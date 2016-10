„Tigrii” re-debutează în Europa

Sala Sporturilor din Târgu-Mureș va găzdui miercuri, 19 octombrie, de la ora 19.00 prima partidă a formației BC Mureș Târgu-Mureș din actuala ediție a FIBA EuropeCup la baschet masculin. Mureșenii vor întâlni în prima etapa a grupei I formația estoniană TLÜ/Kalev din Tallin. Grupa are în componență doar trei echipe, în urma retragerii reprezentantei din Bosnia Hertzegovina, astfel încât a fost modificat programul de disputare și sistemul de calificare. Dintre cele 10 grupe ale fazei, se califică primele două și cel mai bine patru clasate pe locurile 3. Deoarece sunt două grupe în care au rămas doar trei echipe, la cele cu patru nu vor fi luate în considerare rezultatele cu ultima clasată, după care se vor forma patru grupe a câte 6 echipe.

Rândurile s-au strâns în sprijinul echipei

Mureșenii re-debutează astfel în competițiile continentale după o pauză de un an și își doresc să facă o figură cât mai frumoasă, deși prioritatea numărul unu nu este evoluția din cupele europene, ci calificarea în play-offul campionatului și final-fourul Cupei României, după cum afirma președintele clubului, Cornel Lungu. Acesta a specificat faptul că întreg lotul este apt de joc și se antrenează la capacitate maximă, în efectiv complet, după ce săptămâna trecută au recurs la metode de protest cauzate de restanțele salariale.

„Deocamdată suntem într-o stabilitate fragilă în ceea ce privesc restanțele salariale, dar sperăm ca în perioada imediat următoare aceste lucruri să revină la normal și să ne continuăm drumul fără aceste griji. Am aplanat conflictul prin plata parțială a salariilor, iar staff-ul a manifestat înțelegere în ceea ce privesc restanțele față de ei, fapt pentru care ținem să le mulțumim, la fel ca și jucătorilor care au avut răbdare. Trebuie să mulțumim de asemenea noilor sponsori care ni s-au alăturat. Pe aceștia chiar aș dori să-i meționez. Alături de Azomureș și Nova Vita, principalii sponsori, plus cei care au fost mereu alături, ca Bioeel, au mai venit în această perioadă dificilă grupul de firme Fomco, Adams Vision, Viessmann Transilvania, Kaloss, Electroorizont și au revenit Dafcochim și Herlitz. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin și fac apel și către suporteri să ne fie în continuare și ei alături, pentru a ține sus stindardul baschetului mureșean, așa cum am reușit în ultimii patru ani”, au fost cuvintele președintelui Cornel Lungu.

O gură de aer și o adversară necunoscută

După trei înfrângeri în noua ediție a campionatului, mureșenii au obținut o primă victorie în partida disputată vineri la București cu Dinamo. Acest succes a venit parcă exact la timp, înaintea dublei din EuropeCup, mai ales că „tigrii” vor avea o etapă liberă. În etapa viitoare urma să întâlnească CSM Ploiești, retrasă din campionat, după care va urma o deplasare în Lituani, pentru al doilea meci din grupa europeană. „Din păcate am pierdut o perioadă importantă la capitolul omogenizare, dar victoria cu Dinamo a fost o adevărată gură de oxigen, una benefică pentru moral. Avem mult de lucru și avem nevoie de liniște și stabilitate. Cred că meciurile internaționale la un alt nivel vor fi benefice echipei. Mă bucur că lotul este în întregime sănătos și sperăm să ajungem la omogenizarea necesară. Vom aborda fiecare meci la victorie și sperăm să facem jocuri bune”, a adăugat antrenorul mureșenilor, Szászgáspár Barnabás.

Întrebat despre adversar, acesta a specificat că niciuna dintre echipe nu are multe informații despre cealaltă. Legat de echipa din Estonia se știe doar că este un adversar redutabil, care evoluează an de an în competițiile continentale și are șase jucători străini, patru americani, un canadian și un lituanian.