Gigi Căciuleanu : Mi-e dor mai mult de ceea ce nu am făcut încă”

Prima zi din cadrul ediției din acest an a Festivalului Național de Teatru i-a revenit maestrului coregraf Gigi Căciuleanu, protagonistul expoziției-document ”Căciuleanu” care deschis oficial cea de a 26-a ediție FNT vineri, 21 octombrie, precum și datorită celor două reprezentații de la Sala Studio a Teatrului Național, „Un minut de dans sau UF!!!”, producție Fundaţia Art Production, în parteneriat cu Teatrul Mic, Bucureşti, respectiv „Vivaldi și anotimpurile”, producție a Teatrului Național din Târgu-Mureș.

Spectacol- coupé în două părți

Prima parte a spectacolului- coupé intitulată „Un minut de dans sau UF!!!” i-a adus pe scenă pe Gigi Căciuleanu, Paul Ilea, Ana Visan și Răzvan Stoian, protagoniștii complicatului şi deseori „nebunului” proces creator necesar pentru a obţine chiar şi un singur minut de dans, după cum îl definește chiar coregraful Gigi Căcileanu. Partea a doua a fost adusă de actorii Naționalului din Târgu-Mureș grație reprezentației spectacolului „Vivaldi și anotimpurile”. Spectacolul pus în scenă de Gigi Căciuleanu după o idee de regie și concept spațial de Dan Mastacan vine ca o frumoasă continuare a muncii marelui coregraf cu actorii târgumureșeni, prezenți în urmă cu șase ani la FNT cu un alt spectacol de teatru dans semnat de Gigi Căciuleanu, Carmina Burana. ”În momentul în care omul ajunge pe scenă nu mai contează unde este, aduce magia cu el oriunde. Acesta este actorul, acesta esta dansactorul, și până la urmă acesta este dansatorul. În momentul în care ai un spațiu al tău, și ți se dă voie să fi neaoș, să fi tu însuți, să nu te prefaci a fi nu știu ce, finalmente este un atu, să transpui niște spectacole. Totul a fost să le lucrezi. Ideea că oameni din provincie vin într-un spectacol de o asemenea anvergură, provincie spun nu pleorativ ci într-un sens foarte frumos, mie îmi place foarte mult Târgu-Mureșul, e perceput ca ceva venit din afară, e ca și cum ar veni la Paris sau la New York. Venirea lor aici mi se pare foarte importantă, foarte simbolică, care ar trebui să se repete ori de câte ori se poate”, ne-a declarat coregraful Gigi Căciuleanu.

Întrebat dacă îi este dor de Carmina Burana, acesta a precizat că atenția și energia și-o îndreaptă proiectelor actuale și viitoare. ”Mi-e dor de tot ce am făcut dar mai ales de ce n-am făcut. Mi-e dor mai mult de ceea ce nu am făcut încă. Atunci când am să-mi termin tot ce am prin sertare cred că o să fiu fericit. Deocamdată sunt multe și pline de energii potențiale”, a subliniat Gigi Căciuleanu