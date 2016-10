INTERVIU. Lucian Goga, prefectul „repede şi bine”: „De la repede mai fac rabat, de la bine, niciodată!”

Cotidianul Zi de Zi continuă serialul interviurilor realizate cu lideri politici şi personalităţi ale vieţii administrative din judeţul Mureş, episodul de astăzi fiind dedicat prefectului judeţului Mureş, dr. Lucian Goga.

Medic veterinar de profesie, actualul prefect al judeţului Mureş este adeptul muncii de teren, pentru a fi permanent ancorat în realitate, şi îşi călăuzeşte activitatea după un principiu de la care nu face rabat, respectiv „Repede şi bine”. Numit prefect în decembrie 2014, dr. Lucian Goga a reuşit, în cei aproape doi ani de activitate în fruntea echipei de la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, să îşi creeze un capital considerabil de imagine, rămas, deocamdată, neexploatat de nicio formaţiune politică…

Zi de Zi: Să începem cu o poziţionare a Prefecturii extrem de elegantă şi în acelaşi timp de putere în Palatul Administrativ, între Primărie şi Palatul Culturii, deasupra Consiliului Judeţean. Şi totuşi, ce s-a schimbat în mentalul colectiv de la funcţia de şef al judeţului de dinainte de 1989 la ce înseamnă astăzi prefect în condiţiile atâtor legi schimbate şi a poziţiei pe care o are reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Dr. Lucian Goga: Prefectul unui judeţ are atribuţiile foarte bine definite, stipulate în Legea 340 de funcţionare a Instituţiilor Prefectului. Cât de bine încerci şi cât de bine reuşeşti să îţi îndeplineşti aceste atribuţii depinde de foarte mulţi factori: care ţin de tine, ca individ, şi care ţin de restul lumii, cu care vii în tangenţă în fiecare secundă. Este o funcţie de foarte, foarte mare responsabilitate, chiar dacă poate de cetăţenii de rând nu este percepută aşa. Vă spun cu mâna pe inimă că există o extrem de mare responsabilitate. Practic, eşti responsabil de tot ce se întâmplă pe raza unui judeţ şi eu zic că nu este un lucru uşor. În acelaşi timp, pentru tine, ca individ, dacă eşti într-o competiţie cu tine însuţi – şi eu nu sunt într-o competiţie cu nimeni, sunt în competiţie doar cu mine – funcţia are o responsabilitate fantastică. Am abordat întotdeauna, în cei 26 de ani de carieră, lucrurile cu maximă seriozitate. Şi dacă punem şi facultatea, cei cinci ani de facultate, am încercat şi acolo să dau tot ce e mai bun din mine şi vă spun un secret, la finalul celor cinci ani de facultate am avut media 9,83…

Zi de Zi: Medie mare, mai ales că Facultatea de Medicină Veterinară, în anii 80 era una grea…

Dr. Lucian Goga: Am făcut facultatea dintr-o mare pasiune, mi-am petrecut toate vacanţele la ţară, la bunici, într-o familie de oameni gospodari. Pe vremuri, bunicii mei au fost declaraţi chiaburi, am trăit într-o casă şi într-o curte în care nu ştiam că există acel CAP, era o curte plină de animale, de oameni gospodari care se trezeau la 4 dimineaţa şi mai dormeau seara, atunci când îşi terminau treaba. Seara târziu sau noaptea. De câte ori mă trezeam dimineaţa, lucrurile erau deja puse la punct. Astfel, am apreciat dintotdeauna munca ţăranului, am primit în aceşti ani o dragoste foarte mare faţă de cai, acesta fiind principalul motiv care m-a determinat să aleg profesia de medic veterinar. Am avut marele noroc ca în cei nouă ani în care am lucrat la ţară, într-o circumscripţie sanitar-veterinară la vremea aceea, la Vânători, să fac exact ceea ce mi-am închipuit atunci când m-am dus să dau admitere la facultate. N-a fost o admitere uşoară, eram 12 candidaţi pe un loc. Am îmbrăţişat această meserie pe care vă mărturisesc că o iubesc foarte, foarte mult. M-am împlinit profesional, zic eu, merg cu multă nostalgie în zonă şi chiar anul trecut am mers la Archita şi lumea care era în jurul meu, colegii mei din Cancelarie, au fost foarte uimiţi de modul în care am fost tratat, deşi trecuseră 17 ani de când nu mai fusesem pe acolo.

Zi de Zi: Cum aţi ajuns la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş?

Dr. Lucian Goga: După cei nouă ani de la Vânători am ajuns printr-o conjunctură, pentru că n-am vrut să plec de acolo, am fost lămurit şi am ajuns inspector zonal la Sighişoara. Aveam opt circumscripţii sanitar-veterinare în subordine tehnică, cu medici cu liberă practică. Acea perioadă de zece ani nu mi-a plăcut, sincer, pentru că nu îmi făceam profesia. Dumnezeu, destinul, a făcut ca după cei zece ani să ajung director al Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş, care iarăşi a însemnat pentru mine o provocare. Sigur, în cei aproape şase ani cât am fost director şi director adjunct, pentru că aşa au fost vremurile, am luptat din greu cu mulţi factori, intrinseci, extrinseci. Am găsit acolo un colectiv de oameni profesionişti şi cu sprijinul conducerii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor am reuşit să clădim un sediu nou, modern, elegant. Cred că la vremea respectivă era cea mai frumoasă clădire din Târgu-Mureş. Apoi, tot împreună cu conducerea Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi cu sprijinul colectivului de la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş, am construit un laborator nou şi am acreditat 67 de metode de lucru.

Zi de Zi: La momentul respectiv, se discuta despre construirea unui centru regional de instruire în domeniul rabiei la Târgu-Mureş. Ce s-a întâmplat cu proiectul?

Dr. Lucian Goga: A fost ideea preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de la acea vreme, şi dintr-o pură întâmplare este şi actualul preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Cred că lucrurile s-au împotmolit atunci la proprietatea asupra clădirii, ferma de vulpi, deţinută de Primăria Târgu-Mureş.

Zi de Zi: Din 1 octombrie am scăpat, în sfârşit, de sabia lui Damocles în ceea ce înseamnă exportul de carne de porc. Cum vedeţi evoluţia acestui domeniu, având în vedere că a fost o perioadă în care au dispărut foarte mulţi fermieri şi producători mari de carne pentru export?

Dr. Lucian Goga: Cel mai important pas a fost făcut în 2009, când sistemul sanitar-veterinar a reuşit cu eforturi mari să încheie vaccinarea împotriva pestei porcine clasice. Era un impediment major, nu puteam comercializa porc viu şi produse din carne de porc, comerţ intracomunitar sau export, din cauza faptului că România avea pestă porcină clasică. Ultimul focar a fost în 2009, nu mai avem din fericire pestă porcină clasică de atunci şi facem mereu dovada prin recoltări de probe, că România nu are pestă porcină clasică. Avem acum posibilitatea să facem comerţ intracomunitar şi export de porci vii şi cu produse din carne de porc. Acum problema e legată de competitivitatea pieţei, mă refer la preţuri. Din fericire, o spun cu mândrie, cu toate că nu este meritul meu, dar e şi meritul Serviciului Sanitar Veterinar, judeţul Mureş are şapte abatoare, plus un abator de păsări…

Zi de Zi: Lucrând în mai multe judeţe prin revista noastră economică Transilvania Business am sesizat că alţi directori de Direcţii Sanitar Veterinare au fost foarte ascultători, în timp ce judeţul Mureş a rămas cu aceste abatoare în viaţă. Sunt oraşe mari care au lichidat tot şi au rămas astfel la mâna marilor jucători…

Dr. Lucian Goga: Părerea mea este că datorită înţelepciunii serviciilor veterinare din judeţul Mureş de la acea vreme, vorbesc despre pre-aderare, post-aderare când sigur exista legislaţie care a fost aplicată şi în judeţul Mureş, fără doar şi poate, dar nu legat la ochi. Părerea mea este că orice om trebuie să aibă un discernământ când are o lege în faţă, pe care trebuie să o respectăm, şi o respectăm, dar depinde cum o citim, cum o gândim şi cum o interpretăm.

Zi de Zi: Tot în acest sens, la o simplă plimbare prin principalele oraşe ale judeţului Mureş, vedem că sunt branduri locale de pâine, de carne, de lactate, de produse apicole…

Dr. Lucian Goga: Da. Avem o sumedenie de carmangerii, de fabrici de lapte şi produse lactate şi vedem în acest sens în hipermarketuri că pe rafturi avem produse, branduri din Mureş… Au fost agenţi economici care au ştiut foarte bine să pună în valoare potenţialul economic al judeţului Mureş şi să îşi pună în valoare munca lor şi a familiilor lor, deoarece cele mai multe afaceri din domeniu sunt în familie. Aşa e şi în ţările europene, nucleul de bază al acestui tip de business este familia. Aş mai sublinia că după 1989 noi, românii, am sperat că vom face trecerea rapidă de la comunism la capitalism şi procesul a fost firesc. Nu poţi să treci de la o economie socialistă la o economie de piaţă, concurenţială, de pe o zi pe alta. Am asistat cu toţii la demolarea la propriu a uzinelor, a fabricilor, dar pe de altă parte am stat şi m-am gândit dacă ele îşi mai găseau locul într-o economie de piaţă dinamică. Părerea mea este că IMM-urile sunt cele care astăzi, la ora la care vorbim, sunt ca o barcă mai mică pe care o poţi manevra mai uşor, respectiv un motor foarte important al economiei naţionale.

Zi de Zi: Să revenim la momentul în care aţi primit propunerea de a accepta numirea în funcţia de prefect a judeţului Mureş…

Dr. Lucian Goga: S-a întâmplat într-o zi, pur şi simplu, fără niciun fel de premeditare. Am fost invitat, întrebat şi rugat să răspund cu „Da” sau cu „Nu” la întrebarea dacă doresc să ocup funcţia de prefect al judeţului Mureş. Eram într-o zi obişnuită de muncă, într-o şedinţă cu colegii mei din laborator, iar răspunsul meu a fost „Da”. A doua zi am fost întrebat de ce am răspuns aşa, şi am zis „că dacă ieri spuneam „Nu”, probabil că astăzi îmi părea rău”. A fost o provocare, îmi plac provocările pentru că ele fac parte din viaţa unui om care doreşte să se împlinească profesional. Am abordat începând de a doua zi cu maximă seriozitate această funcţie, am avut marele avantaj că în perioada de şase ani cât am fost director şi director adjunct al Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş am cunoscut colectivul din Instituţia Prefectului şi am cunoscut aproape tot judeţul. Îmi plăcea să fiu dinamic, să fac muzică de teren deoarece îmi doream să fiu ancorat în realitate. Pe de altă parte, am avut marele avantaj al medicului veterinar care poate discuta cu toate categoriile sociale. Am fost din prima secundă încărcat cu responsabilitate, conştient – nu ca şi acum, cu siguranţă, după aproape doi ani – că urmează ceva extrem de greu.

Zi de Zi: Sunteţi unul dintre cei mai longevivi prefecţi ai judeţului Mureş din ultima perioadă. Care este secretul acestei longevităţi?

Dr. Lucian Goga: Am abordat funcţia de prefect cu cerebritate, cu echilibru, cu calm. Îmi place să ascult oamenii din colectiv, şi nu numai. Îmi place foarte mult să ascult oamenii în audienţe, cu marea dezamăgire că nu îi pot ajuta pe toţi. Şi apropo de paralela făcută între prefectul de dinainte de 1989 şi cel de acum, lumea încă vine, îndeosebi oameni în vârstă, cu percepţia că prefectul are puteri supranaturale şi atunci când nu poţi să faci decât să îţi îndeplineşti atribuţiile prevăzute de lege omul pleacă uneori uşor dezamăgit pentru că uneori şi solicitările dânşilor sunt absurde, dar despre audienţe putem vorbi foarte mult… Am uneori sentimentul de neîmplinire pentru că nu poţi să faci tot ceea ce doreşte omul. Sunt un om dinamic, şi vă spun un secret, de ani de zile nu-mi iau notiţe în agendă. Am un principiu greu de realizat, „Repede şi bine”. Din păcate, nu prea se poate realiza şi le-am spus colegilor că de la „repede” mai pot să fac rabat, dar de la „bine” niciodată.

Zi de Zi: Concret, ce puteţi să transmiteţi cetăţenilor, ce poate să facă prefectul?

Dr. Lucian Goga: Prefectul poate şi trebuie să îi facă pe toţi ceilalţi să respecte legea. Constituţia şi legile ţării. Prefectul este garantul respectării ordinii publice şi are multe alte atribuţii. Sunt mulţi oameni care vin în audienţe după ce au epuizat toate celelalte căi şi din nefericire unii cetăţeni au dreptate şi nu şi-au găsit dreptatea. Această categorie mă doare pe mine. Le explic oamenilor că există separaţia puterilor în stat, că România este stat de drept şi prefectul nu poate anula hotărârile luate de instanţe…

Zi de Zi: Care e relaţia dumneavoastră cu şefii instituţiilor deconcentrate? Asistăm la venirea unor conducători numiţi, fie de Minister sau de alte organe ierarhic superioare, şi aici avem cazul şefului SRI Mureş venit de la Bistriţa, şefului Poliţiei venit tot de la Bistriţa, şefului Jandarmeriei, şefului de la Finanţe, detaşat de la Ilfov, şi este o întrebare care se cere a fi explicată: nu s-au găsit mureşeni sau sunt probleme mari în instituţiile respective?

Dr. Lucian Goga: Dacă aş vrea să răspund sec, aş spune că cine i-a numit în această funcţie şi-a asumat aceste persoane care au dovedit până la urmă că sunt de bună credinţă şi care îşi fac foarte bine treaba. Eu am o relaţie foarte bună cu toţi directorii de deconcentrate, instituţional vorbind. Sigur, cu directorii de deconcentrate mă cunoşteam, veneam împreună la şedinţele de Colegiu Prefectural, ceea ce iarăşi mi-a facilitat colaborarea cu ei, după principiul că relaţiile interumane bune aduc după sine şi relaţii instituţionale bune. Toată lumea care vine din alte judeţe remarcă faptul că nicăieri nu au văzut aşa o colaborare ca în judeţul Mureş. Noi suntem împreună la bine şi la rău, la prima şedinţă i-am rugat pe comandanţii instituţiilor să lăsăm orgoliile deoparte la masa la care se decid destinele judeţului.

Zi de Zi: Cititorii Zi de Zi ştiu că în 2004 prefectul era numit politic şi contrasemna fiecare decizie de numire a unui director…

Dr. Lucian Goga: Ceea ce nu se mai întâmplă acum. Insist, toţi oamenii sunt de bună calitate, că sunt sau nu mureşeni, fiecare trebuie să fie dinamic şi să îşi facă treaba cât se poate de bine. Când ne întâlnim la şedinţe operative, cu toţii avem un singur scop: buna credinţă, munca în sprijinul cetăţeanului, siguranţa cetăţeanului şi siguranţa naţională.

Zi de Zi: Tocmai pentru că sunteţi dornic de colaborare, pace şi conlucrare, trebuie totuşi să privim şi peste gard, deoarece noi citim şi presa din Regiunea Centru. În acest sens, vă întrebăm care este colaborarea cu primarul municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, cu preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, şi cu primarii municipiilor, în perspectiva necesităţii unui element care era primordial în campania electorală de acum patru ani: locurile de muncă şi creşterea salariilor în zonele cu investiţii în lohn sau automotive. Mureşul nu este un captator de investiţii străine…

Dr. Lucian Goga: Nu sunt un tip care generează conflicte, ca atare în momentul în care am ajuns să exercit funcţia de prefect am spus acest lucru tuturor. Şi aici mă refer în special la cei de care eşti mai aproape, în special fizic, la preşedintele Consiliului Judeţean şi la primarul municipiului Târgu-Mureş. Nu am generat conflicte şi dacă s-au ivit conflicte, neînţelegeri, au fost pe interpretări de legi, pentru că principalul atribut al prefectului este controlul de legalitate al prefectului. Dacă cineva interpretează aplicarea legii ca fiind generatoare de conflicte atunci îmi pare rău, eu prefer ca cineva să se supere pe mine decât să nu respect legea. Singura variantă pe care o are un prefect, indiferent de cum îl cheamă sau de cine l-a susţinut să ajungă prefect, este să respect în totalitate legea şi să impună respectarea legii. Cred că impunerea respectării legii este partea cea mai dureroasă pentru că fiecare din cele 102 primării din judeţul Mureş trebuie să funcţioneze pe Legea 215, exact aşa cum scrie în lege. Tocmai acesta este un prim filtru pe care îl face Instituţia Prefectului, controlul de legalitate. Nici acest control de legalitate din punctul meu de vedere nu ar trebui să genereze polemici, pentru că există contenciosul administrativ care face lumină până la urmă. Nu declanşez cum poate cineva crede că declanşez conflicte… aceste conflicte apar pur şi simplu, din disputele pe lege.

Zi de Zi: Şi punctul totuşi sensibil al raportării cu alte judeţe, prin prisma a 100 de ani de la Marea Unire din 1918 şi care va necesita un anumit tip de festivism care va trebui să vină şi dintr-o putere economică reală a cetăţenilor acestui judeţ…

Dr. Lucian Goga: Noi am avut deja ieri (miercuri, 12 octombrie – n.r.) o şedinţă, o să mai avem una luni (17 octombrie – n.r.), cu şefii instituţiilor deconcentrate, conducerea Inspectoratului Şcolar, şi aştept propuneri pentru a pregăti cât se poate de bine acel frumos eveniment din 2018. Am avut întotdeauna sprijinul Consiliului Judeţean în organizarea unor evenimente, am organizat şi acel ciclu de evenimente foarte emoţionante, respectiv vizitele la veteranii de război. Au fost extrem de impresionate, iar bucuria pe care am creat-o a fost imensă. Nu avem voie să uităm că datorită lor România este ceea ce este astăzi. Armata Română este şi acum una dintre cele mai respectate instituţii şi este cea la care apelezi ori de câte ori e nevoie în situaţii de urgenţă. N-am avut, din fericire, asemenea situaţii. S-au făcut progrese fantastice în domeniul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă, în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Am avut din nefericire două asemenea episoade de intensitate mai mare, la Cuci şi la Târnăveni. La Cuci cred că am avut o intervenţie pe care oricât de mult a-i analiza-o, nu i-ai putea găsi deficienţe. O intervenţie impecabilă şi în plus, am văzut acolo o solidaritate umană impresionantă. Lumea dacă te vede că mergi acolo cu suflet, nu doar să faci lucruri de faţadă, se implică. Toţi oamenii în putere erau pe case şi puneau ţigle. Au fost şi inundaţiile de la Târnăveni, unde pur şi simplu străzile au devenit râuri. Nicio canalizare nu putea prelua acea cantitate imensă de apă căzută din cer şi astăzi (joi, 13 octombrie – n.r.) în şedinţă de Guvern s-au aprobat şi banii pentru despăgubiri, deoarece am înaintat Guvernului două proiecte în acest sens.

Zi de Zi: Să revenim la situaţia economică a judeţului Mureş…

Dr. Lucian Goga: Judeţul Mureş are un potenţial extraordinar, avem zonă de câmpie, Podişul Târnavelor, zonă de munte, oraşe turistice – Sovata, Sighişoara. Avem potenţial foarte mare şi părerea mea e că ar trebui pe de o parte încurajaţi investitorii autohtoni, cu capital românesc, şi avem exemplul foarte bun al unei firme de la Reghin care lucrează cu 100% capital autohton…

Zi de Zi: Vă referiţi la IRUM Reghin?

Dr. Lucian Goga: Da. Pe de altă parte,eu zic că cel mai sănătos capital este cel autohton pentru că rămâne aici… Sigur, dacă nu ai capital autohton suficient, apelezi şi la investitori străini. Am încercat prin întâlnirile cu numeroşi ambasadori pe care le-am avut să încerc, atât cât îmi permit competenţele, să fac lobby pentru investiţii străine. De exemplu, recent, am fost onorat de vizita ambasadorului Japoniei în România şi i-am spus că avem copii foarte buni la IT, domeniu la care japonezii excelează. I-am mai spus Excelenţei Sale că există spaţiu în Parcul Industrial. Discuţia trebuie să înceapă de undeva ca să se poată concretiza, palma nu se bate de pe azi pe mâine. În primul rând, partenerii străini trebuie să se asigure că aici găsesc parteneri serioşi. Ambasadorul Japoniei a spus că sunt interesaţi, şi a adăugat că mai ştie şi că suferim la capitolul infrastructură. I-am expus faptul că avem aeroport, că se lucrează la autostradă, la centura ocolitoare. În decursul mandatului, am mai avut întâlniri cu ambasadori din Turcia, Elveţia, Marea Britanie, cărora le-am adus la cunoştinţă faptul că în acest judeţ trăiesc, în bune condiţii, români, maghiari, romi – din păcate foarte mulţi saşi n-au mai rămas. Când i-am explicat ambasadorului Japoniei, unde trăieşte o singură etnie, care este structura etnică a judeţului Mureş, ne-a felicitat pentru această normalitate.

Zi de Zi: Să punctăm vă rog şi relaţia pe care o aveţi cu secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din Mureş, mai ales că se apropie alegerile parlamentare şi aţi afirmat că vă plac provocările…

Dr. Lucian Goga: Pot să afirm că am câştigat experienţă la alegerile din iunie 2016. Am mizat atunci pe experienţa colectivului şi a subprefectului. Colectivul e dinamic şi foarte bine pregătit. Personal, am experienţa acelui proces electoral, din care am tras învăţămintele de rigoare. Am promis tuturor şi vă promit şi dumneavoastră că alegerile din 11 decembrie o să fie organizate cât se poate de bine în judeţul Mureş, fără sincope. De altfel, este prioritatea mea zero acum. În momentul organizării unor alegeri, volumul de muncă se dublează. Ai volumul de muncă normal, peste care se adaugă alegerile. Responsabilitatea este foarte mare, urmăresc calendarul alegerilor în fiecare zi, am legislaţia referitoare la alegeri permanent la vedere, pe masa mea de lucru. Zilnic sunt preocupat de acest subiect. Secretarii, conform legii, sunt în subordinea primarilor, deşi înainte erau în subordinea prefectului. Părerea mea e că ar fi mult mai bine să nu fie în subordinea primarului. Este o părere, am voie să îmi dau cu părerea. Există ca peste tot oameni şi oameni, există secretari cu vechime, cu experienţă, care îşi fac foarte bine treaba. Munca de secretar este foarte importantă, dacă primarul are mai multe mandate la activ are experienţă şi ştie foarte bine ce trebuie să facă, iar dacă nu are experienţă secretarul are un rol foarte important în îndrumarea primarului către legalitate. Sigur, că se ivesc şi acolo discuţii pentru că ajungem iar la controlul de legalitate. Dacă secretarul întocmeşte materialele de şedinţă foarte bine, dacă o hotărâre de Consiliu sau o dispoziţie de primar este dată în conformitate cu legea, nu este nici cea mai mică problemă. Dacă nu, în urma controlului de legalitate urmează prima etapă, aceea de a notifica Consiliul Local şi ulterior, dacă e cazul, în contencios administrativ. În general, am o relaţie bună cu secretarii, chiar dacă uneori mai interpretează şi consideră că noi suntem mult prea drastici. Suntem acuzaţi că facem controlul de legalitate prea „la sânge”, deşi din punctul nostru de vedere controlul de legalitate nu se face cu jumătăţi de măsură. De asemenea, unii secretari consideră că, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate nu vrea să dea pământul oamenilor. Am spus-o şi în plen, rezolvarea problemei e la primari şi primării, nu la Instituţia Prefectului. Îmi doresc şi eu ca după 26-27 de ani, omul să îşi reintre în drepturi. Este vremea să îşi recapete pământul confiscat abuziv, dar nu oricum, ci cu respectarea legii.

Zi de Zi: Înainte de alegerile locale din iunie 2016 au fost diverse speculaţii pe marginea unei posibile candidaturi a prefectului Lucian Goga pentru funcţia de primar al municipiului Sighişoara. Recent, domnul Claudiu Puiac, fost preşedinte al UNPR Mureş, ne-a declarat cu ocazia unui interviu că la momentul respectiv v-a făcut o propunere în acest sens, pe care aţi refuzat-o. Ne puteţi spune de ce aţi refuzat oferta?

Dr. Lucian Goga: Am spus-o şi atunci tuturor jurnaliştilor care m-au întrebat, că nu o să candidez. Nu mi-am dorit niciodată să candidez la Primăria Sighişoara, ca atare n-am candidat. Nu doar domnul Puiac a încercat să mă convingă în acest sens, nu puteam merge sâmbătă acasă, la Sighişoara, să socializez, că toată lumea încerca să mă convingă să candidez la funcţia de primar al Sighişoarei. Pot să zic că am refuzat din motive personale sau e vag răspunsul? Nu mi-am dorit acest lucru, nu ştiu de ce. Pur şi simplu nu mi-am dorit şi n-am făcut niciodată lucruri pe care nu mi le-am dorit. Desigur, îmi doresc să sprijin Sighişoara din tot sufletul, am şi făcut o mediere pentru rezolvarea situaţiei de la Spitalul Municipal, am un fost coleg care e primar acolo, un om de bună credinţă. În opinia mea, soluţia e tot acolo, la Sighişoara, că de aceea e Spital Municipal. Sighişorenii trebuie să ştie că sunt alături de ei. M-am implicat în reabilitarea acelui pasaj care era de ani de zile praf şi pulbere. Nu tolerez aşa ceva… Am reuşit să toaletăm alba Târnavei Mari care acum arată foarte bine. Nu era risc de inundaţii, dar era crescută vegetaţia, am găsit înţelegere când a fost în vizită ministrul Mediului de atunci… Nu mă duc niciodată la Bucureşti cu un sac de probleme, ci cu probleme punctuale. Acum am o altă provocare, un pod peste Târnava Mare între judeţele Mureş şi Harghita, la Vânători. E un pod surpat, CNADNR spune că durează doi ani… Nu pot sta doi ani, am vorbit cu omologul meu din Harghita să facem demersuri, am vorbit şi cu politicieni să încerce să dea un imbold… Doi ani este foarte mult, s-a limitat circulaţia la 3 tone, dar nu e suficient. De exemplu, un agent economic din Odorhei a câştigat licitaţia pentru piatră la autostradă şi costă să ocolească cu maşini de 60 de tone. Sunt nişte probleme la care caut soluţii. Asta e provocarea mea, să caut şi să găsesc soluţii.

Zi de Zi: Mai sunt câteva zile până la definitivarea listelor… Veţi candida la alegerile parlamentare?

Dr. Lucian Goga: Vă spun cu cea mai mare sinceritate că nu m-a invitat nimeni, pentru că dacă cineva îmi făcea o ofertă stăteam să mă gândesc la modul foarte serios. N-am spus că îmi doresc, am spus că dacă cineva mă invita, stăteam şi făceam o analiză. Nicio formaţiune politică nu mi-a făcut această ofertă. Scopul meu este să îmi duc mandatul la capăt, am avut o primă dorinţă când am intrat pe această uşă în calitate de prefect, să ies la fel de drept cum am intrat. Sper să reuşesc acest lucru, să organizez alegerile, după care vom vedea ce urmează.

Zi de Zi: Pentru un prefect, noţiunea de mandat înseamnă o dată incertă…

Dr. Lucian Goga: Sincer, nu ştiu ce să vă spun. Prioritatea mea e 11 decembrie. 12 decembrie, să ştiu că alegerile s-au desfăşurat în deplină legalitate şi aşa cum trebuie în judeţul Mureş, după care vedem ce poveste urmează. Cred că am căpătat experienţa necesară ca să pot face încă lucruri bune…

Zi de Zi: Ce fel de cursuri faceţi la Bucureşti?

Dr. Lucian Goga: De înalt funcţionar public.

Zi de Zi: Ce înseamnă aceasta, mai concret?

Dr. Lucian Goga: Funcţia de prefect este acum, la ora la care vorbim, de înalt funcţionar public. Eu sunt detaşat de la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş în Ministerul de Interne al judeţului Mureş. S-a organizat începând cu vara anului 2016 acest curs de înalţi funcţionari publici, care durează şase luni. Mai am un modul şi apoi examenul, în noiembrie. Concret, după ce termini acest curs ai diplomă de înalt funcţionar public. Eu exercit o funcţie de înalt funcţionar public, dar sunt doar funcţionar public. Suntem 100 de colegi din toată ţara şi este o experienţă extraordinară, oameni deosebiţi, din toate mediile de activitate, din mediul privat până la secretari generali din ministere, oameni de o deosebită calitate. Îmi face plăcere acest curs şi sunt mândru că sunt alături de ei.

Zi de Zi: Cum colaboraţi cu colectivul din subordine?

Dr. Lucian Goga: Consider că mi s-au pus toate piesele puzzle-ului din viaţa mea la această funcţie foarte bogată în provocări. Am avut vreo două situaţii din care am crezut că nu mai este ieşire, dar până la urmă gândindu-te foarte bine la toate pârghiile legale reuşeşti să ieşi din aceste situaţii. Am un colectiv foarte bun, căruia îi mulţumesc. Colegii mei ştiu că e cam dificil să lucrezi cu mine deoarece am principiul „Repede şi bine”. Uneori e greu să lucrezi cu mine pentru că „eu vreau acum”, ca să se întâmple în secunda a doua. Pentru că dacă vreau în secunda doi, se va întâmpla în secunda cinci. Şi aşa sunt construit, vreau repede şi bine. Nu în ultimul rând, aş dori să mulţumesc şi familiei mele care m-a sprijinit în toate etapele carierei, îmi este alături, m-a înţeles, m-a sprijinit întotdeauna în ceea ce am făcut. Le mulţumesc încă o dată soţiei mele, celor două fiice şi mamei mele, care m-au sprijinit în tot ceea ce am făcut în carieră.

Zi de Zi: Cum vedeţi decizia opoziţiei sau incapacitatea puterii de a nu nominaliza doi viceprimari în Consiliul Local Târgu-Mureş? La câte Consilii Locale vă propuneţi să mergeţi dacă aflaţi că sunt momente tensionate?

Dr. Lucian Goga: Oricând e cazul. Chiar în săptămâna 24-28 octombrie voi participa la o asemenea şedinţă. Nu vă pot spune unde, ca să nu se pregătească din toate punctele de vedere, dar în săptămâna 24-28 octombrie voi fi prezent la o şedinţă de Consiliu Local unde sunt probleme grave. Şi o să mă duc ori de câte ori o să existe probleme să îmi exercit rolul prevăzut de lege. Să merg acolo, să îi aud, să le explic, cu toate că dânşii ştiu foarte bine ce atribuţii are Consiliul Local şi ce atribuţii are primarul. Primarul este executivul, iar legislativul este Consiliul Local. Din punctul meu de vedere, nu poate fi armonie atâta timp cât primarul nu lucrează pe aceeaşi lungime de undă cu Consiliul Local. Altfel, se blochează reciproc şi suferă comunitatea care i-a ales şi pe unii, şi pe alţii. Nu fac referire la niciun Consiliu Local sau primar, vorbesc acum despre un principiu.

Zi de Zi: Şi punctual, situaţia din Consiliul Local Târgu-Mureş? Cum vedeţi deblocarea situaţiei? Nu sunt doi viceprimari, ceea ce demonstrează un anumit tip de atitudine. Nu vorbim nici de imaturitate politică, nu vorbim nici de blocaj, e o situaţie care nu face bine oraşului…

Dr. Lucian Goga: De acord cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că studiez problema şi nu pot să vă divulg acum mai multe detalii. O să vă comunic la momentul potrivit.

Zi de Zi: Dacă luăm exemplul judeţului Mureş şi spunem să zicem de mileniul 3, de obicei funcţia de prefect a fost o funcţie propulsatoare în viaţa publică şi politică. În acest mandat, aţi spus că nu o candidaţi pentru Parlament, dar într-o campanie electorală viitoare vă gândiţi să faceţi şi acest pas?

Dr. Lucian Goga: Nu exclud posibilitatea. Dacă se va face politică la modul pe care eu mi-l imaginez, atunci da!

Zi de Zi: Sunteţi de partea ideii tehnocrate sau de partea ideii partidelor politice?

Dr. Lucian Giga: Sunt de partea oricărei idei care sprijină interesele cetăţeanului din România.

Zi de Zi: Cu alte cuvinte, independent sau în interiorul unei organizaţii, posibil apolitică/ONG?

Dr. Lucian Goga: Ideal ar fi să fii independent, dar cred că este foarte greu să nu ai susţinerea cuiva. Ideal gândind, cred că este nevoie şi de independenţi în politică, pentru că oricum îţi trebuie susţinerea cuiva, a alegătorului. Trebuie să ai un anumit număr de semnături, să ai susţinerea cuiva în spate.

Zi de Zi: Ca să încheiem în virtutea unei întrebări care nu merită pusă deocamdată astăzi, ci în viitorul apropiat, cum vedeţi reaşezarea numelor noi de lideri politici în judeţul Mureş, în condiţiile în care UDMR a schimbat total, 100%, garnitura, PNL a schimbat-o în mare parte şi dă un semnal nu neapărat de înnoire, ci de schimbare, iar la PSD este un statu-quo sau şi o schimbare pe undeva la 33%? Este evident că la nivelul municipiul Târgu-Mureş, chiar a judeţului Mureş, este o perioadă de pregătire a unei pre-campanii. Când va fi ea şi la ce nivel va fi nu decidem noi, va decide desigur electoratul, dar cum vedeţi această reînnoire a clasei politice din Mureş?

Dr. Lucian Goga: O văd foarte firească. Consider că partidele şi formaţiunile politice au conştientizat faptul că societatea doreşte oameni noi în politică şi atunci s-au pliat pe cerinţa societăţii. Toată lumea doreşte, dacă ne uităm în media, la televizor, în presa scrisă, la radio, oameni noi în politică şi cred că partidele au făcut ceea ce era firesc, au răspuns unei necesităţi şi unei cerinţe a electoratului: vrem oameni noi.

Zi de Zi: Cine face parte din echipa dumneavoastră secretă pentru o viitoare campanie electorală?

Dr. Lucian Goga: Oh! V-am spus că nu mă înscriu. Am nişte oameni dragi, în sensul că am lucrat cu ei de-a lungul carierei, cu care dacă ar fi cazul mi-aş face o echipă performantă. Am feeling la oameni şi după cum am mai spus, ţin foarte mult la relaţiile interumane. Cred că viaţa pe care am dus-o în vacanţe la bunici, cred că profesia de medic veterinar în care eram la fel de operativ ca acum, 24 de ore din 24 de ore, mi-a dat încredere în mine. Este foarte bine când ai încredere în forţele proprii, asta înseamnă experienţă acumulată, multă muncă şi nu îmi este frică să muncesc, pot să muncesc 20 de ore din 24, ceea ce îmi dă puterea să cred în mine, atâta cât pot să cred în mine, şi să merg mai departe. Vreau să vină luna decembrie şi să se termine alegerile cu bine, după care mă întorc cu mare drag acolo unde am clădit şi fizic şi din punct de vedere al relaţiilor interumane.

Zi de Zi: L-aţi cunoscut în facultate pe Dacian Cioloş?

Dr. Lucian Goga: Nu. Cred că e mai mic decât mine şi dumnealui a făcut Horticultură sau Agronomie. M-am întâlnit prima dată cu premierul recent, la Neptun, la o şedinţă a Asociaţiei Prefecţilor. Au participat aproape toţi prefecţii şi subprefecţii din ţară şi am fost plăcut surprinşi ca la masa festivă, din ultima seară, la ora 10 seara, domnul prim ministru şi ministrul de Interne care a fost numit cu o zi înainte au venit şi au stat cu noi două ore. Atunci l-am văzut pe premier pentru prima dată, în afara televizorului. Îmi place cum gândeşte, cred că este un pragmatic, poate o să îmi atrag oprobiul clasei politice dar sunt omul care spun întotdeauna ce gândesc, chiar dacă nu îmi fac bine, cred că a fost mai mare liniştea în timpul guvernului tehnocrat…

Au consemnat Alex TOTH & Aurelian GRAMA