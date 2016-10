Candidaţii PRU Mureş, „integri şi competenţi profesional”

Liderul Partidului România Unită (PRU) Mureş, Răzvan Biro, a anunţat miercuri, 19 octombrie, cu ocazia unei conferinţe de presă, lista candidaţilor PRU Mureş la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016.

Dinamism şi viziune modernă

Astfel, la Senat lista este deschisă de Nicolae Ploeșteanu, urmat de Emil-Radu Fiscutean, Emil-Sorel Hancu, Maria Hărțăgan, Ioan Pîncă și Ionel Mureșan, iar la Camera Deputaţilor ordinea pe listă e următoarea: Sergiu Aștelean, Vlad-Victor Lăcătuşu, Liviu Natea, Vasile-Ioan Radu, Vlad-Vasile Faur Moldovan, Luminița Ileana Pop, Vlăduț-Alexandru Magenhai, Petru Moșneag, Nicolae Lupei și Ion Moldovan. „Ca urmare a rezultatelor de la alegerile locale PRU filiala Mureș și-a concentrat activitatea în vederea dezvoltării filialelor de la nivelul Județului și a atragerii unor persoane capabile de a dezvolta și de a contribui la a eficientizarea activității Partidului România Unită. După cum știți PRU este o formațiune înființată de curând, dar cu toate acestea a reușit să atragă un număr însemnat de simpatizanți. Acest fapt se reflectă și în promptitudinea cu care partidul a depus listele de semnături necesare înscrierii la alegerile parlamentare”, a declarat Răzvan Biro. „În selectarea candidaților ne-am axat pe trei criterii. Primul privește integritatea, și anume să nu fie certați cu legea. Al doilea criteriu este legat de competența profesională. La acestea se adaugă dorința de a promova candidați tineri, care să confere partidului dinamism și o viziune modernă”, a completat preşedintele PRU Mureş.

Listele la Senat şi Camera Deputaţilor, deschise de jurişti

La conferinţa de presă au participat şi candidaţii aflaţi în fruntea listelor la Senat, respectiv Camera Deputaţilor. ”Sunt un cetățean care a muncit pentru țara lui, cu dorința de a o face mai frumoasă, mai prosperă, mai educată. Legătura mea cu politica înainte de acest moment a fost minimală, dar consider că a venit momentul în care ceea ce am făcut până acum să fac pentru mai mulți români. Voi lăsa, ca și până acum, să vorbească faptele pentru mine. Astfel vă îndemn să urmăriți faptele mele, cariera mea, parcursul meu uman si profesional”, a precizat Nicolae Ploeşteanu, de profesie jurist, în prezent cadru didactic universitar la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş. „M-am născut în Târgu-Mureș în urmă cu 37 de ani. Sunt de profesie jurist, absolvent al Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș. Activitatea civică de voluntar am început-o la Crucea Roșie în urma cu opt ani de zile, fiind un membru activ și recompensat cu distincții în acest sens. În 2013 a fost înființat primul sistem de voluntariat la nivel de țară în cadrul unei direcții de poliție locală, fiind coordonatorul acestora aproximativ 100 de polițiști voluntari. Politica nu îmi este străină. Am fost membru PRM timp de opt ani de zile, regăsindu-mă deplin în doctrina națională. Un partid nou, cum este PRU, care are o noua viziune a politicii naționale este ceea ce m-a determinat să mă înscriu și să activez în acest partid”, a menţionat şi Sergiu Aştelean.