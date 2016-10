VIDEO: Maria Judea şi secretele proiectelor de succes

Sala „Europa” a Hotelului „Grand” din Târgu-Mureş a găzduit marţi, 18 octombrie, workshop-ul cu tema „Finanţări pentru afaceri non-agricole în mediul rural şi urban”, în cadrul căruia participanţii au primit informaţii relevante în domeniul finanţărilor disponibile pentru microintreprinderi şi IMM-uri din mediul rural şi urban. Workshop-ul a fost susţinut de Maria Judea, consultant de specialitate în cadrul societăţii Mirabilis SRL Târgu-Mureş.

Reporter: Care sunt principalele oportunităţi de finanţare europene, dar şi guvernamentale, din acest an?

Maria Judea: Pentru anul 2016 majoritatea liniilor de finanţare s-au închis, dar se vor redeschide în 2017 fiind programe multianuale. Singura măsură pentru care mai urmează să se deschidă sesiunea de depunere proiecte în 2016 este Măsura 2.2 Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, din cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii IMM, Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea finanţării nerambursabile acordate este de minim 200.000 euro şi maxim 1 milion euro, echivalent în lei. Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 milioane euro, din care 23,90 milioane euro pentru Regiunea Centru.



Rep.: Ce includ investiţiile eligibile pentru cofinanţare prin acest program?

M.J.: Investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional – construirea, modernizarea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis – implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii şi internaţionalizare, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale etc. Proiectul propus în cererea de finanţare trebuie să cuprindă obligatoriu investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional. Este opţională includerea în proiect a activităţilor finanţabile prin ajutor de minimis.

Rep.: Ce măsuri pentru afaceri non-agricole se vor redeschide în anul 2017?

M.J.: Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, redeschide Sub-Măsura 6.2. – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 50.000 euro/proiect, cu excepţia activităţilor de producţie, serviciilor medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect. De asemenea, se va redeschide şi Sub-Măsura 6.4 – Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciţii financiare consecutive. De asemenea, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM (AIPPIMM) va lansa Programul naţional multianual de microindustrializare, valoarea maximă a alocaţiei financiare nerambursabile fiind de 250.000 lei/beneficiar. Totodată, vor mai fi lansate: Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, Prioritatea 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii IMM, Programul Operaţional Regional 2014-2020, pentru care a fost deschisa sesiunea de depunere proiecte timp de doua luni, august-septembrie 2016, şi care momentan este suspendat.

Rep.: Ce recomandări aveţi pentru cei care ezită să acceseze finanţări prin intermediul proiectelor?

M.J.: Recomandările mele pentru cei care vor să acceseze proiecte este să îndrăznească! Acestea sunt fonduri nerambursabile, care nu trebuie date înapoi ca la un credit la bancă. După părerea mea este nevoie încă de o educare a spiritului antreprenorial în România. Exista multe încercări de acest gen la nivel naţional, dar nu e îndeajuns, iar educarea tinerilor antreprenori trebuie făcuta de către antreprenori cu experienţă! În cadrul unui studiu realizat de către Consiliul Naţional pentru IMM-uri – Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția 2016, cele mai importante două obstacole semnalate de întreprinzătorii respondenţi cu privire la accesarea fondurilor structurale, sunt: birocraţia excesivă și instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (77,46%) şi informaţiile insuficiente privind fondurile disponibile (44,25%). Următoarele obstacole identificate au fost, în ordinea importanței acordate: fondurile proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanțării (38,23%), criteriile de eligibilitate nepermisive – coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit (36,77%), costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (34,40%), lipsa de încredere în firmele de consultanţă (17,06%) și capacitatea managerială – tehnică – de implementare redusă (11,41%).

Rep.: Vorbiţi-ne, vă rog, despre experienţa dumneavoastră profesională. Ce vă recomandă în calitate de consultant?

M.J.: Am început să lucrez în domeniul consultanţei încă din 2007, ca şi analist investiţii la SC Ventrust Financing SRL, unde am lucrat până în 2009. Apoi am lucrat în domeniul creditării pentru persoane juridice, pe post de analist financiar la două IFN-uri care acordau credite pentru IMM-uri, SC Express Finance IFN SA şi Rocredit IFN SA. Am făcut parte în perioada 2014-2015 dintr-un proiect gestionat de Ministerul Agriculturii intitulat „Înfiinţarea şi dezvoltarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală”, în calitate de director Birou Regional Centru. Acest proiect avea drept scop diseminarea informaţiilor privind măsurile de finanţare existente în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, pe Regiunea Centru, judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Braşov, Harghita, Covasna. În paralel, am înfiinţat propria mea firmă de consultanţă, SC Mirabilis SRL.

Rep.: Cum puteţi fi contactată de către antreprenorii interesaţi să întocmească proiecte?

M.J.: Adresa firmei este Târgu-Mureş, strada Gheorghe Pop de Băseşti nr. 17/10. Pot fi contactată şi prin e-mail, la adresa maria.judea@yahoo.com, şi telefonic, la numărul 0721-239.255.

A consemnat Alex TOTH