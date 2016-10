Week end „tulbure” pe Mureș, de la Nord la Sud

În etapa a X-a a seriei Mureș din Liga IV de fotbal se întâlnesc două dintre cele patru formații care poartă numele Mureșul, aflate pe podium, o alta fiind implicată în lupta pentru primul loc. Dintre aceastea se detașează jocul de la Luduș, între campioana ultimei ediții, Mureșul din localitate, și actualul lider, Mureșul Rușii Munți. Ludușenii se află pe a treia treaptă a podiumului în actuala ediție, la 5 puncte în urma adversarului și o victorie i-ar putea apropia la doar 2. De acest lucru ar putea profita ocupanta locului secund, Juvenes Târgu-Mureș, aflată la un singur punct de primul loc. Juvenes are însă un joc mai mult decât cele două și o deplasare la Mureșul Cuci în această rundă, terenul pe care a ratat Gaz Metan Târgu-Mureș podiumul în săptămâna trecută. Așadar, o luptă pentru podium pe Mureș, între echipele de pe Mureș, de la Nord la Sud. Nici a patra, Mureșul Nazna nu va fi lipsită de emoții, urând să primească vizita celor de la ACS Miercurea Nirajului, aflată în ascensiune de formă. Celelate partide ale etapei care se dispută sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 11.00 nu nu aduce față în față echipe care luptă pentru primele locuri. O altă echipă târgumureșeană aflată aproape de primele locuri, MSE 08 va încerca să se mențină aproape de fruntașe în întâlnirea de la Ungheni, unde Viitorul a obținut un singur punct, dar tocmai în fața liderului. Tot patru echipe are și Târgu-Mureșul în acest sezon. A patra, Atletic, se află și ea în ascensiune. După patru înfrângeri în primele patru etape, a obținut tot atâtea victori, dar va avea o deplasare dificilă la Sângeorgiu de Pădure, unde Târnava Mică parcă nu mai are același „debit”. Echilibrată se anunță întâlnirea de pe terenul din Mureșeni, unde Gaz Metan întâlnește Lacul Ursu Mobila Sovata, ambele aflate în prima jumătate a clasamentului, în timp ce la Acățari, Raza de Soare din localitate caută o rază de speranță de a evada din subsol în fața echipei ASC Sărmașu. Singura care nu va avea emoții este cealaltă formație Gaz Metan, din Daneș, care era pe punctul de a se retrage, iar acum va sta în urma retragerii formației Avântul Miheșu de Câmpie.

Programul etapei a X-a, sâmbătă, 23 octombrie, ora 11.00

Târnava Mică Sg. de Păd. – Atletic Târgu-Mureș

Mureșul Luduș – Mureșul Rușii Munți

Gaz Metan Tg. Mureș – Lacul Ursu Mobila Sovata

Mureșul Cuci – Juvenes Târgu-Mureș

Viitorul Ungheni – MSE 08 Târgu-Mureș

Raza de Soare Acățari – ASC Sărmașu

Mureșul Nazna – ACS Miercurea Nirajului

Gaz Metan Daneș – stă

Clasamentul