Care candidat liberal va urca pe loc eligibil, în locul lui Florin Urcan? Răspunsul liderului PNL Mureş

Contactat pentru a comenta decizia Biroului de Circumscripţie Electorală nr. 28 Mureş care a respins joi, 27 octombrie, candidatura actualului deputat Florin Urcan pe lista Partidului Naţional Liberal Mureş la alegerile din 11 noiembrie 2016 pentru Camera Deputaţilor, Doru Oprişcan, preşedintele PNL Mureş a afirmat că aşteaptă decizia finală a instanţei, în funcţie de care liberalii vor analiza probabilitatea efectuării unor „permutări” pe lista candidaţilor, până la ora 24.00.

„Noi nu facem contestaţie, probabil va face domnul Urcan, ca şi candidat. El face contestaţie şi instanţa va hotărî. Ceea ce pot să vă spun la ora asta este că indiferent de cum va arăta sentinţa instanţei, noi o vom respecta. Ne-am consultat şi am întors situaţia pe toate feţele şi până în final am hotărât că Florin Urcan poate candida. Dacă instanţa va decide altfel, nu putem face altceva decât să respectăm hotărârea instanţei”, a declarat Doru Oprişcan. „De redepus lista, în nici un caz. Dacă până la ora 24 intervine ceva – şi eu încă sunt optimist în privinţa hotărârii judecătoreşti care va fi – eventual poate facem o permutare. Dar asta încă nu e sigur şi nu am hotărât”, a completat preşedintele PNL Mureş.

Pentru Camera Deputaților, liberalii mureșeni îl au în fruntea listei pe Doru Oprișcan – președintele PNL Mureș, urmat de Florin Urcan, Mara Togănel, Nicu Aurel Bumb, Ovidiu Moldovan, Ioan Șopterean, Bianca Minodora Teth, Dan Dumitru Simion, Ioan Gabriel și Ionuț Cengher.