Suplimentare de buget la Reghin

Consilierii reghineni întruniți joi, 20 octombrie în ședință ordinară au aprobat rectificarea bugetului municipiului Reghin, acesta fiind suplimentat cu suma de 210.000 lei. Singura obiecție a venit din partea consilierului PMP Rus Dan Dorul care a cerut explicații privind fondurile alocate Clubului Avântul Reghin, respectiv 170.000 lei în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare pentru trimestrul IV. ”În ședințele în care am avut rectificări de buget referitoare la acest club întotdeauna am cerut directorului clubului să ne explice ce se întâmplă cu banii alocați clubului, deoarece niciodată un reprezentant al clubului nu a venit să ne explice de ce s-a dat atâția bani, pe ce și cum se cheltuiesc aceștia. Sunt trecute niște sume dar nu ni se explică nimic. Am vrea să vină o dată directorul clubului să ne explice ce fac cu banii”, a precizat Rus Dan Dorul. ”Nu am alocat în bugetul inițial suma necesară, și am zis că la rectificări, în funcție de necesități vom completa, de aceea sunt mai multe completări la rectificările lunare de buget”, a fost răspunsul primarului Maria Precup, la interpelarea consilierului PMP, bugetul fiind aprobat în cele din urmă în totalitate pe capitole. Alt proiect aprobat de consilieri a fost cel privind alocarea sumei de 10.000 de lei în vederea organizării evenimentului “Concert de Crăciun 2016”, organizat în colaborare cu Asociația Culturală Titanzene din Reghin, ce va avea loc la data de 20 decembrie 2016 la Casa de Cultură “Eugen Nicoară”

Târg de iarnă, doar cu produse tradiționale

Alt proiect votat de consilieri a fost cel privind organizarea în perioada 1 decembrie 2016-7 ianuarie 2017 a Târgului de Iarnă, în zona centrală a municipiului Reghin. ”Alături de colegii din comisia juridică și cea economică dorim să amendăm acest proiect, în sensul în care comercializarea produselor care se vor face în cadrul acestui târg de iarnă să fie cu specific de iarnă. La produse alimentare să fie doarproduse tradiționale, respectiv doar produse de artizanat la cele nealimentare, să dăm acestui târg sensul pentru care el a fost creat pentru sărbătorile de iarnă”, a precizat consilierul PSD Mihai Pădurean. Amendamentul a fost salutat și de consilierul PNL Iulius Făgărășan care a cerut colegilor aprobarea unui proiect care să ofere un caracter tradițional organizării târgului de iarnă. ”Susțin amendamentul consilierului Mihai Pădurean din două perspective. În primul rând trebuie să ne gândim la antreprenorii noștri, perioada de iarnă fiind una dintre cele mai benefice pentru ei. Consider că e necesar să gândim sărbătorile de iarnă din perspectiva tradițională. Cred că nici unul unul dintre noi nu e fericit când simte tot felul de hamsi și ale chestii. Cred că e timpul să facem un Crăciun așa cum trebuie, cu specificul lui”, a precizat consilierul PNL.

Tot în cadrul ședinței au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al municipiului Reghin în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, respectiv consilierii Marian Ovidiu (PSD), Kelemen Szabolcs (UDMR), Claudiu Bândilă (PNL) și Alexandru Pușcaș (PSD). De asemenea, a fost actualizată componența Comisiei de Ordine Publică a Municipiului Reghin care îi cuprinde pe Dragoș Pui (PSD), Daniel Horvath (UDMR), Daniela Luca (PSD)