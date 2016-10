Revine „Get Down!”, concurs de Breakdance

Casa de Cultură a Studenţilor Tîrgu Mureş organizează sâmbătă, 5 noiembrie, Concursul Naţional Studenţesc de Breakdance „Get Down!” ediția a VI-a. Evenimentul se va desfăşura la Sinagoga Veche, strada Brăila, nr. 10, începând cu orele 16.00.

Concursul are ca scop promovarea, în rândul tinerilor, a culturii Hip Hop, prin prezentarea principalelor elemente ale acestei ramuri, acestea constând în Bboying, Dj-ing şi Mc-ing.

Potrivit organizatorilor, la competiție vor concura trupe din Timișoara, Brașov, București, Galați, Iași, Arad, Cluj, Pitești, Oradea, Budapesta și Tîrgu Mureș. Invitatul special va fi Dj F1st, unul dintre cei mai apreciaţi DJ ai momentului și al acestei culturi.

Juriul este format din trei membri, artiști români apreciați în coregrafia de gen, Suave – reprezentând trupele Moonwalkers și Get on the Good Foot din Timișoara, Andrei – reprezentând trupa Quasar din Iași, iar al treilea membru al juriului, Ren, vine din Budapesta și este câștigătorul secțiunii 1vs1 de la ediția precedentă. Intrarea este liberă.