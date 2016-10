Concerte-lecţie şi educative, la Filarmonică

Stagiunea de concerte-lecţie şi educative va demara în luna noiembrie 2016, cu concerte lunare organizate şi găzduite de Filarmonica de Stat din Târgu-Mureş. În acest an, concertele vor avea loc în 25 noiembrie şi în 9 decembrie, după următorul orar: ora 12.00 şi 17.00 – cu prezentare în limba română şi ora 13.00 ş i 18.00 – cu prezentare în limba maghiară. „Prin tematica lor, aceste concerte deschid orizontul elevilor ajutându-i să înţeleagă cât mai bine limbajul artei sunetelor, completând în mod practic materialul pe care îl studiază an de an prin manualele şcolare pe care le au la dispoziţie şi prin educaţia pe care dascălii lor o fac pe parcursul fiecărei ore de muzică”, a precizat Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş. Costul unui abonament pentru toată stagiunea de concerte-lecţie şi educative (în număr de 7) este 32 de lei, iar în cazul în care anumiţi elevi, sau chiar grupuri organizate, vin doar la un concert, preţul unui bilet este de 5 lei.