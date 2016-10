„Salvaţi inima unui copil”, darul Rotary pentru România şi Moldova

O echipă medicală mixtă româno-americană a reuşit o operaţie pe cord deschis luni, 24 octombrie, pe un pacient în vârstă de 13 ani. Intervenţia chirurgicală a avut loc la noua clinică de cardiologie şi chirurgie cardiacă a Spitalului Pediatric de Urgenţă „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, în cadrul proiectului „Salvaţi inima unui copil”, derulat şi susţinut de Districtul Rotary 2241 România şi Republica Moldova.

Mulţumiri donatorilor

Implicarea rotarienilor pentru susţinerea proiectului „Salvaţi inima unui copil” a fost reamintită de Mircea Solovăstru, guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova pentru anul rotarian 2016-2017, care a transmis felicitări personale colegilor PDG Radu Popescu şi AG Victor Martin şi a subliniat că în următoarele zile alţi opt copii vor fi operaţi, prin intermediul aceluiaşi proiect.

„Mulțumim tuturor celor care au contribuit cu donații, au participat la balurile dedicate proiectului districtual “Salvați inima unui copil”, sau au utilizat cardul Visa Gold de la BT. Le mulțumim din inimă pentru inimile copiilor pe care le vor salva. Totodată, amintesc contribuţia importantă la acest proiect a academicianului profesor doctor Dan Mircea Enescu, managerul Spitalului Pediatric de Urgenţă „Grigore Alexandrescu”, căruia îi mulţumesc, în numele echipei Rotary, pentru susţinerea arătată proiectului”, a transmis Mircea Solovăstru.

Specializări în Israel

De asemenea, guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova a trecut în revistă şi câteva din realizările bifate din donaţiile efectuate în cadrul proiectului „Salvaţi inima unui copil”. „Este un moment deosebit şi vrem să informăm ce am făcut cu banii donați până acum şi ce vom face în continuare din fondurile rămase. Au fost trimiși la specializare la spitalul Wolfson din Israel un chirurg, 6 luni, un cardiolog, 6 luni, un anestezist, 3 luni, un perfuzionist, 3 luni, şi 5 asistente medicale, 3 luni. Am organizat două seminarii de instruire la care am invitat câte doi medici neonatologi din fiecare județ şi din Republica Moldova, toate costurile de instruire, transport, cazare şi masă fiind acoperite de Districtul nostru din contul alocat acestui proiect. Am obținut, prin participarea cu 12.300 USD din același cont, un Global Grant prin care am trimis 11 copii în Israel pentru a fi operați. Cel de-al 11-lea se afla acum acolo. Gazda a fost Rotary Club Iași 2000. Totodată, am participat cu alți 6.000 USD la un al doilea Global Grant VTT, prin care trei echipe de medici şi asistente vor veni în Romania ca să opereze împreună cu personalul românesc specializat de noi. Vom implementa astfel în noua clinică un mod de lucru şi operare la cel mai înalt nivel. Prima echipă, de la Spitalul Albany din New York, se află aici şi au efectuat prima operație împreună cu echipa românească. Urmează o a doua echipă la finele lui noiembrie de la Spitalul Wolfson din Israel şi a treia la sfârșitul lui ianuarie 2017 din America. Vom încheia astfel primul ciclu de instruire, clinica devenind 100% operațională cu personal românesc. Fondurile din acest Global Grant acoperă toate cheltuielile necesare transportului, cazării şi hranei celor trei echipe, toate materialele şi medicamentele necesare operării a 40 de copii, toate costurile de autorizare a echipelor conform legislației şi fonduri pentru a opera alte 20 de cazuri mai grave în Israel. Gazda acestui Global Grant este Rotary Club București Atheneum”, a menţionat Mircea Solovăstru.

Şcoală românească de chirurgie cardiacă pediatrică

Nu în ultimul rând, guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova s-a referit şi la viitor, respectiv la pasul următor, trimiterea la specializare a încă unui anestezist pentru terapie intensivă, a unui perfuzionist şi a altor cinci asistente.

„A fost, este şi va fi o muncă extraordinară a întregii echipe de când a început acest proiect până se va încheia, la sfârșitul lunii ianuarie 2017. El va rămâne darul nostru rotarian pentru toți cetățenii din România şi Republica Moldova pentru că acest spital de urgenţă, de stat, servește întregul nostru district. Aici pot veni şi copii ai căror părinți nu pot achita operații la spitalele private. Pentru noi toți va fi o mare economie deoarece nu va mai fi nevoie să trimitem copii în Europa pe costuri foarte mari. Acest centru se va alătura centrelor de adulți existente care operează şi copii, dar va fi dedicat numai chirurgiei cardiace pediatrice. Vom crea şi o şcoală românească de chirurgie cardiacă pediatrică în această clinică. Le transmit mulţumiri tuturor rotarienilor, care au demonstrat că rotarienii din Districtul 2241 sunt uniți şi dedicați serviciului către comunitate şi ca împreună putem face lucruri minunate, chiar salva viețile unor copii”, a conchis Mircea Solovăstru, guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova pentru anul rotarian 2016-2017.

Alex TOTH