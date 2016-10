Stimularea lecturii prin proiectul „Forum teatral” la Ariel

Teatrul pentru copii și tineret Ariel în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea de Arte din Târgu-Mureș va demara la începutul lunii noiembrie proiectul ”Forum teatral”, beneficiari fiind elevii claselor gimnaziale. Proiectul include zece spectacole-lectură găzduite de Sala Studio a Teatrului Ariel, protagonoști fiind patru studenți de la Universitatea de Arte, Andreea Arotăriței, Radu Anastas, Theodora Popovic și Bogdan Capsa, pregătiți de conf. univ. dr. Radu Olăreanu.

”Într-o lume a internetului, ocupată până la satietație de Google, Wikipedia și alte motoare de căutare, cu ajutorul cărora găsim informații, rezumate, referate, dorința și plăcerea de a citi un text de literatură a scăzut simțitor. Ori lipsa unui exercițiu de lectură duce, între altele, și la lipsa imaginației, a unei exprimări adecvate vârstei și a neputinței de a armoniza cunoștințele dobândite cu un vocabular bogat. Sunt doar câteva dintre riscurile pe care le putem întâmpina. Proiectul este gândit tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor de gimnaziu, prin realizarea unor spectacole lectură bazate pe texte literare cuprinse în curricula acestora. În acest sens am făcut un studiu în rândul cadrelor didactice , precum și între elevi de gimnaziu.Proiectul are ca scop dezvoltarea și antrenarea plăcerii de a citi, în dorința formării unui tânăr cu o cultură literară de bază solidă, dezvoltarea unei exprimări adecvate vârstei și dobândirea unui vocabular bogat”, afirmă Mariana Iordache, secretar literar Teatrul Ariel, coordonatorul proiectului.

Nevoia de lectură

Gabi Cadariu, directorul Teatrului Ariel a precizat că proiectul este propus Consiliului Județean să facă parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Unirii”. Acest proiect va avea loc în sediul Teatrului Ariel, urmând ca el să se extindă și în alte orașe din județ, tot în această colaborare benefică cu Inspectoratulș Școlar Județean și Universitatea de Arte. Programul ca atare l-am propus, sper să fie și agreat de Consiliul Județean în cadrul proiectelor care le vor desfășura în etapa viitoare pe următorii doi ani, respectiv sărbătorirea Centenarului Marii Uniri din 1918. Forma de spectacol-lectură, care în formula noastră se compune din spectacolul ca atare și discuțiile pe baza spectacolului și a temei abordate în spectacol sunt de natură a deschide nevoia de lectură, de a citi din carte opera respectivă, iar pe de altă parte, formula teatrală cred că este în măsură să înlesnească un alt fel de apropiere vizavi de literatura de calitate. Teatrul, cu mijloacele sale are această identitate de a media relația dintre operă și spectator”, a precizat Gabi Cadariu, directorul Teatrului Ariel.

Stimularea apetitului pentru lectură

Potrivit inițiatorilor proiectuluii, scopul forumului teatral este acela de a stimula elevii de gimnaziu spre lectură și îmbogățirea limbajului. ”Am observat o lipsă de apetență pentru lectură, nu doar la copii din ciclul gimnazial, ci și la tineretul din ciclul liceal, și atunci am avut ideea asta de a încerca să-i obișnuim cu exercițiul spre lectură prin aceste spectacole lectură, prin care să le deschidem practic apetitul pentru a citi. Spectacolele lectură vor fi foarte apropiate de text, pentru a nu îi induce în eroare pe elevi, cu teme din curricula lor școlară. Aceste spectacole de lectură vor fi urmate de discuții. Am urmărit practic două piste, să le deschidem apetitul spre lectură și spre obișnuința de a dialoga. Am observat că vocabularul lor este destul de sărac, uneori au cunoștințele necesare dar pur și simplu nu știu să și le exprime. Atunci, la fiecare spectacol va fi un profesor de limba și literatura română care va modera discuții pe marginea textului respectiv, după încheierea spectacolului”, a precizat Mariana Iordache.

Povestirile lui Creangă, tema spectacolelor lectură

În prima fază a proiectului vor avea loc zece spectacole lectură în zilele de miercuri și joi, ora 17:00, respectiv 2, 3, 10, 16, 23, 24 noiembrie, continuate în luna decembrie în datele de 7, 8 și 14 decembrie. ”Vor fi zece reprezentații , spectacole cu fragmente din pevestirile lui Ion Creangă, și fabule din Grigore Alexandrescu și George Topârceanu. Un spectacol lectură va avea durată de o oră și 10 minute. Eu vin cu patru studenți de la actorie, doi băieți și două fete, studenți foarte talentați. Fiind în anul I este un debut și pentru ei, și nu ne râmâne decât să-i așteptăm pe copii la teatru”, a precizat conf. univ. dr. Radu Olăreanu, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.