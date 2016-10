Dimitrie Cantemir, figură enciclopedică a culturii române

Sala Documentară a Bibliotecii Judeţene Mureş a găzduit luni, 24 octombrie, lansarea cărții ”Dimitrie Cantemir: punte a cunoaşterii între Orient şi Occident – studii și articole”. Volumul a văzut lumina tiparului sub egida Asociaţiei Europene „Dimitrie Cantemir”, sub atenta coordonare a editorilor Mihail Ţăpârlea și Viorel Ciobanu, şi are două versiuni, una în limba română şi una în limba engleză.

Gazda şi moderatoarea evenimentului a fost dr. Monica Avram, directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, care a subliniat aportul deosebit adus de Dimitrie Cantemir în cultura europeană. „Ştiu că această carte a fost foarte primită la Bucureşti, Chişinău, Iaşi şi Vaslui şi iată că până la urmă e vorba de un turneu şi carte ajunge şi la Târgu-Mureş, în inima Ardealului. O dată în plus se dovedeşte faptul că Dimitrie Cantemir este omniprezent, este cărturarul pe care îl regăsim în permanenţă ceea ce înseamnă relaţii internaţionale, educaţie, cultură, învăţătură”, a afirmat dr. Monica Avram.

Scriitor în opt limbi şi patru alfabete

Despre relaţiile moldo-ruse la începutul secolului al XVIII-lea şi prietenia dintre Dimitrie Cantemir şi Petru cel Mare a vorbit editorul Mihail Ţăpârlea, care a scos cu acest prilej în evidenţă personalitatea remarcabilă a lui marelui cărturar. „Dimitrie Cantemir a fost prima personalitate a poporului român recunoscută în mediile ştiinţifice internaţionale şi anume în data de 11 iulie 1714 a fost primit în Academia Regală Prusacă de la Berlin, ca membru al Academiei”, a afirmat Mihail Ţăpârlea. „El cunoştea 11 sau 12 limbi străine, de asemenea a scris în opt limbi, o chestie absolut fantastică, şi în patru alfabete. S-ar putea să nu mai fie un supravieţuitor al planetei noastre care să fi scris aşa”, a completat Mihai Ţăpârlea, care a vorbit şi despre anumite aspecte controversate ale vieţii lui Dimitrie Cantemir: a fost sau nu consumator de opiu? A fost iscoadă rusă, turcă sau ambele? A fost sau nu membru al Masoneriei?

Personalitate disputată de toate ştiinţele

În alocuţiunea sa, istoricul Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, a vorbit atât despre europeanul Dimitrie Cantemir, cât şi despre activitatea istoricului târgumureşean Grigore Ploeşteanu, care a publicat mai multe studii despre viaţa marelui cărturar. „Regretul e că aceste studii nu sunt publicate în limbi de circulaţie”, a punctat prof. univ. dr. Cornel Sigmirean. „Cartea pune în evidenţă dimensiunea lui Dimitrie Cantemir. Este clar, a fost, cred, figura cea mai complexă a culturii noastre. Figură enciclopedică, anunţând enciclopedismul secolului al XVIII-lea, cum de altfel nici istorici nu se sfiesc să afirme că el este un preiluminist, iar unii merg mai departe şi spun că prin unele opere este chiar un iluminist. În orice caz, prin orizontul cultural a fost un iluminist, de aceea şi-l revendică istoricii, muzicologii, filozofii, fizicienii, matematicienii, logicienii, etnografii, geografii. A fost o personalitate complexă pe care şi-o dispută toate ştiinţele, cu el a început parcă totul. El este disputat inclusiv în plan politic, de fiecare dată când România traversează un anumit moment politic, din nou revine în actualitate Cantemir”, a adăugat preşedintele Senatului Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Cercetări de valoare, marca Grigore Ploeşteanu

La lansare a participat şi conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, fiul regretatului profesor şi istoric Grigore Ploeşteanu, autor a mai multor studii despre Dimitrie Cantemir şi Poarta Otomană. „Într-adevăr, e o premieră pentru că lipsea cred eu din spaţiul acesta, al cercetării, valoarea lui Dimitrie Cantemir în diferitele contexte europene cum ar fi cele menţionate de spaţiul englez, german, olandez, ungar. Îmi aduc aminte că în ultima perioadă a cercetărilor tatălui meu, în 2006, făcea cercetări în Biblioteca din Praga încercând de acolo să aducă o nouă documentaţie cu privire la receptarea operei lui Dimitrie Cantemir. Este motivul atât personal cât şi obiectiv pentru care le mulţumesc domnilor Viorel Ciobanu şi Mihail Ţăpârlea pentru efortul pe care l-au făcut pentru a ne aduce această bucurie de a exista Dimitrie Cantemir al nostru, al Europei în general vorbind despre marea personalitate a lui Dimitrie Cantemir”, a menţionat conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, directorul Departamentului de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Ediţia a doua a volumului, în lucru

Cartea ”Dimitrie Cantemir: punte a cunoaşterii între Orient şi Occident – studii și articole” a intrat în circuitul cultural universal datorită eforturilor Asociaţiei Europene „Dimitrie Cantemir”, organizaţie non-guvernamentală care potrivit editorului Viorel Ciobanu este o „platformă de cunoaştere, relaţionare şi integrare a instituţiilor care îl au ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir”. „Asociaţia funcţionează sub patronul rectorilor instituţiilor de învăţământ superior ce au ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir, aceşti rectori fiind preşedinţi de onoare, iar directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitare fiind vicepreşedinţi. Funcţionarea este pusă sub responsabilitatea morală şi ştiinţifică a Academiei Române şi a altor instituţii de învăţământ şi cultură. Este o asociaţie non-profit, apolitică”, a afirmat Viorel Ciobanu. „În carte sunt 32 de studii, printre care şi un studiu matematic. De asemenea, sunt şi trei studii ale domnului profesor Grigore Ploeşteanu şi intenţionăm să scoatem ediţia a doua revăzută şi adăugită”, a completat reprezentantul Asociaţiei Europene „Dimitrie Cantemir”.

La lansare au participat şi lector univ. dr. Mihaela Boloş – directorul Departamentului Istorie şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Dimitrie Poptămaş – fost director al Bibliotecii Judeţene Mureş, fostul senator Vasile Dobrescu şi cercetătoarea Mariana Ploeşteanu, văduva regretatului istoric Grigore Ploeşteanu.

Alex TOTH