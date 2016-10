Peste 200 de solictări de testări cu poligraful, anual

Meseria de poligraf este o artă. Aparatul poligraf nu este ”Bocca de la Verita”, Gura adevărului în care bagi mâna și-ți spune dacă ești sincer sau nu, ci o echipă întreagă contribuie, în parteneriat, la o astfel de acțiune. Specialistul poligraf analizează datele fiziologice la întrebările relevante care au fost prezente în test și dă un aviz în scris care stabilește dacă clientul a dat sau nu răspunsuri adevărate. Câte solicitări onorează anual expertul poligraf, ce județe deservește și care sunt chichițele acestei meserii, ne spune Simona Lorincz, expert poligraf în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Reporter: Ca și expert poligraf, consider că rutina nu-și prinde rădăcini în cariera dvs profesională. De unde aveți această pasiune ?

Simona Lorincz: Încă din perioada studenției am manifestat un interes deosebit pentru ceea ce era mai puțin comun, mai puțin accesibil și mai spectaculos în domeniul acesta vast al psihologiei. Tehnica poligraf avea și încă are o aură de mister. S-a intamplat ca prin anul III de studentie sa cunosc un OM deosebit, un caracter frumos, profesor universitar la Universitatea Babes- Bolyai si angajat in cadrul IPJ Cluj ca expert poligraf , d-nul Bus Ioan. Am avut privilegiul de a asista la cateva examinari cu tehnica poligraf, iar ceea ce am vazut pur si simplu m-a fascinat. Din acel moment mi-am facut o promisiune si se pare ca oricat a fost de dificil am reusit sa o respect : aceea de a face tot ceea ce sta in puterile mele profesional vorbind, pentru a ajunge sa activez in acest domeniu

Rep: Ce sectii deservește Compartimentul Poligraf din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș?

S.L: Laboratorul Poligraf din cadrul IPJ Mureș onorează solicitările organelor de cercetare penală, a instanțelor din județul Mureș. Atât cât timpul fizic ne permite, răspundem cu drag și solicitărilor venite din alte județe. Anul acesta am avut solicitări din Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița, Harghita, Suceava. Din păcate nu la fiecare IPJ există o funcție de expert în tehnica poligraf, infracționalitatea este în creștere, iar solicitările sunt în fiecare an tot mai numeroase. Având în vedere numărul foarte mare de solicitări, rezultatele deosebite obținute cu ajutorul acestei tehnici și importanța pe care instanțele o dau acestui tip de expertiză, poate ca într-un viitor nu foarte îndepărtat, numarul experților în tehnica poligraf care funcționează în cadrul Poliției Române va crește.

Rep: În ce constă o examinare poligraf ?

S.L :Orice examinare poligraf presupune parcurgerea unor etape:

Etapa pre-test presupune studiul dosarului și interviul pre-test. În cadrul interviului pre-test subiectului i se aduce la cunostință motivul pentru care se află în camera de examinare și primește informații despre modul de funcționare al aparatului.

Etapa în – test presupune aplicarea bateriilor de teste și colectarea datelor psiho-fiziologice. Etapa post-test presupune evaluarea, interpretarea diagramelor și stabilirea diagnosticului, discuţia post-test care se organizează numai cu subiecţii care în etapa in-test au înregistrat modificări psihofiziologice caracteristice comportamentului simulat. La final întocmim raportul de constatare tehnico-ştiinţifică / expertiză.

Rep: Sunt examinările poligraf confidențiale ?

S.L: Beneficiarii raportului/expertizei criminalistice privind detecția comportamentului simulate prin tehnica poligraf sunt organele de cercetare penală, instanțele, cei care prin documente oficiale dispun o astfel de examinare. Circumstanţele în funcţie de care specialistul poligraf va discuta rezultatele testului și cu subiectul examinat ţin de arhitectura de ansamblu a dosarului instrumentat (probatoriu), caracteristicile personalităţii subiectului examinat şi oportunităţile operative în speţă.

Rep: Lucrați numai la cererea organelor de cercetare penală, procuratură sau instanțelor de judecată sau și la solicitări particulare ?

S.L. Onorăm doar solicitările venite din partea organelor de cercetare penală, parchete, tribunal, judecătorii. Există însă în țară laboratoare particulare de expertiză poligraf care onorează solicitări venite, chiar și în lipsa unei plângeri penale, din partea oricărei persone fizice sau juridice, tehnica poligraf putându-se adapta oricărei situații în care este nevoie de stabilirea adevărului.

Rep: Câte solicitări aveți , aproximativ pe an ? Anul acesta ?

S.L: În fiecare an am avut peste 200 de solicitări. Anul acesta avem, până în acest moment, 180 de solicitări.

Rep: Cum poate o mașină să interpreteze adevărul, să descopere adevărul ?

S.L: Poligraful nici nu descoperă, nici nu interpretează adevărul. Este vorba despre un fel de muncă în echipă. Aparatul poligraf și examinatorul au roluri de importanță egală. Tehnica poligraf se bazează pe monitorizarea activităţii sistemului nervos autonom (cu componentele sale simpatic şi parasimpatic), activitate reflectată în modificările psihofiziologice ce apar în organismul uman. Metoda este neintruzivă, cei 5 senzori folosiţi de aparatul poligraf înregistrând parametrii psihofiziologici din imediata vecinătate a corpului subiectului examinat, nefiind necesară introducerea în piele a nici unui senzor sau ingurgitarea de substanţe activatoare.

Ca urmare a operaţiilor de gândire induse de stimulii auditivi asociaţi testului poligraf se formează reprezentări şi au loc actualizări ale memoriei subiectului examinat. Aceste fenomene psihologice sunt guvernate de legea liberului arbitru, subiectul fiind liber să desfăşoare orice operaţii cognitive cu informaţia indusă de test. Reversul acestei libertăţi îl constituie imposibilitatea controlării reacţiilor fiziologice de alertă ce apar la receptarea stimulilor cu potenţial negativ (de exemplu: informaţii legate de implicarea subiectului testat într-un act infracţional). Tocmai aceste modificări psihofiziologice consecutive unui stimul bine individualizat (întrebare din chestionarul poligraf) sunt cele care denotă implicarea/neimplicarea subiectului într-o anumită activitate cu relevanţă penală.

Pe de altă parte, comportamentul verbal/non-verbal al subiectului furnizează indicii extrem de importanți în ceea ce privește sinceritatea sau nesinceritatea celui examinat. Aici intervine rolul covârșitor al expertului privind capacitatea lui de a fi extrem de atent la astfel de amănunte, de a le interpreta corect psihologic vorbind, de a interpreta corect modificările psihofiziologice apărute în diagramele poligraf si apoi, compilând toate aceste informații, capacitatea lui, bazată pe experiență, studiu și profesionalism, de a formula un diagnostic cert de sinceritate/nesinceritate.

Rep: Care este cea mai mare satisfacție pe care o resimțiți când lucrați? Poate poligraful să schimbe destinul unui om?

S.L. Datele obţinute în urma examinărilor poligraf permit excluderea suspecţilor ce sunt neimplicaţi în cauzele cercetate, prevenindu-se erorile judiciare, identificarea autorilor de infracţiuni, indiferent de gen, depistarea caracterului calomnios al unor denunţuri sau plângeri penale și soluţionarea contradicţiilor ce apar între declaraţiile persoanelor constituite ca părţi în procesul penal, când procedeul clasic al confruntărilor nu a dat rezultate.

Recunosc că, cea mai mare satisfacție o resimt atunci când, în urma examinării unor infractori periculoși, autori ai unor infracțiuni comise cu violență, reușesc în cadrul discuției post-test să obțin din partea subiectului recunoașterea comiterii faptei. Valorificarea la nivelul cel mai înalt a potenâialului acestei tehnici, indicele calitativ în acest domeniu de activitate este reprezentat de procentajul recunoașterilor, al mărturisirilor obținute de la subiecții cu diagnostic de nesinceritate.

Rep: Persoanele care sunt de acord să efectueze testul poligraf vin adesea cu ideea preconcepută (și slaba informare) că testul poligraf nu este proba în instanță și că “n-are nici o valoare”. Care este realitatea ?

S.L: Expertiza poligraf este un mijloc de probă, ca orice alt tip de expertiză criminalistică. Nu este nici mai importantă, dar nici mai puțin importantă. Are exact aceeași valoare în procesul penal. O persoană neimplicată într-o faptă penală, dar care ajunge totuși în situația de a fi examinată cu tehnica poligraf, va fi extrem de cooperantă și va accepta orice mijloc de investigare care ar putea contribui la scoaterea la lumină a adevărului și la dezincriminarea ei. Cei care vin în Laboratorul Poligraf cu remarci de felul “ nu e probă”, “n-are vnici o valoare” sunt cei care, de obicei au motive serioase să se teamă de o asemenea examinare. Dacă avem în vedere numărul mare de solicitări care vin din partea instanțelor de judecată ca urmare a rezultatelor deosebite obținute prin această metodă, este evident că examinarea poligraf are o mare greutate în cadrul procesului penal.

Rep: Detectorul de minciuni poate fi păcălit ?

S.L: Poligraful este doar un instrument de înregistrare a unor parametri psiho-fiziologici care nu sunt supuși controlului conștient.. Nu ai cum să trișezi în legătură cu asta. Poți, eventual, să încerci prin diverse tehnici o eludare a testului, dar pentru un examinator experimentat în digramele poligraf tehnicile acestea sunt evidente. Cum spuneam și mai devreme, în lipsa unui profesionist, a unui adevărat expert în psihologie judiciară, instrumental în sine nu are nici o valoare. Examinatorul analizează parametrii înregistrați, îi interpretează, observă neîntrerupt comportamentul subiectului și formulează concluzii. Sigur că, unui neprofesionist ar putea să-i scape amănunte importante, iar aceste scăpări să-l conducă la un diagnostic greșit. Putem vorbi mai degrabă despre o nepricepere a examinatorului, decât despre păcălirea aparatului.

Rep: Cât dureaza examinarea propriu-zisă ?

S.L: De cele mai multe ori durata unei examinări poligraf, cu toate etapele ei se încadrează între 1h și 1h și 30 min. Nu este o regulă. Au fost și situații în care examinarea a durat și 3 h. Etapa in-test însă, aplicarea propriu-zisă a bateriilor de teste durează între 20-25 min.

Rep: Nu aveți temeri atunci când stați singură față în față cu un infractor ?

S.L: Aș da dovadă de ipocrizie dacă aș susține că așa ceva nu mi s-a întâmplat. Am avut de examinat autori de omor și recunosc că în unele situații am simțit fiori reci pe șira spinării. Cred că, prin asta a trecut fiecare coleg de breaslă. Abilitatea de a găsi abordarea cea mai potrivită, în funcție de personalitatea subiectului de examinat, m-a protejat în multe situații în care lucrurile ar fi putut degenera.

De aceea cerința de a fi absolvent al Facultății de Psihologie este obligatorie pentru a putea ocupa un asemenea post. Și asta nu e suficient. Cei care funcționăm în prezent în Laboratoarele Poligraf ale Poliției Române am trecut prin examene extreme de dificile, teoretice, practice, interviuri, până când cei din comisia de examinare au fost convinși că avem toate calitățile necesare pentru a putea practica această meserie. După promovarea examenelor a urmat o perioadă lungă de pregătire în domeniu la Laboratorul Poligraf din cadrul Institutului Național de Criminalistică și la cel din cadrul DGPMB și apoi o altă lungă perioadă de practică pe la Laboratoarele Poligraf din țară care funcționau deja. Au urmat apoi alte cursuri de perfecționare cu specialiști din cadrul Companiei americane Lafayette, producătorii tehnicii cu care lucrăm azi. A activa în acest domeniu nu este deloc facil, înseamnă contact permanent cu autorii de infracțiuni, solicitare psihică ridicată, dar și satisfacțiile sunt pe măsură.