After party cu B.U.G. Mafia, la Balul Bobocilor de la “Economic”

Colegiul Economic “Transilvania” din Târgu-Mureş spune bun venit noilor elevi cu ocazia Balului Bobocilor, organizat luni, 24 octombrie. Spectacolul va avea loc în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș, începând cu ora 16.00, iar petrecerea va demara la ora 21.00, la Hotel “President”, unde va concerta trupa B.U.G. Mafia și vor menține atmosfera Thomas Pcz și Mc Ionutz. Mai multe despre procesul organizatoric și experiența lor ne vor spune Mădălina Costea, elevă în clasa a XII-a, și Raul Hodean, elev în clasa a IX-a.

Reporter: Cum ați structurat întregul proces de organizare?

Mădălina Costea: Întregul proces de organizare a decurs astfel: mai întâi s-au ales organizatorii si colaboratorii balului, elevi ai claselor a XII-a. A avut loc o ședință unde s-au prezentat doritorii pentru implicarea în acest bal, și-au exprimat fiecare opiniile, calitățile cu care ar putea contribui, iar apoi doamna director adjunct Sorina Bălan a ales 21 de organizatori responsabili pentru Balul Bobocilor în acest an. Apoi, fiecăruia dintre aceștia i s-a oferit câte o sarcină pe care a trebuit să o îndeplinească pe tot parcursul repetițiilor, până în ziua balului. O parte s-au axat doar pe partea de sponsorizări, o parte s-au ocupat doar de teatru, iar restul s-au axat pe partea de after party și tot ce ține de trupa care va veni și locul unde se va organiza. Cred că în orice relație de colaborare există neînțelegeri. Am avut și noi parte de câteva, însă acest lucru nu ne-a oprit să luptăm pentru a oferi publicului cel mai frumos Bal al Bobocilor.

Rep.: Ați avut parte de receptivitate și susținere din partea comunității locale?

M.C.: Într-adevăr, am avut parte de sprijin din partea comunității locale. Cu această ocazie vrem să le mulțumim sponsorilor care ne-au ajutat să ajungem până în acest punct, în special sponsorilor care ne-au ajutat cu o sumă considerabilă – Allcolors, Malu Industry, Hartmann – și de asemenea fotografului care s-a oferit să facă seara balului de neuitat, Atti Măsline.

Rep.: Care sunt obiectivele voastre principale pentru acest eveniment?

M.C.: Scopul pentru care toți am muncit la organizarea evenimentului e constituit de dorința de a impresiona publicul prin prezentarea unui bal excepțional, bine organizat, plin de viață. De asemenea, este și un mod de a atrage elevii claselor a VIII-a, de a se înscrie în acest liceu. Trupa care va concerta la after party are ca grup țintă în special publicul tânăr, fiind o trupă renumită si mult așteptată de întregul tineret al orașului nostru, și anume B.U.G. Mafia.

Reporter: Ce te-a făcut să participi la Balul Bobocilor?

Raul Hodean: Ceea ce m-a făcut să particip la Balul Bobocilor a fost sfatul prietenilor mei, dar chiar și al părinților. Am auzit că este o experiență unică, și pe parcursul repetițiilor s-a dovedit acest lucru.

Rep.: Consideri participarea ta la bal o experiență valoroasă? De ce?

R.H.: Da, într-adevăr consider participarea mea la bal o experiență valoroasă, deoarece în cadrul acestei activități am format multe relații de prietenie și am învățat multe lucruri noi de la organizatorii noștri din clasa a XII-a.

A consemnat Ilinca BURDULEA