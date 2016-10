Mulțumiți și nemulțumiți după ASA-Steaua 1-1

Dan Alexa: „este un rezultat care ne dă încredere”

Deși echipa sa se află pe penultimul loc al clasamentului, cu doar 2 puncte, antrenorul formației ASA Târgu-Mureș Dan Alexa s-a arătat mulțumit de remiza obținută în fața Stelei, deși cu o umbră de regret pentru că elevii săi au fost aproape de o mare victorie, dar și pentru finalul pe care l-a urmărit din tribună, fiind eliminat pentru proteste. „A fost un meci tensionat, așa cum ne și așteptam. Mă bucură foarte mult rezultatul, deși dacă rezistam dominării, puteam chiar să câștigăm. Este totuși un punct obținut cu Steaua, care este o echipă foarte bună, cu cei mai buni jucători din România. Le-am spus jucătorilor înainte de meci că o victorie cu Steaua nu se compară cu nimic altceva, știu din proprie experiență, iar când te retragi, amintirile rămân. Acest rezultat ne dă multă încredere și cred în continuare că ne putem salva, mai ales că în play out diferențele se înjumătățesc. Sper ca acest rezultat să trezească și autoritățile, orașul merită să aibă echipă, sunt oameni care iubesc această echipă, dar trebuie să trecem peste toate problemele. În ceea ce privește eliminarea mea, consider că am fost eliminat corect și îmi pare rău”, a declarat Dan Alexa.

Reghe: „degeaba ajungi în fața porții dacă nu înscrii”

De cealaltă parte, antrenorul formației Steaua București, Laurențiu Reghecampf s-a arătat foarte nemulțumit pentru faptul că echipa sa nu reușește să valorifice situațiile de gol create, iar punctele pierdute la Târgu-Mureș nu le-a permis să se distanțeze în fruntea clasamentului. „Am condus autoritar meciul de la început până la sfârșit, ne-am creat foarte multe ocazii clare de gol, dar nu suntem suficient de concentrați la finalizare, ratăm foarte mult. Pe de altă parte, nici nu puteam face mai mult în fața unei echipe care s-a apărat foarte bine, marea majoritatea timpului cu tot efectivul în careu. Împotriva unei echipe care nu atacă este greu să joci, degeaba jucătorii ajung în poziții foarte bune de a marca, dacă nu și înscriu. Nu vreau să comentez arbitrajul, dar la faza golului am fost surprinși, noi ne uitam ce se întâmplă cu jucătorul accidentat, dar aveam oameni în apărare și nu aveam voie să greșim. După aceea am rămas în 10, pentru gestul lui Jakolis, unul care nu are ce căuta pe teren, asemenea gesturi nu le poți face într-un meci de fotbal”, au fost concluziile lui Reghe.