Cristina Schwartz, admisă prima la Magistratură

Târgumureşeanca Cristina Schwartz, avocat la Societatea de avocaţi Badiu şi Matei, s-a clasat pe locul 1, din aproape 1.000 de candidaţi, la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie – octombrie 2016, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii (INM) şi Consiliul Superior al Magistraturii. La finalul probelor eliminatorii, Cristina Schwartz a fost declarată „Admisă”, cu un punctaj de 8.465, la distanţă considerabilă, de 0,59 puncte, de următorii clasaţi.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentaţi cititorilor Zi de Zi…

Cristina Schwartz: Am absolvit Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş în anul 2006, iar în ultimii şase ani mi-am desfăşurat activitatea de avocat la Societatea de avocaţi Badiu şi Matei şi Târgu-Mureş.

Rep.: De unde imboldul de a participa la examenul de la Institutul Naţional al Magistraturii?

C.S.: Sunt avocat de aproape şase ani şi aşa am luat contact cu profesia de magistrat, respectiv cea de judecător. Pledând zi de zi în sălile de judecată, oarecum în timp mi-am format convingerea că locul meu este în magistratură, nu în avocatură. Când am împlinit cei cinci ani de vechime am luat decizia să particip la examen şi m-am apucat temeinic de învăţat, undeva prin martie 2016.

Rep.: E atât de greu precum se spune examenul la Institutul Naţional al Magistraturii?

C.S.: Este un examen dificil, cred că este unul dintre cele mai dificile examene la nivel naţional. Se întinde pe o perioadă mai mare de timp şi necesită multă forţă, atât pentru a te pregăti, cât şi în perioada de examen, având în vedere că acesta a început în data 4 septembrie şi necesită atât efort fizic, cât şi psihic. Au fost mai multe probe, dar în opinia mea proba juridică a fost cea mai importantă. Examenul e în prima parte a perioadei de care spuneam, şi dacă nu faci suficiente puncte, de minim 70, nu mergi mai departe. Toate probele sunt eliminatorii. Aş putea spune că şi celelalte probe sunt la fel de dificile, pentru că fiecare vizează identificarea anumitor elemente specifice profesiei de magistrat, însă diferit: la prima probă vorbim despre cunoştinţele juridice, la a doua probă despre raţionament, logică, iar în cadrul probei interviului vorbim despre identificarea aptitudinilor specifice magistratului din perspectiva motivaţiei, a vocaţiei, a limbajului, dacă viitorul magistrat scrie corect gramatical sau este capabil să poarte un dialog şi aşa mai departe. Bineînţeles, au fost şi verificări ulterioare, testul psihologic şi interviul psihologic, de care am trecut săptămâna aceasta, urmând în continuare să se efectueze verificările cu privire la buna reputaţie şi, finalmente, validarea rezultatelor concursului.

Rep.: A fost mare concurenţa?

C.S.: Iniţial, au fost cam 140 de locuri scoase la concurs, de judecători şi procurori, iar candidaţi înscrişi la prima probă au fost în jur de 950. Concurenţa a fost mare la început, dar după prima probă, cea de juridic, au trecut numai 67 de candidaţi. La proba interviului, din 67 am trecut doar 32 de candidaţi.

Rep.: Unde o să vă întâlnim peste cinci – zece ani? Judecător sau procuror?

C.S.: Doresc să fiu judecător, opţiunea mea se îndreaptă către Judecătoria Târgu-Mureş, având în vedere că există post scos la concurs aici şi e important pentru mine să fiu aproape de familie.

A consemnat Alex TOTH