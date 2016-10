Fructele care conţin prea mult zahăr

Fructele şi legumele sunt indicate atunci când eşti la dietă sau în post. Totuşi, există câteva mici excepţii. Anumite fructe nu sunt deloc indicate pentru cei care trebuie să mănânce fără zahăr sau care vor să scape de kilogramele în plus, scrie One.ro.

Fructele ce conţin cea mai mare cantitate de zahăr nu sunt cireşele, merele sau strugurii, ci curmalele. Ele conţin în medie 27 de grame de fructoză şi glucoză în amestec la 100 de grame de fruct proaspăt. Această cantitate reprezintă un nivel de zahăr de aproape două ori mai ridicat decât cel din celelalte fructe cu cel mai bogat conţinut. Curmalale pot fi confiate în propriul lor suc, formă în care sunt cel mai bine cunoscute şi vândute.

Ele sunt urmate de struguri, cireşe, smochine şi banane, cu conţinuturi de zahăr cuprinse între 15% şi 20%. Acestea, la rândul lor, au mai mult zahăr decât merele, prunele sau perele (10-15% zahăr). Fructele considerate cel mai puţin calorice sunt citricele (portocalele, lămâile), precum şi fructele roşii (căpşunile, zmeura), care au zahăr doar 7-10%.