finanțe. Mai multe despre activitatea cercetașilor ne-a spus Cătălin Cătană, responsabil dezvoltare.

Misiunea Cercetășiei propune formarea unor oameni împliniți ca indivizi, care joacă un rol constructiv în societate. Aceștia se dezvoltă prin procese educative non-formale, având stabilit un sistem de valori bazat pe principii spirituale, sociale și individuale. Astfel, fiecare participant este încurajat să fie principalul agent al propriei dezvoltări ca persoană responsabilă și motivată. ”Vedem cercetăşia ca pe un actor relevant in societatea românească, care contribuie la educarea copiilor şi tinerilor din România şi oferă alternative durabile provocărilor actuale, bazându-se pe valorile şi principiile cercetăşeşti. O vedem ca pe o mişcare puternică, construită de tineri implicaţi, care lucrează împreună pentru propria lor dezvoltare şi sunt sprijiniţi de către adulţi dornici şi capabili să-şi asume un rol educativ. Este o mișcare pozitivă, unită, deschisă tuturor”

Reporter: Ce impact are acest grup asupra comunității locale?

Cătălin Cătană: Ținând cont de faptul că obiectivul principal al organizației noastre este educația prin diferite forme, în mod special non-formală, impactul asupra copiilor și tinerilor membri este vizibil pozitiv. Potențiali și viitori lideri, membri ai comunității târgumureșene care învață să facă diferența, să se implice, nu pot decât să aducă un plus de valoare în mediile sociale în care aceștia activează.

Rep.: Cine se poate înscrie și cum se desfășoară acest proces?

C.C.: În ultimii ani, cererile de înscrieri au crescut în mod semnificativ, exponențial de la an la an, mai ales pentru grupa de vârstă 6-10 ani. Din păcate, însă, deși ne dorim un număr cat mai mare de membri, suntem limitați de numărul voluntarilor adulți care se implice în activitățile noastre educative, managementul organizațional și de spațiul în care ne desfășurăm activitatea săptămânală, neavând un sediu adecvat, adică suficient de mare. Cu cât numărul de membri ai filialei noastre din Târgu-Mureș este mai mare, cu atât impactul în comunitate este mai mare – filiala noastră numără în momenul de față 171 de membri în total. Din acest motiv, în acest an avem deschisă perioadă de înscrieri doar pentru voluntarii adulți. Pentru aceștia nu avem o limită superioară de vârstă. Se poate înscrie oricine dorește, accesând și completând formularul de pe site-ul nostru (http://scoutmures.ro/inscrieri/ – n.r.) până la data de 5 noiembrie 2016. În urma completării formularului, vom răspunde fiecăruia în parte, chiar și celor care au completat formularul pe parcursul anului, cât timp nu am avut perioadă deschisă înscrierilor; îi vom invita la o discuție personală și respectiv la o prezentare generală a organizației noastre. În urma acestor două întâlniri, vom face o selecție a celor interesați.

Rep.: Ce evenimente ați organizat până acum?

C.C.: Activitățile noastre sunt foarte diverse, de la întâlnirile săptămânale, în care avem diferite exerciții și jocuri educative, până la proiecte sociale, ieșiri în natură, de două-trei zile sau ieșirea anuală ce are loc vara, o săptămână la cort. De asemenea, am organizat diferite evenimente, precum Festivalul Luminii sau ROJAM – o tabără destinată tuturor cercetașilor români și nu numai, ce va avea loc în 2017, timp de 10 zile și unde anticipăm un număr de aproximativ 1.500 de participanți. De menționat este faptul că toate activitățile pe care le desfășurăm au obiective educative și propun dezvoltarea personală.

A consemnat Ilinca BURDULEA