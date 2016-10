Balul Bobocilor de la „Papiu”, regizat de Liviu Pancu

Bobocii de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” se pregătesc de bal. Marele eveniment, sub îndrumarea regizorului Liviu Pancu, va avea loc joi, 20 octombrie, la ora 18.00, la Teatrul Național din Târgu-Mureș. Potrivit organizatorilor, evenimentul este urmat de o petrecere, care va avea loc la Hotel President, la ora 22.00, unde ritmurile celor de la Ad Hoc și forța muzicală a celor de la Vanotek & Minelli vor fi încununate de pașii de dans sub mâna priceputului DJ Thomas Pcz & MC Ionutz Florea.

„Balul Bobocilor aduce în luminile rampei tineri visători și fără de știință în greutățile ce îi așteaptă. 2016 ne regăsește într-un eveniment medieval, unde cu mic cu mare vom trăi o poveste a unor vremuri apuse. Sala mare a Teatrului Național, neîncăpătoare pentru cei ce ne iubesc, în 20 octombrie, ora 18.00, va răsuna în ritmuri medievale, zăngănit de spade și grațioasele mișcări ale tinerelor domnițe. Organizatorii claselor a XII-a, sub îndrumarea regizorului Liviu Pancu, vă pregătesc un real spectacol, nicidecum clasicul bal al bobocilor”, au afirmat organizatorii evenimentului.