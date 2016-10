Dezbatere demonstrativă la ”Papiu”

Clubul de dezbateri din ”Papiu” a organizat joi, 13 octombrie, o dezbatere academică demonstrativă pe un subiect actual controversat, jocul Pokemon Go. Moțiunea a fost abordată de către seniorii ”Mind Busters”, cu scopul de a atrage noi participanți și de a le oferi puțin din această experiență interesantă. Mai multe despre acest eveniment ne va spune Silvia Bleahu, participant și membru al clubului.

Reporter: Care a fost moțiunea dezbătută? Din ce echipă ai făcut parte și ce ați susținut?

Silvia Bleahu: Am făcut parte din echipa Guvernului, susținând moțiunea ,,Acest Parlament crede că fenomenul Pokemon Go face mai mult bine decât rău”. De obicei dezbatem în format World Schools, pe teme de actualitate, iar acum am dorit să arătăm publicului că orice subiect, oricât ar fi de degajat, are implicații semnificative care depășesc așteptările. Am avut un meci strâns, dinamic, Opoziția reușind să susțină în discuție aspecte relevante ale problemelor pe care le ridică jocul video. În același timp, mă bucur să pot spune că am rămas obiectivi, indiferent de opiniile noastre legate de impactul platformei virtuale.

Rep.: Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru dezbateri?

S.B.: Doamna profesoară Briena Stoica mi-a făcut cunoștință cu dezbaterile când eram în clasa a IX-a și îi mulțumesc pe această cale pentru timpul și dedicarea pe care le investește în elevii săi. Datorită ei și a oamenilor cu care am dezbătut, acest hobby a devenit pentru mine împrejurarea perfectă de a explora și a cunoaște realitățile care ne înconjoară. Privindu-le din mai multe perspective, am învățat să am o minte deschisă și să îmi folosesc spiritul analitic, fără a uita să empatizez. Consider că în societatea de astăzi e necesară capacitatea de a discuta și în contradictoriu, fără să ne pierdem cumpătul, fără să uităm de respectul reciproc.

Rep.: Cine a înființat Clubul de dezbateri Mindbusters? Ce activitate aveți cu acesta?

S.B.: Doamna profesoară, pe care nu am putut să o omit anterior, este persoana care, alături de elevi „papiiști” implicați, a adus și a dezvoltat ideea de dezbatere în colegiul nostru. De atunci, încercăm să participăm la cât mai multe competiții locale și naționale, organizăm dezbateri demonstrative – precum aceasta, cu rol în a recruta noi membri din școală – și învățăm tehnici inedite de a vorbi elocvent în public și de a ne cizela expresivitatea.

Rep.: Vor mai fi organizate evenimente în viitor?

S.B.: Da, încercăm pe cât posibil să popularizăm conceptul de dezbatere academică în județul nostru. În acest sens, plănuim să facem o dezbatere demonstrativă deschisă publicului larg în decursul lunii viitoare. De asemenea, un concurs județean care a devenit tradiție la noi, „Agree to Disagree”, se va desfășura în luna februarie, aflându-se la a patra ediție. Încurajăm, desigur, participarea cât mai numeroasă a celor interesați.

A consemnat Ilinca BURDULEA