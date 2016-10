102 taxe, eliminate la iniţiativa PSD. Vezi care sunt taxele respective!

Senatul României a aprobat luni, 17 octombrie, propunerea legislativă iniţiată de Partidul Social Democrat (PSD) care duce la anularea a 102 taxe nefiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Lista completă a taxelor eliminate, şi valoarea acestora:

– Cerere de schimbare a numelui – 21 lei;

– Diploma de bacalaureat – 21 lei;

– Diploma de licenţă – 21 lei;

– Certificate de calificare – 21 lei;

– Atestate profesionale – 21 lei;

– Certificate de competenţe profesionale – 21 lei;

– Carte de identitate autoturism – 21 lei;

– Permis armă – 21 lei;

– Permis de vânătoare provizoriu – 21 lei;

– Permis de vânătoare permanent – 21 lei;

– Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi – 22 lei;

– Acordarea cetăţeniei române – 191 lei;

– Acordarea/redobândirea cetăţeniei române – 191 lei;

– Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial – 25 lei;

– Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor – 47 lei;

– Identificarea unei persoane pe teritoriul României – 35 lei;

– Taxă înregistrare cerere – 3 lei;

– Taxă timbru judiciar – 1,5 lei;

– Livret militar – 21 lei;

– Carnet de muncă – 21 lei;

– Certificat de revoluţionar – 21 lei;

– Titlu proprietate – 21 lei;

– Brevete şi însemne – 21 lei;

– Sigilii identificare – 21 lei;

– Ordinul consultanţilor fiscali – 21 lei;

– Ordinul asistenţilor medicali – 21 lei;

– Ordinul tehnicienilor dentari – 21 lei;

– Marca de sănătate a animalelor – 21 lei;

– Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei pe documentaţiile tehnico-economice pe care le elaborează în domeniul proiectării de drumuri forestiere – 21 lei;

– Taxa radio, persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fără salariaţi – 2,5 lei/lună;

– Taxa radio, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale şi alte subunităţi fără personalitate juridică – 30 lei/lună;

– Taxa radio, microîntreprinderi – 10 lei/lună;

– Taxa TV, persoane fizice – 4 lei/lună;

– Taxa TV, persoane juridice fără salariaţi – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale şi alte subunităţi fără personalitate juridică – 50 lei/lună;

– Taxa TV, microintreprinderi – 15 lei/lună;

– Taxa TV, persoane juridice – societăţi turistice – 7,7 lei/cameră;

– Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele de peste 2 ani – 5 lei;

– Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului – 15 lei;

– Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români – 5 lei;

– Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei;

– Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B plus E – 6 lei;

– Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C plus E, D plus E, C1 plus E, D1 plus E, Tb şi TV – 28 lei;

– Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B plus E – 84 lei;

– Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 de kilograme, inclusiv – 60 lei;

– Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 de kilograme – 145 lei;

– Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei;

– Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei;

– Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei;

– Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei;

– Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei;

– Timbrul de mediu pentru autoturisme;

– Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei;

– Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei;

– Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere – 15 lei;

– Tarif suplimentar eliberare paşaport simplu temporar – 100 lei;

– Înregistrarea cererii de înscrierii a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro;

– Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro;

– Eliberarea dovezii de cetăţenie – 10 euro;

– Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate – 30 euro;

– Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc – 30 euro;

– Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro;

– Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro;

– Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate – 15 euro;

– Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro;

– Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro;

– Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro;

– Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro;

– Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 30 euro;

– Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro;

– Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar;

– Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro;

– Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro;

– Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro;

– Comision efectuare reţineri din pensii – 3% din suma reţinută;

– Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare – 15 lei;

– Eliberarea, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei;

– Eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei;

– Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular – 20 euro;

– Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro;

– Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi – 30 euro;

– Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române – 90 euro;

– Înregistrarea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 90 euro;

– Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 135 euro;

– Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro;

– Taxă cazier fiscal – 20 lei;

– Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv – 30 lei;

– Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi şi studenţi – 10 lei;

– Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru persoanele cu handicap uşor şi mediu şi gratuit pentru persoanele cu handicap grav – 10 lei.