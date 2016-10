„Vivaldi și anotimpurile”, la Festivalul Național de Teatru

Teatrul Național Târgu-Mureș participă, anul acesta, cu două spectacole în cadrul Festivalului Național de Teatru (FNT), eveniment care are loc la București, în perioada 21-30 octombrie, și care adună în fiecare an cele mai prestigioase producţii teatrale realizate în ultima stagiune. Este vorba despre „Vivaldi și anotimpurile”, în regia lui Gigi Căciuleanu și „A jatszma vege” (Sfârșit de partidă), de Samuel Beckett, în regia lui Tompa Gábor. Actorii Teatrului Național Târgu-Mureș participă astfel al șaselea an consecutiv în cadrul FNT. Producțiile târgumureșene selecționate în cadrul FNT vor putea pot fi vizionate și în stagiunea 2016/2017 a Teatrului Național Târgu-Mureș.