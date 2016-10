Sindicaliștii Sanitas Mureș, în grevă de avertisment

Sindicaliștii Federaţiei Sanitas Mureș au fost în grevă de avertisment miercuri, 19 octombrie, în intervalul orar 08.00 şi 10.00, iar în data de 31 octombrie vor declanşa o grevă generală pe perioadă nedeterminată.

„Săptămâna trecută am fost și am pichetat Parlamentul României și am crezut că nu se va ajunge la această grevă de avertisment cu întreruperea activității 2 ore dar din păcate vedeți că s-a ajuns aici. Colegii noștri chiar nu mai suportă să fie umiliți. Ați văzut că din cauza epuizării la locul de muncă ne mor colegi. Deci, efectiv nu se mai poate tolera lipsa de personal, nu se mai poate tolera indiferența guvernanților”, a declarat, pentru Radio Mureș, Ioan Popșor, președintele Sanitas Mureș.

S-ar putea renunţa la proteste dacă vor fi rezolvate problemele reclamate, printre care introducerea personalului tehnic şi administrativ în OUG 20/2016, respectiv 23.000 de persoane, 1.800 de funcţionari publici din Direcţiile de Sănătate Publică, angajaţii din asistenţă socială şi din grădiniţe, rezolvarea de urgenţă a deficitelor majore dintre spitalele clinice şi cele neclinice şi a problemelor din rândul asistenţilor medicali, între cei cu studii superioare şi absolvenţii de şcoală postliceală, precum şi creşterea venturilor pentru angajaţii din asistenţa socială.

Greva de avertisment nu a perturbat activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș.