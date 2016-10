Fata din curcubeu la Godot Cafe Teatru

După ce am ieșit din Sala Mare a Teatrului Național din București, de la „Fresca”, încă sub magia spectacolului de dans, am trecut prin pasajul se la Universitate și ne-am îndreptat spre centru vechi, pe strada Blănari. Am intrat în Godot Cafe Teatru, ne-am ocupat locurile la masă, pentru a o vedea și asculta pe Ilona Brezoianu în „Fata din curcubeu”. Un text cu care mă mai întânisem, acum câțiva ani, în spectacolul Taniei Popa de la Teatrul Național.

Povestea, în primă fază, e simplă. O femeie a străzii se prostituează, își duce clienții în sala unui cinematograf care se numește „Curcubeu” – de aici titlul. În câțiva ani, trăind și lucrând în penumbra proiecțiilor vede o mulțime de filme, de toate felurile. Așa, personajul își justifică limbajul elevat și viziunea pe care o are asupra lumii. Trăiște, lucrează și visează ca orice un normal, numai că e la periferia societății, o zonă în care e captivă; numai că ajunge acolo – aflăm asta treptat, ca o consecință a unei serii de de traume familiale. Traume care împreună cu nepăsarea socială par să îi facă evadarea imposibilă. O familie pe care personajul și-o amintește ca pe un grup cum nu se poate mai fericit, până când piesele angrenate în mica lor fericire încep să cadă una după alta, una împinsă de alta. Ce nu cred că am remarcat văzând monodrama Taniei Popa, e pedanteria textului, care acum mi s-a părut dusă un pic prea departe.

Dacă în interpretarea Taniei Popa, personajul devenea spumos și comical era urmărit parcă prea insistent, acum, Ilona Brezoianu face un personaj care mi s-a părut adus într-un registru mult mai realist. Nu încearcă să atingă zone acute prea repede și dozează intensitatea și tensiunea foarte fain prin simplitate, lucru observabil în momentele în care personajul cântă. Atunci, foarte ușor și natural Ilona Brezoianu întoarce personajul din destăinuiri, dinspre exterior, dinspre public înspre interior fără să te piardă. Și timp de o oră și jumătate e acolo și e extraordinară.

Valentin Covaciu

FATA DIN CURCUBEU, de Lia Bugnar, distribuția: Ilona Brezoianu, regia: Lia Bugnar, light design: Dragoş Petrişor. Spectacol produs de: Godot Cafe-Teatru, Bucureşti.