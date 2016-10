Povestea MiLo. Doi designeri din Tîrgu-Mureș despre munca remote

Mihai Băldean și Loredana Papp-Dinea sunt cei care au realizat designul de branding al Club Avi și al Laboratorului de Techno. Lucrează remote și, acum câțiva ani, au creat proiectul MiLo, un studio independent de design, webdesign și development. Uniți de și prin creativitate, „dar și de viziunea diferită pe care o avem despre design”, Mi(hai)Lo(redana) au dezvoltat o serie de teme de site-uri care le poartă semnătura și care se bucură de mult succes, având în vedere numărul de cumpărători de pe Themeforest. Anul acesta Loredana a scris un articol despre noile trenduri în design în 2016. Și, cu toate că l-au publicat abia la câteva luni după începutul anului, articolul a strâns peste 135 000 de vizualizări pe Behance.

Când am vorbit prima dată cu ei, Mihai mi-a spus că, într-o zi, după ce renunțase de ceva vreme la ultimul job, și-a dat dat seama că își trăiește visul. Apoi, mi-a spus că dacă ar fi să facă proiectele chiar după cum vrea el, atunci nu le-ar mai cumpăra nimeni. Și, normal, că trebuie să lucreze pentru clienți și să găsească ceea ce caută ei, însă „avantajul e că nu mai treci prin toată tragedia din cadrul unei companii când se dezvoltă un proiect”.

Reporter: O să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre voi și, apoi, ce ați făcut înainte de a vă apropia/apuca de design?

MiLo: Suntem Mihai Băldean și Loredana Papp-Dinea, iar împreună am creat proiectul MiLo, un studio independent de design, webdesign și development. Parteneriatul nostru, atât în afaceri cât și în viața reală, a reunit punctele noastre forte, creativitatea, dar și viziunea diferită pe care o avem despre design. Ne întrebi ce am făcut înainte de design? Adevărul e ca asta am făcut încă din școală. Pasiunea noastră pentru design a început acum foarte mult timp, în cazul lui Mihai atunci când a început să lucreze la revista 24Fun, acum mai bine de 10 ani, iar a mea atunci când am ales grafica ca materie de bază în liceu.

Rep.: Când și de ce ați luat decizia să lucrați pe cont propriu?

MiLo: Aceasta decizie a venit în momentul în care am realizat că nu mai avem timp liber si practic tot ceea ce ajunsesem să facem era să muncim. Am pus în balanță atât argumentele pro cât și contra și am decis să renunțăm la job-uri.

Rep.: Care sunt avantajele muncii remote?

MiLo: Munca remote are, într-adevăr, multe avantaje. Îți oferă o libertate pe care nu multă lume o are și care este aproape esențială în procesul de creație. Pe lângă libertate, munca de acasă ne oferă oportunitatea de a lucra cu oameni din toate colțurile lumii, de a întâlni mentalități și culturi total diferite de a noastră.

Rep.: Care sunt dezavantajele?

MiLo: Deocamdată nu ne-am lovit de dezavantaje, dar ceea ce ne lipsește câteodată sunt momentele de socializare cu colegii de birou.

Rep.: Îmi puteți povesti, pe scurt, cel mai dificil moment/cea mai grea perioadă?

MiLo: Cred că cel mai dificil moment, pe plan profesional, a fost acum câțiva ani când a trebuit să o luam de la început, să ne reinventăm, dar fiind perseverenți, rezultatele au venit destul de repede.

Rep.: Și cel mai bun?

MiLo: Zilele cele mai bune sunt cele în care munca noastră este apreciată, dar sperăm că ziua cea mai bună încă nu a venit.

Rep.: Cum reușiți să păstrați un ritm de muncă?

MiLo: E destul de greu sa fi strict cu tine atunci când muncești de acasă. E foarte ușor să te lași distras, dar e esențial să îți impui o anumită doză de rigurozitate.

Rep.: Cum a fost începutul MiLo?

MiLo: A apărut atunci când la jobul nostru de zi cu zi ne simțeam creativitatea oarecum îngrădită. Am decis, în naivitatea noastră, să demarăm un proiect unde să ne putem exprima așa cum dorim, dar în realitate acest lucru este aproape imposibil de realizat atunci când lucrezi cu clienți. Începutul a fost unul foarte promițător, am primit un feedback pozitiv, după doar câteva luni ajungând să avem colaboratori din țări ca Cehia, Vietnam, SUA. Pe lângă colaborările internaționale, lucrăm și la proiecte locale, printre favoritele noastre numărându-se brandingul pentru clubul Avi si Laboratorul de Techno.

Rep.: Cum funcționează themeforest.net? Cât de importantă este această platformă/piață în activitatea voastră?

MiLo: Această platformă reprezintă o parte importantă în activitatea noastră, dar nu ne acaparează în totalitate. Themeforest.net este un market, o piață virtuală, unde freelanceri ca noi sau agenții mari din întreaga lume își lansează produsele dezvoltate spre vânzare. La fel ca Themeforest există și alte platforme pe care avem produse active la vânzare.

Rep.: Cum dezvoltați o temă de site? Cât de multă muncă de documentare e în spatele designului final?

MiLo: În dezvoltarea unui site trebuie să te gândești, pe lângă design, la funcționalitate. Un site, pe lângă aspectul său, trebuie să fie ușor de folosit. De cele mai multe ori trebuie să ne gândim care va fi trendul peste câteva luni, deoarece conceperea și programarea ajung să amâne lansarea chiar și cu o jumătate de an.

Rep.: Cum ajunge o temă de la design la un site funcțional?

MiLo: Procesul este unul destul de complex, aici intervin programatorii cu care lucrăm, și ei – majoritatea freelanceri. Conceperea unui design ține, în funcție de complexitate, de la o săptămână la o lună. Ulterior urmează partea de coding care, uneori, poate dura chiar și 3-4 luni.

Rep.: Loredana a scris un articol despre trendurile din 2016 în design care a prins foarte bine. Aveți peste 130 000 de vizualizări. Vreți să continuați să scrieți pe această temă?

MiLo: Da, într-adevăr, acest articol a avut un impact la care nu ne-am așteptat și am fost plăcut surprinși de mesajele de mulțumire pe care le-am primit. Până la sfârșitul anului ne dorim să lansăm un blog propriu unde să se regăsească articole și tutoriale despre design în general. Bineînteles că vom scrie și o continuare a articolului din 2016.

Rep.: Pentru că deja de apropiem de finalul anului și pentru că oricine poate citi articolul pe Behance, vă rog să-mi spuneți dacă puteți intui deja elemente care vor marca trendurile de anul viitor?

MiLo: Trendurile în design sunt influențate de media, tehnologie, fashion. Ele apar gradual și dispar în același mod, așa că viața unui trend este destul de lungă. În anul 2017 se păstrează cam aceleași influențe, dar cei care marchează designul în continuare sunt cei de la Google cu Material Design.

Rep.: Anul acesta unul dintre proiectele voastre va fi prezentat într-un album care va fi tipărit de o editură din Guangzhou, China. Cum v-au găsit și cum au luat legătura cu voi?

MiLo: Așa cum ai menționat avem un portofoliu pe Behance. Acolo am prezentat un proiect pentru un site de arhitectură, foarte modern, minimalistic, care a avut un feedback extraordinar, fiind ales ca proiectul săptămânii pe site. Acesta a fost momentul în care cei din China ne-au remarcat și ne-au contactat. Cartea se va numi „Design on screen” și va fi lansată pe Amazon.com.

Rep.: Ce însemnă pentru voi apariția în album?

MiLo: Pe lângă expunerea pe care ne-o oferă, deși sună puțin grandoman, avem sanșa de a rămâne în istoria designului digital, iar așa cum noi ne uităm, pentru inspirație, în albumele de grafică din anii 60-70-80, așa sperăm să se uite, peste mulți ani, designerii la munca noastră.

Rep.: Care sunt planurile pentru următorii ani? Și ce vă doriți cel mai mult să realizați?

MiLo: Pe viitor, ne dorim să începem un nou proiect, un magazin online de afișe serigrafiate. Este un proiect creativ, unde ne putem da frâu liber imaginației. Pe lângă acest shop ne dorim să ne mutăm într-un oraș mai mare, care oferă mai multe oportunități în domeniul meseriei noastre. În acest moment Tîrgu-Mureșul nu oferă tinerilor aproape nicio șansă de dezvoltare, acesta fiind și motivul pentru care lucrăm remote.

Rep.: Ce alte lucruri vă place să faceți atât legat de grafică și design, cât și de orice altceva?

MiLo: În acest moment zicala „fă ceea ce îți place și nu vei mai lucra o zi în viața ta” ni se potrivește ca o mănușă, dar pe lângă munca noastră avem si alte pasiuni, ne place foarte mult să călătorim, Loredana este o gurmandă, iar mie îmi place să ascult și să merg la party-uri de muzica techno.