Concert Johann Strauss Ensemble, în 20 decembrie

Palatul Culturii din Târgu-Mureş va găzdui marţi, 20 decembrie, de la ora 19.00, tradiţionalul Concert Johann Strauss Ensemble din Viena. „Cu siguranță a devenit o tradiție pentru melomanii români să celebreze sărbătorile de iarnă pe ritmurile fermecătoare ale muzicii clasice vieneze. Îndrăgita orchestră Johann Strauss Ensemble, condusă de Russel McGregor, nu își va dezamăgi publicul nici în acest an și va reveni în țara noastră, pentru al 12-lea an consecutiv, în cadrul unui amplu turneu național. Sub titulatura ”Vienna Magic – Christmas Edition”, turneul charismaticilor muzicieni austrieci, se va opri în mai multe orașe întocmai ca îndrăgitul compozitor Johann Strauss, împreună cu a sa orchestră, în iarna anului 1847”, se precizează pe pagina de Facebook a evenimentului.