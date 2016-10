Varza Kale, beneficii pentru sănătate

Varza Kale, cunoscută şi sub denumirea de borecole sau varza ţăranului, a fost cultivată de mai bine de 2000 de ani. De-a lungul timpului, a fost consumată la scară largă, în special în Europa, datorită rezistenţei sale la îngheţ şi datorită faptului că aceste culturi pot fi recoltate târziu, la final de an, scrie CSID.

Varza Kale are o aromă dulce şi uşor înţepătoare, cu o savoare astringentă datorită conţinutului mare de fier. Diferitele tipuri de varză Kale au şi gusturi diverse: Kale roşie este indicată pentru salate, pentru un gust fin, Kale creaţă are un gust înţepător, pe când Kale palmier are un gust dulceag. Frunzele mai mici de Kale sunt, în general, mai fine şi mai dulci decât cele de dimensiuni mari.

Varza Kale proaspătă este fermă, tare, colorată într-un verde intens, fără semne de îngălbenire. Frunzele mai mici sunt mai fine şi au un gust dulceag.

Durata de depozitare este de 5 zile, în frigider. Cu cât este ţinută mai mult în frigider, cu atât devine mai înţepătoare la gust. Nu o spălaţi înainte de depozitare pentru că se deteriorează mai repede.

Dacă este depozitată la congelator, varza Kale are un gust dulceag pronunţat.

Este important ca varza Kale să fie scufundată în apă rece pentru a înlătura toate impurităţile. Tăiaţi frunzele şi tulpinile în bucăţi mici pentru o preparare rapidă. Pentru multiple beneficii asupra gustului, dar şi a sănătăţii, Kale se prepară cel mai bine la abur, însă poate fi un ingredient de bază pentru salate răcoritoare.