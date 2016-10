Povești muzicale cu ”2 Fire 2 Paie” la Reghin

Dogma Pubs din Reghin și Asociația Șura au oferit duminică, 16 octombrie, o seară pe cinste grație concertului susținut de membrii proiectului „2 fire 2 paie”, în frunte cu Sergiu Corbu Boldor . ”2 Fire 2 Paie” este un proiect unic, flexibil și acustic ce îmbină rădăcinile tradiționale românești și nu numai cu sonoritățile și stilurile personale ale unor muzicieni cu o activitate demnă de apreciat. Stilul abordat e greu de definit. Dar îmbinarea dintre genurile muzicale, efectele folosite și personalitatea muzicienilor a inspirat publicul să găsească denumirea potrivită pentru ce fac ei: folclor sfâșietor. ”Nu știu să spun exact când ne-am apucat de acest proiect, pentru că tot ceea ce facem noi e de fapt starea noastră naturală, nu e o chestie de genul: hai să ne facem o trupă. A fost pur și simplu o chestie pornită dintr-o dorință de a ne relaxa și de a ne juca în domeniul ăsta muzical. Noi avem fiecare proiectele noastre, și atunci am spus să ne adunăm, în primul rând să ne întâlnim, și să nu facem nimic stabilit dinainte. Să ne vedem și apoi vedem noi ce iasă, totul e să ne simțim bine”, a spus Sergiu Corbu Boldor.

”Să ne bucurăm de ceea ce facem”

Au dat glas și sunet proiectului ”2 Fire 2 Paie” Sergiu Corbu Boldor (vioară, chitară acustică), Adrian Bologa (vioară, chitară acustică), Igor Antoniuc (chitară acustică), Sebi Arvai (tobe), completați din când în când de Ștefan Florian, responsabilul cu poezia din cadrul concertului de duminică seara. Play-list-ul a fost unul bogat în muzici faine, de la folclorul maramureșean , la sonorități de dincole de Prut, vinovat fiind Igor Antoniuc, de loc din localitatea Edineț, Republica Moldova. ”Totul a pornit foarte organic, singurul scop pe care l-am avut la început, pe care îl avem și acum a fost să ne bucurăm de ceea ce facem, și să sune bine. Repertoriul a venit cumva la modul natural, și aici mă refer la partea de începuturi. Efectiv ne-am adunat și am cântat împreună, și așa am decis care ar fi conceptul nostru. Prima repetiție a fost acasă la mine în Hida, un sat între Zalău și Cluj, și acolo m-am văzut cu gașca și atunci am zis să vedem cum sună. Eram doar eu, Adi și Sebi, două viori și o tobă. Așa am început, iar în paralel am funcționat și cu Igor în București, cântam în formă de duo, și suna într-un fel. În formula de duo suna cu totul diferit, pentru că sună foarte diferit o chitară și o vioară, alături de voci, față de doar două viori, voce și tobe. Proiectul ”2 fire 2 paie” ajunge azi mâne să aibă doi ani. E greu să-i dai o vârstă exactă, deoarece ne-am trezit cu el pe cap pur și simplu. În mod intenționat am ținut să funcționeze chestia cu folclorul, prin viu grai. Ceea ce facem noi se află într-un context prin care noi folosim folclorul prin viu grai deoarece în paralel lucrăm la un album. Avem deja 80% din material muncit, albul va conține doar prelucrări. Albumul va conține piese compuse de alții, reorchestrate de noi, piesele practic vor fi trecute prin filtrul nostru. M-am gândit la un titlu la album, nu știu sigur dacă va fi și cel final, va fi primul nostru album și cred că se va numi ”Best of”. Nu ne ghidăm după formule, reguli sau alte chestii prin care vrem să spune că acolo vrem să ajungem, singura chestie de care ținem cont este să ne bucurăm de ceea ce facem. Dacă ne bucurăm și ne simțim bine pe scenă, acela va fi și produsul final”, a precizat Sergiu Corbu Boldor.

Primul videoclip 360 de grade

Până să fie gata noul album, Sergiu Corbu Boldor alături de colegii din Ad-Hoc vor lansa la finele acestei luni, în clubul Fabrica din București primul videoclip 360 de grade al noului single „Furtună II”. Videoclipul este realizat de către Spice Media Production & 360 Pro Team, iar filmările au fost făcute în parcul natural Grădina Zmeilor din judeţul Sălaj. Piesa „Furtună II” face parte din coloana sonoră compusă de trupa Ad Hoc, pentru un spectacol de proporţii în România conceput de regizorul Liviu Pancu la care au participat peste 100 de actori. „Furtună II vorbește despre o stare interioară ancestrală pe care o facem vizibilă în exterior printr-o filmare interactivă de 360 de grade. Prin tehnologia modernă oferim o experienţă neobişnuită, prin care cel ce vizionează clipul poate să se uite în toate direcţiile surprinse de camera de filmat, iar prin ideea melodiei transpusă în versuri şi muzică, oferim un altfel de „călătorie de 360 de grade”, doar că de data asta folosim mintea pentru o căutare interioară”, a menţionat Sergiu Corbu Boldor.